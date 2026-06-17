Nos équipes sont à VivaTech 2026 (17-20 juin, Paris) et la souveraineté technologique est le fil rouge de cette dixième édition. Face à la domination américaine et chinoise sur l'IA, l'Europe veut réduire sa dépendance. L'Allemagne est pays de l'année, l'Inde devient partenaire IA officiel, et Macron comme Modi défendent une troisième voie le 18 juin.

À retenir VivaTech 2026 réunit environ 15 000 startups, 4 000 investisseurs et 170 pays, du 17 au 20 juin à Paris. Thème dominant : la souveraineté technologique et l'IA, dans un contexte de dépendance européenne aux acteurs américains. L'Allemagne est pays de l'année avec plus de 200 acteurs ; l'Inde est le partenaire IA officiel, avec plus de 80 innovations. Macron et Modi interviennent le 18 juin pour défendre une troisième voie face aux modèles américain et chinois.

Nous y sommes. Pour sa dixième édition, VivaTech ouvre ses portes ce 17 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, et nous suivons l'événement en temps réel. Le salon s'agrandit, avec un Hall 7 supplémentaire et une surface portée d'environ 50 000 à 70 000 m². Mais le vrai sujet de cette édition n'est pas la taille. La souveraineté technologique de VivaTech 2026 pose une question politique : l'Europe peut-elle encore maîtriser ses propres outils, de l'Android qu'on a en poche jusqu'aux modèles d'IA ?

La souveraineté technologique, sujet central de VivaTech 2026

Le mot revient dans presque toutes les conférences annoncées : souveraineté. L'idée est simple à poser. L'Europe utilise massivement des outils d'IA, des clouds et des puces conçus ailleurs, surtout aux États-Unis. Plusieurs estimations relayées avant le salon avancent qu'une large part des technologies d'IA employées sur le continent vient d'acteurs américains. Cette dépendance inquiète.

VivaTech 2026 transforme ce constat en programme. Le salon se présente comme un lieu où se croisent politiques industrielles, infrastructures critiques et diplomatie économique. Du côté de la Commission européenne, deux responsables incarnent le sujet : Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, et Ekaterina Zaharieva, commissaire aux startups, à la recherche et à l'innovation.

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Le paradoxe est assumé. Au moment même où l'Europe parle d'indépendance, ses grands projets d'IA s'appuient sur des capitaux américains. Salesforce a annoncé 2 milliards de dollars pour l'IA en France, et SoftBank jusqu'à 75 milliards d'euros pour des infrastructures d'IA dans le pays. Difficile de bâtir une souveraineté quand l'argent et la technologie viennent souvent d'ailleurs.

L'Allemagne pays de l'année, l'Inde partenaire IA

Deux invités donnent le ton géopolitique de l'édition. L'Allemagne est le pays de l'année. Berlin déploie plus de 200 startups, groupes industriels et centres de recherche, autour de l'IA, de la deeptech, de la biotech, de l'énergie et des infrastructures résilientes. Le message allemand rejoint le thème du salon : construire des capacités technologiques européennes propres.

L'Inde, elle, est le partenaire IA officiel. Son stand met en avant plus de 80 innovations, et le Premier ministre Narendra Modi défend un cadre baptisé MANAV, centré sur une gouvernance responsable et une IA inclusive. Pour Modi, la technologie doit servir l'humain, pas le remplacer.

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Acteur Rôle à VivaTech 2026 Message Allemagne Pays de l'année (200+ acteurs) Capacités technologiques européennes Inde Partenaire IA officiel (80+ innovations) IA responsable, cadre MANAV Commission européenne Virkkunen, Zaharieva Souveraineté et innovation

La troisième voie de l'IA : ambition réelle, mécanismes flous

Le 18 juin, Emmanuel Macron et Narendra Modi montent sur scène. Le duo porte une idée commune : une troisième voie de l'IA, distincte du modèle américain de la course à la puissance et du modèle chinois. Cette voie mise sur la souveraineté numérique et une régulation éthique, avec une IA au service des citoyens et des valeurs démocratiques.

Une coalition se dessine autour de ce discours. On y trouve la France, l'Inde, le Canada et le Japon, des puissances qui veulent peser sans s'aligner sur Washington ni sur Pékin. L'intention est claire et le calendrier, avec le G7 en toile de fond, lui donne du relief.

Reste un point honnête à souligner. À ce jour, cette troisième voie tient surtout du discours. Pas de standards techniques communs, pas de fonds partagé, pas de gouvernance multilatérale formalisée. L'ambition est posée, les outils concrets manquent encore. C'est tout l'enjeu des annonces attendues cette semaine.

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Ce qu'il faut suivre cette semaine

Au-delà des discours, l'édition aligne des noms qui pèsent. Yann LeCun, désormais à la tête de son projet AMI après Meta, Shantanu Narayen pour Adobe et Christophe Fouquet pour le fabricant de machines à puces ASML doivent intervenir. Jeff Bezos est aussi annoncé, preuve que la tech américaine reste très présente, malgré le discours de souveraineté.

Le salon promet enfin un volet spectaculaire avec les robots humanoïdes, dont les coûts auraient baissé de 30 à 40 % selon les chiffres relayés avant l'ouverture [À VÉRIFIER]. Pour le lecteur, la vraie question n'est pas le show. C'est de savoir si les annonces de la semaine traduiront le mot souveraineté en projets financés, ou s'il restera un slogan de conférence.

Pourquoi la souveraineté domine-t-elle VivaTech 2026 ?

Parce que l'Europe dépend largement des géants américains et chinois pour l'IA, le cloud et les puces. VivaTech 2026 met cette dépendance au centre, avec l'Allemagne en pays de l'année et l'Inde en partenaire IA officiel.

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Quand interviennent Macron et Modi ?

Le jeudi 18 juin 2026. Ils défendent une approche de l'IA au service des citoyens et des valeurs démocratiques, distincte des modèles américain et chinois.

Qu'est-ce que la troisième voie de l'IA ?

Un modèle centré sur la souveraineté numérique et une régulation éthique, porté par la France, l'Inde, le Canada et le Japon. Il reste pour l'instant déclaratif, sans standards ni fonds communs formalisés.

L'Europe dépend-elle vraiment des technologies américaines ?

Oui, fortement. Plusieurs estimations évoquent une large part de technologies d'IA d'origine américaine. Salesforce a engagé 2 milliards de dollars et SoftBank jusqu'à 75 milliards d'euros dans l'IA en France.

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Quel rôle joue l'Allemagne ?

Elle est le pays de l'année, avec plus de 200 startups, groupes et centres de recherche, pour pousser une vision européenne de la technologie.

Quand a lieu VivaTech 2026 ?

Du 17 au 20 juin 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, pour la dixième édition du salon.

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