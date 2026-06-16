Le Maroc s'installe à VivaTech 2026 (17-20 juin, Paris) avec un pavillon national, parmi les nouveaux entrants africains de l'édition. Deux startups marocaines, DeepEcho et AgriEdge, figurent en plus dans le top 30 de l'AfricaTech Award, dont la finale se joue le 17 juin.

À retenir Le Maroc tient un pavillon national à VivaTech 2026, parmi les nouveaux pavillons africains. Deux startups marocaines, DeepEcho (santé, IA) et AgriEdge (agritech, IA), sont dans le top 30 de l'AfricaTech Award. Le royaume n'est pas un débutant : une délégation de 16 startups marocaines participait déjà en 2018. Derrière, un vivier d'environ 2 400 startups actives, dont 65 % dans le numérique et l'IA.

VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, ouvre le 17 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Le Maroc y arrive en force. Le royaume installe un pavillon national et place deux startups dans la compétition phare du salon pour l'Afrique.

Un pavillon marocain parmi les nouveaux entrants

Le Maroc figure parmi les nouveaux pavillons nationaux de l'édition 2026, aux côtés du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Ce pavillon prend place dans la zone Africa Tech, l'un des pôles les plus fréquentés du salon.

Un pavillon national, c'est un espace identifié sous bannière du pays. Pour des startups, cela veut dire un point de rendez-vous clair pour les investisseurs et les grands groupes. La visibilité ne repose plus sur des passages isolés.

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Deux startups marocaines en finale de l'AfricaTech Award

La vitrine la plus concrète, c'est l'AfricaTech Award. Cette compétition retient 30 startups africaines, et deux d'entre elles sont marocaines. La finale des pitchs se tient le 17 juin 2026, à l'ouverture du salon.

Le tableau ci-dessous présente les deux représentantes du royaume.

Startup Secteur Domaine DeepEcho Santé (HealthTech) IA appliquée à l'imagerie médicale et à l'échographie AgriEdge Agritech (IA et données) Agriculture de précision, optimisation des intrants

Les deux sociétés ciblent des besoins réels, la santé et l'agriculture. C'est le type de solutions que les jurys et les fonds suivent de près sur le continent.

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L'AfricaTech Award 2026 en chiffres

La sélection donne la mesure de la concurrence. L'AfricaTech Award a reçu plus de 260 candidatures venues de 34 pays africains, en hausse de 13 % sur 2025. Les 30 finalistes représentent 11 pays.

Indicateur Valeur Candidatures reçues plus de 260 Pays candidats 34 Finalistes retenus 30, issus de 11 pays Pays le plus représenté Nigeria (11 startups) Startups marocaines 2 (DeepEcho, AgriEdge)

Le Nigeria domine, devant le Kenya et l'Égypte. Avec deux startups, le Maroc se classe dans le peloton des pays africains qui comptent à Paris.

Un vivier de 2 400 startups derrière la délégation

Cette présence ne sort pas de nulle part. Le Maroc compte environ 2 400 startups actives, dont près de 65 % dans le numérique et l'intelligence artificielle. En 2025, les startups marocaines ont levé près de 180 millions de dollars, selon la presse économique locale.

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Le royaume n'en est pas à son coup d'essai. Une délégation de 16 startups marocaines participait déjà à VivaTech en 2018, conduite par le ministère de l'Industrie et l'Agence de développement du digital. La participation 2026 prolonge cette présence.

Maroc et Tunisie présents, Algérie absente

Le contraste régional est net. Le Maroc et la Tunisie tiennent chacun un pavillon et placent des startups dans le top 30 de l'AfricaTech Award. L'Algérie, elle, n'a ni pavillon ni délégation officielle, et aucune startup dans ce palmarès.

La Tunisie joue la carte collective. Son pavillon national réunit neuf startups dans la zone Africa Tech, et deux Tunisiennes, Cure Bionics et Anda, figurent aussi dans le top 30 de l'AfricaTech Award. Nous détaillons ce dispositif dans notre article sur la Tunisie à VivaTech 2026.

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Nous avons aussi traité l'absence de l'Algérie à VivaTech 2026. Pour des voisins qui visent les mêmes investisseurs, la différence d'organisation se voit sur le terrain.

Le Maroc participe-t-il à VivaTech 2026 ?

Oui, avec un pavillon national dans la zone Africa Tech, parmi les nouveaux entrants. Deux startups marocaines sont aussi dans le top 30 de l'AfricaTech Award.

Quelles startups marocaines sont sélectionnées ?

DeepEcho, dans la santé et l'IA médicale, et AgriEdge, dans l'agriculture de précision et l'IA. Toutes deux finalistes de l'AfricaTech Award, dont la finale a lieu le 17 juin 2026.

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Le Maroc a-t-il déjà participé à VivaTech ?

Oui, dès 2018, avec une délégation de 16 startups conduite par le ministère de l'Industrie et l'Agence de développement du digital.

Combien de startups compte le Maroc ?

Environ 2 400 startups actives, dont près de 65 % dans le numérique et l'IA. Elles ont levé près de 180 millions de dollars en 2025.

Où se trouve le pavillon marocain ?

Dans la zone Africa Tech de VivaTech 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, du 17 au 20 juin 2026.

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L'Algérie est-elle aussi présente ?

Non. L'Algérie n'a ni pavillon ni startup dans le top 30, contrairement au Maroc et à la Tunisie.

Sources