HarmonyOS 7 bêta : Huawei dépasse les 66 millions d'appareils

Huawei vient de franchir un cap symbolique avec sa dernière mouture bêta d'HarmonyOS 7, désormais déployée sur pas moins de 66 millions d'appareils. Un chiffre qui dit beaucoup sur l'ambition du constructeur chinois de s'affranchir définitivement d'Android.

Depuis les sanctions américaines de 2019 qui ont coupé Huawei de l'accès aux services Google, le constructeur de Shenzhen construit patiemment son propre écosystème. HarmonyOS 7, la dernière version bêta du système maison, vient de franchir la barre des 66 millions d'appareils enrôlés dans le programme de test. Et ça, c'est pas rien.

66 millions d'appareils bêta : ce que ce chiffre révèle vraiment

Pour mettre les choses en perspective : atteindre 66 millions d'unités en phase bêta, c'est une mécanique de déploiement que très peu de constructeurs peuvent s'offrir. Samsung, pourtant habitué à ses programmes One UI Beta, tourne généralement sur des volumes bien inférieurs à ce stade du développement. Huawei peut se le permettre grâce à sa base installée massive, notamment en Chine où ses smartphones, tablettes et montres connectées représentent des dizaines de millions d'unités actives.

HarmonyOS 7 s'appuie sur une architecture dite nativamente distribuée, pensée pour faire communiquer de façon fluide smartphones, PC, téléviseurs, voitures et objets connectés. La version précédente, HarmonyOS 4, avait déjà amorcé cette logique, mais la version 7 pousse le curseur sur l'intégration de l'IA générative directement dans le système, avec des fonctions de résumé de contenu, de traduction en temps réel et d'assistance contextuelle. Attention cela dit : ces fonctions IA restent pour l'instant largement dépendantes de l'infrastructure cloud chinoise, ce qui limite leur pertinence pour les utilisateurs hors de Chine.

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Huawei sans Google : un pari risqué qui commence à payer (en Chine, du moins)

Le grand absent reste bien sûr le Play Store et l'ensemble des services Google. Sur le marché chinois, cela ne pose guère de problème : l'AppGallery, la boutique d'applications de Huawei, revendique désormais plus de 580 millions d'utilisateurs actifs mensuels et plusieurs millions d'applications référencées. La situation est tout autre dès qu'on sort des frontières de la République populaire. En Algérie, au Maroc ou en Tunisie, un Huawei sans GMS (Google Mobile Services) reste un appareil bridé pour une large partie des usages quotidiens, des applications bancaires aux services de streaming.

D'ailleurs, la vraie question n'est pas technique. C'est une question d'écosystème. Huawei peut proposer un système aussi fluide qu'iOS, si les développeurs tiers ne suivent pas, le compte n'y est pas. Reste à voir si la dynamique des 66 millions de bêta-testeurs suffit à convaincre les studios et éditeurs d'applications d'investir sérieusement dans des versions natives HarmonyOS.

En somme, ce cap des 66 millions n'est pas anodin : il prouve qu'HarmonyOS 7 est prêt à passer en phase de déploiement stable à grande échelle. Mais entre un déploiement massif en Chine et une adoption internationale crédible, Huawei a encore un sacré bout de chemin devant lui.

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