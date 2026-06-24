Le tribunal britannique de la concurrence a autorisé une action collective de 3 milliards de livres sterling contre Apple, portée par l'association Which? au nom de 40 millions d'utilisateurs d'iCloud au Royaume-Uni. La firme de Cupertino nie tout abus de position dominante.

Vous avez un iPhone et vous payez chaque mois pour quelques gigaoctets supplémentaires sur iCloud ? Vous n'êtes peut-être pas les seuls à avoir le sentiment de ne pas vraiment avoir eu le choix. C'est précisément l'argument que défend l'association britannique de défense des consommateurs Which? devant les tribunaux. Et désormais, elle a le feu vert pour aller au bout.

Un procès historique pour verrouillage anticoncurrentiel

Le Competition Appeal Tribunal (le tribunal spécialisé dans les affaires de concurrence au Royaume-Uni) a accordé début juin 2026 une collective proceedings order, soit l'équivalent britannique d'une autorisation de recours collectif. Concrètement, Which? peut désormais représenter près de 40 millions d'utilisateurs qui ont souscrit à iCloud entre novembre 2018 et juin 2026. Le montant total des dommages réclamés s'élève à 3 milliards de livres sterling (environ 4 milliards de dollars), avec une indemnisation potentielle de jusqu'à 77 livres par personne si la plainte aboutit.

L'accusation est précise. Selon Which?, Apple aurait abusé de sa position dominante en piégeant les utilisateurs d'iPhone et d'autres appareils Apple dans son service de stockage maison, rendant délibérément difficile le recours à des concurrents comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive. La mécanique reprochée se décompose en trois points :

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Des restrictions techniques sur la façon dont certains fichiers peuvent être stockés en dehors d'iCloud

Une intégration très étroite d'iCloud avec iOS, qui rend le changement de service plus laborieux qu'il ne devrait l'être

Des invites système et une conception d'interface qui poussent activement l'utilisateur vers iCloud, sans l'informer clairement des alternatives disponibles

Le résultat allégué : une concurrence affaiblie, et des prix d'abonnement plus élevés qu'ils ne l'auraient été dans un marché ouvert. Which? relève d'ailleurs que les utilisateurs Apple disposent de moins de stockage gratuit que ceux des plateformes concurrentes, tout en payant leurs abonnements mensuels plus cher.

« Which? veut qu'il soit clair qu'aucune entreprise, aussi puissante soit-elle, ne peut se permettre d'abuser de sa position. » (Anabel Hoult, directrice générale de Which?)

Apple balaie les accusations, mais le dossier avance

Du côté de la firme de Cupertino, la réponse est courte et ferme : les accusations sont infondées. « Nous travaillons dur pour faire d'iCloud une excellente expérience, mais aucun client n'est obligé de l'utiliser et les clients au Royaume-Uni ont largement le choix entre de nombreuses alternatives », a indiqué Apple dans un communiqué transmis à Reuters.

Sur le fond, l'argument n'est pas absurde. Rien n'interdit formellement d'installer Google Photos sur un iPhone, ni d'utiliser Dropbox pour ses documents. Cela dit, quiconque a déjà essayé de migrer un iPhone entier vers un service de sauvegarde tiers sait que l'expérience est nettement moins fluide qu'avec iCloud. Et ça, c'est pas rien quand on parle de 40 millions d'utilisateurs qui n'ont peut-être pas réalisé qu'ils avaient d'autres options.

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Le tribunal avait d'ailleurs déjà rejeté une tentative d'Apple de bloquer certaines parties de la plainte, ce qui signale que les arguments de l'accusation tiennent suffisamment la route pour justifier une procédure complète. L'affaire a été initialement déposée en novembre 2024, et elle s'inscrit dans une vague plus large de scrutin réglementaire sur les écosystèmes fermés des grandes plateformes tech.

L'Italie, de son côté, a ouvert en juin 2026 une enquête sur Apple dans le cadre du Digital Markets Act européen, portant précisément sur l'interopérabilité entre les services de stockage tiers et iOS. Deux fronts simultanés, donc, pour la firme de Cupertino sur la question du cloud. Reste à voir si ce procès britannique, qui pourrait durer plusieurs années, finira par faire bouger concrètement les pratiques d'Apple, ou s'il rejoindra le cimetière des procédures qui se concluent par un accord discret et des engagements symboliques. Les amateurs de l'iPhone 18 Pro ou de l'iPhone 18 Pro Max suivront l'affaire de loin, mais leurs habitudes de stockage, elles, sont déjà bien installées.