Les fuites en provenance des chaînes d'approvisionnement dessinent un Galaxy S27 Ultra profondément remanié, avec un module photo horizontal et une batterie qui franchit enfin la barre des 5 000 mAh. Des changements en rupture avec tout ce que Samsung a construit depuis des années.

Le Galaxy S27 Ultra, attendu début 2027, ferait l'objet de la refonte visuelle la plus ambitieuse de la gamme Ultra depuis sa création. C'est du moins ce que suggèrent les informations qui circulent depuis quelques jours, issues des chaînes d'approvisionnement de Samsung. Attention cela dit : il s'agit de spéculations non confirmées, et elles pourraient très bien ne pas se concrétiser.

Le module vertical, c'est terminé (et les tables de salon vous remercient)

L'information la plus marquante concerne l'arrière du téléphone. Selon Samsung Magazine, Samsung abandonnerait complètement la disposition verticale de ses caméras au profit d'un bandeau horizontal, une approche qui rappelle immédiatement les Google Pixel. Pour l'utilisateur du quotidien, la traduction est concrète : fini le téléphone qui bascule et vibre à chaque fois que vous le posez à plat pour taper un message. Et ça, c'est pas rien.

Ce changement de forme n'est pas qu'esthétique. La nouvelle disposition libèrerait enfin la place nécessaire pour intégrer un anneau magnétique compatible Qi2, le standard de recharge sans fil avec accroche magnétique. Sur les modèles Ultra actuels, la configuration des composants empêche physiquement cette intégration (d'ailleurs, la firme de Cupertino a popularisé ce système avec MagSafe depuis 2020, et ça lui a valu un bel écosystème d'accessoires). Samsung aurait donc pris note.

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Du côté photo, la refonte est tout aussi radicale. Samsung retirerait le téléobjectif triple focale pour ne conserver qu'un périscope 5x. Sur le papier, cela ressemble à une régression. En pratique, les capteurs modernes et le traitement logiciel permettent de reconstituer des zooms intermédiaires avec une qualité convaincante, comme le Galaxy S24 Ultra l'avait déjà démontré dans ses usages du quotidien.

5 000 mAh et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : le pari de l'endurance

L'espace récupéré en supprimant un capteur physique servirait à loger une batterie plus généreuse. Le Galaxy S27 Ultra franchirait pour la première fois la barre symbolique des 5 000 mAh, un seuil que beaucoup de concurrents Android ont déjà dépassé depuis un moment (certains mid-rangers Xiaomi tutoient les 6 000 mAh sans complexe). Associée à la sobriété annoncée du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (ou Exynos 2700 selon les marchés), la configuration pourrait transformer l'Ultra en véritable champion d'autonomie.

En résumé, voici les quatre axes de changement évoqués par les sources :

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Passage du module photo vertical à un bandeau horizontal

Suppression du téléobjectif triple focale, remplacé par le seul périscope 5x

Intégration du standard Qi2 grâce à la nouvelle disposition

grâce à la nouvelle disposition Batterie dépassant les 5 000 mAh pour la première fois sur un Ultra

La gamme devrait s'étoffer, avec un possible Galaxy S27 Pro qui pourrait venir remplacer ou compléter le S27+. Rien de confirmé à ce stade, et les informations précédentes sur le S27 avaient déjà souligné combien la situation restait fluide côté hardware.

© Android DZ

Reste à voir si Samsung tiendra réellement cette promesse de rupture formelle, ou si les contraintes de production d'ici début 2027 l'obligeront à revoir ses ambitions. Le prochain Galaxy Unpacked n'est pas encore l'occasion d'en savoir plus sur le S27, mais il donnera au moins une indication sur la direction stylistique que Samsung souhaite imprimer à ses prochains flagships.