Le Nothing Phone (4b) vient d'apparaître sur Geekbench avant son lancement officiel prévu le 7 juillet 2026. Les scores révèlent un Snapdragon 6 Gen 4, 8 Go de RAM et Android 16 à bord.

Vous l'avez peut-être remarqué : chez Nothing, les fuitent passent souvent par Geekbench avant les annonces officielles. Le schéma se répète avec le Nothing Phone (4b), référencé sous le numéro de modèle A009P sur la plateforme de benchmark, à un peu plus d'une semaine de son lancement. De quoi esquisser un premier portrait technique du téléphone, même si Nothing n'a partagé jusqu'ici qu'un croquis de design.

Ce que Geekbench révèle sur la fiche technique

Le listing confirme que le Phone (4b) sera animé par le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (référence interne SM6650), un chip de milieu de gamme articulé autour d'un coeur principal cadencé à 2,30 GHz, de coeurs performance à 2,21 GHz et de coeurs efficients à 1,80 GHz. La partie graphique est confiée à l'Adreno 810, et la configuration testée embarque 8 Go de RAM. Le téléphone tourne déjà sous Android 16, la version la plus récente du système.

Côté scores, le Phone (4b) décroche 1 088 points en single-core et 3 155 points en multi-core sur Geekbench 6, avec un résultat OpenCL GPU de 2 896. Des chiffres cohérents avec un positionnement entrée/milieu de gamme accessible : on est loin d'un flagship, mais c'est précisément le segment visé.

À lire aussi : Nothing Phone 4b : Snapdragon 6 Gen 4 confirmé sur Geekbench

Test Score Geekbench 6 Single-core 1 088 Multi-core 3 155 OpenCL GPU 2 896

Attention tout de même à ne pas trop lire dans ces chiffres. Un score Geekbench mesure la puissance brute du processeur dans des conditions contrôlées, pas forcément ce que vous ressentirez en usage quotidien. La fluidité d'un smartphone dépend aussi de l'optimisation logicielle, de la gestion thermique et de la qualité de l'écran. Nothing a montré avec ses appareils précédents qu'il savait rendre un chip accessible agréable à utiliser au quotidien (et c'est tant mieux).

Un positionnement inédit dans la gamme Nothing

Le Phone (4b) s'insère en dessous de la série Phone (4a) dans la hiérarchie de Nothing, ce qui en fait le point d'entrée de la marque. Ce positionnement n'est pas anodin : comme l'a expliqué le cofondateur Akis Evangelidis, la décision de lancer ce modèle fait suite à l'abandon d'un CMF Phone 3 Pro, rendu trop coûteux par la hausse des prix des composants RAM et stockage. Plutôt que de rogner sur les specs ou de faire grimper la facture, Nothing a préféré créer une nouvelle sous-gamme sous sa marque principale.

D'après les teasers déjà publiés, le téléphone devrait conserver le design transparent signature de la marque, avec potentiellement une bande LED similaire à celle du Phone (4a). Ce qui serait une première en revanche : une caméra arrière unique, une configuration que Nothing n'a encore jamais proposée sur aucun de ses appareils.

À lire aussi : Samsung UFS 5.0 : stockage smartphone 2x plus rapide pour l'IA

Chipset : Snapdragon 6 Gen 4 (SM6650)

RAM : 8 Go

GPU : Adreno 810

OS au lancement : Android 16

Design : transparent, probablement avec bande LED

Caméra arrière : simple (une première chez Nothing)

Le lancement est prévu le 7 juillet 2026 en Inde et dans certains marchés mondiaux. Un microsite Flipkart est d'ores et déjà en ligne, et le prix attendu serait inférieur à 25 000 roupies indiennes (environ 270 euros au cours actuel), ce qui en ferait une option sérieuse dans le segment entrée de gamme premium. Reste à voir si Nothing proposera le Phone (4b) en Europe et au Maghreb dans des délais raisonnables, ou s'il faudra patienter plusieurs semaines après le lancement indien.