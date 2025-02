Samsung corrige enfin une des fonctionnalité les plus agaçantes des smartphones Galaxy

Samsung a récemment introduit une mise à jour attendue par de nombreux utilisateurs de ses smartphones Galaxy. Avec l’arrivée de One UI 7, il est enfin possible de désactiver la réduction automatique de la luminosité de l’écran lorsque la batterie est faible, une fonctionnalité qui agace depuis longtemps les utilisateurs. Mais que signifie réellement cette amélioration pour les adeptes de la marque coréenne ?

Une autonomie sous contrôle de l’utilisateur

Traditionnellement, les smartphones Galaxy réduisaient automatiquement la luminosité de l’écran lorsque le niveau de batterie tombait à 5 %, dans le but de préserver l’autonomie. Bien que cette fonctionnalité ait pour but d’économiser l’énergie, elle était imposée aux utilisateurs sans possibilité de désactivation. Avec One UI 7, Samsung introduit une option permettant de désactiver cette fonction, offrant ainsi plus de liberté aux utilisateurs. Un simple passage par les paramètres de la batterie suffit désormais pour activer ou désactiver cette option, nommée « Réduction auto. luminosité écran ».

Un déploiement progressif de One UI 7 sur les modèles Galaxy

La possibilité de contrôler la gestion de la luminosité en mode basse consommation est actuellement disponible uniquement sur les modèles Galaxy S25 et S24. Toutefois, Samsung prévoit d’étendre cette mise à jour à d’autres modèles dans un avenir proche. Cette initiative démontre la volonté de l’entreprise d’écouter et d’intégrer les retours des utilisateurs, en leur offrant plus de personnalisation et en réduisant les contraintes d’utilisation quotidienne.

Un petit changement, mais un grand impact utilisateur

Bien que cette amélioration puisse sembler mineure, elle s’attaque à une frustration largement partagée par la communauté des utilisateurs de Samsung. Le fait de pouvoir contrôler la luminosité de l’écran même en situation de batterie faible représente une avancée vers une utilisation plus personnalisée et flexible des appareils. Cela souligne également l’engagement de Samsung à améliorer l’expérience utilisateur en tenant compte des feedbacks reçus.

La mise à jour One UI 7 marque une étape importante dans la personnalisation des smartphones Galaxy. Elle pourrait bien influencer d’autres fabricants à suivre cette voie de personnalisation accrue, rendant leurs appareils plus adaptables aux préférences des utilisateurs. Les prochains mois nous diront si cette fonctionnalité sera étendue à d’autres modèles, mais elle témoigne déjà de l’écoute active de Samsung envers ses clients.