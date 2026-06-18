L'IA va faire grimper le prix des iPhone, prévient Tim Cook

Tim Cook l'a dit sans détour : l'intégration de l'intelligence artificielle dans les iPhone aura un coût, et ce coût sera répercuté sur le prix de vente. De quoi refroidir les amateurs de la firme de Cupertino.

Vous l'avez peut-être remarqué : chaque génération d'iPhone coûte un peu plus cher que la précédente. Mais cette fois, Tim Cook met un nom précis sur la hausse à venir : l'intelligence artificielle. Le PDG d'Apple a averti lors d'une conférence pour investisseurs que les fonctionnalités IA embarquées dans les futurs iPhone représenteraient un investissement massif, dont une partie sera inévitablement répercutée sur le prix de vente au consommateur.

Apple Intelligence, un pari technologique qui a un prix

La firme de Cupertino mise tout, ou presque, sur Apple Intelligence, son écosystème IA lancé avec iOS 18 et dont l'ambition s'étend bien au-delà d'un simple assistant vocal amélioré. Traitement du langage naturel, génération d'images, résumé automatique de notifications, intégration de ChatGPT via un partenariat avec OpenAI : les briques s'accumulent, et elles nécessitent des puces de plus en plus performantes, des serveurs privés dédiés (les « Private Cloud Compute »), et une chaîne logicielle entièrement repensée.

Tim Cook n'a pas communiqué de montant précis, mais le message est clair : les prochains iPhone intègreront des composants plus coûteux pour supporter ces charges de calcul. Et ça, c'est pas rien quand on sait qu'un iPhone 16 Pro Max démarre déjà à 1 299 euros en France, voire bien plus au Maghreb en tenant compte des taxes à l'importation.

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Jusqu'où peut monter la facture ?

Pas de chiffre officiel pour l'instant, mais les analystes évoquent des hausses comprises entre 50 et 150 dollars sur les modèles haut de gamme. Attention cela dit : Apple a l'habitude de segmenter intelligemment. La hausse touchera sans doute en priorité les gammes Pro et Pro Max, là où Apple Intelligence est censée être la plus poussée. Les modèles d'entrée de gamme pourraient s'en tirer avec une augmentation plus modeste, ou du moins c'est ce que l'on peut espérer.

D'ailleurs, la concurrence n'est pas épargnée par ce phénomène. Samsung intègre ses propres outils Galaxy AI dans ses Galaxy S25, et Google pousse ses fonctions Gemini sur les Pixel. Reste à voir si ces marques oseront, elles aussi, afficher clairement la note sur l'étiquette, ou si elles préféreront l'absorber en silence. L'approche de Tim Cook, elle, a au moins le mérite d'une certaine franchise, même si on aurait préféré la nouvelle inverse.

Pour les utilisateurs du Maghreb, qui achètent souvent leurs appareils via des circuits parallèles ou des enseignes spécialisées avec une marge supplémentaire, le surcoût lié à l'IA pourrait se transformer en une hausse bien plus sensible que les 100 dollars annoncés en Europe ou aux États-Unis. De quoi faire réfléchir sérieusement à l'alternative Android, surtout quand on voit ce que propose Apple en matière d'innovation IA pour 2027.

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© Android DZ

Reste à voir si les consommateurs suivront ou si cette stratégie de prix marque enfin un point de bascule vers d'autres écosystèmes. Apple a toujours su vendre du rêve à prix fort, mais l'IA, contrairement à un écran OLED ou un capteur photo, reste encore largement invisible pour le commun des mortels au quotidien. Miser dessus pour justifier une hausse tarifaire, c'est un pari risqué, même pour la firme de Cupertino.