Ce rival de Netflix compte 97 millions d’utilisateurs, et il est entièrement gratuit

Dans un marché dominé par des géants comme Netflix et Disney+, Tubi se distingue avec son service de streaming gratuit, attirant 97 millions d’utilisateurs grâce à son modèle innovant. Comment cette plateforme parvient-elle à se démarquer dans un paysage aussi concurrentiel ?

Un modèle économique basé sur la gratuité et la publicité

Depuis son acquisition par Fox Corporation en 2020 pour 440 millions de dollars, Tubi a misé sur un modèle de télévision financée par la publicité, connu sous le nom de FAST (Free Ad-Supported Television). Ce modèle lui permet d’offrir une vaste bibliothèque de contenus, incluant 275 000 films et épisodes de séries, ainsi que plus de 300 productions originales. Cette approche a séduit les utilisateurs, en particulier ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses en services de streaming payants.

Selon les données de Nielsen, Tubi représente aujourd’hui 1,8 % du temps de visionnage télévisuel aux États-Unis, un chiffre significatif pour une plateforme gratuite. Cette traction s’explique en partie par l’attraction des « cord-cutters » et « cord-nevers », des téléspectateurs qui ont abandonné ou n’ont jamais souscrit à la télévision câblée. Ils comptent pour 63 % de l’audience de Tubi.

Une stratégie axée sur l’expérience utilisateur et la diversité des contenus

Anjali Sud, PDG de Tubi, met en avant une stratégie claire : offrir une expérience utilisateur optimale grâce à des contenus uniques et diversifiés. Cette approche semble porter ses fruits, puisque Lachlan Murdoch, PDG de Fox, a annoncé que Tubi devrait atteindre le milliard de dollars de revenus pour l’exercice en cours.

La plateforme mise fortement sur la vidéo à la demande, qui représente 90 % de la consommation totale selon Adam Lewinson, directeur des contenus. Cette orientation vers la VOD permet à Tubi de se distinguer dans l’univers du FAST, où elle fait face à des rivaux comme Samsung TV Plus et Pluto TV.

Un avenir prometteur pour Tubi

Avec une croissance soutenue et une stratégie bien définie, Tubi semble bien positionnée pour consolider sa place sur le marché du streaming. L’atteinte imminente du milliard de dollars de revenus témoigne de sa capacité à monétiser efficacement son audience grâce à la publicité. Toutefois, la concurrence dans le secteur FAST reste intense, avec des acteurs comme Samsung TV Plus et Pluto TV qui cherchent également à étendre leur influence.

Pour l’avenir, Tubi pourrait explorer de nouvelles avenues pour diversifier ses revenus et renforcer sa position, notamment à travers des partenariats stratégiques ou des innovations technologiques. Une expansion internationale serait également une opportunité intéressante, permettant à la plateforme de toucher une audience mondiale. En poursuivant ses efforts sur l’expérience utilisateur et la diversité des contenus, Tubi se positionne comme un acteur clé du streaming gratuit et continue de croître dans un marché en perpétuel mouvement.