Noam Shazeer, vice-président engineering chez Google et co-responsable du développement de Gemini, a annoncé mercredi son départ pour rejoindre OpenAI. Un coup dur pour le géant de la recherche, qui avait dépensé 2,7 milliards de dollars pour le récupérer il y a moins de deux ans.

Il y a des départs qui font plus de bruit que d'autres. Celui de Noam Shazeer appartient clairement à cette catégorie. L'ingénieur a annoncé mercredi sur X qu'il quittait Google pour rejoindre OpenAI, le concurrent direct, fabricant de ChatGPT. Une décision qu'il qualifie lui-même de « difficile », tout en se disant « incroyablement fier » de l'équipe qu'il laisse derrière lui. Google, de son côté, a répondu par une formule polie à Reuters : « Nous sommes reconnaissants des contributions significatives de Noam au fil des années. » Pas un mot sur les 2,7 milliards investis pour le récupérer. Et ça, c'est pas rien.

Un homme à 2,7 milliards qui change de camp

Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut remonter un peu. Shazeer a rejoint Google en 2000, bien avant que l'IA générative ne devienne le sujet de toutes les conversations. En 2017, il est l'un des huit co-auteurs du papier de recherche « Attention Is All You Need », celui qui a posé les bases de l'architecture transformer (le modèle de traitement du langage sur lequel reposent aujourd'hui ChatGPT, Gemini, et à peu près tous les grands modèles). Un travail fondateur, salué dans tout le secteur.

En 2021, il quitte Google après que la firme refuse d'avancer sur un projet de chatbot qu'il défendait avec son collègue Daniel De Freitas. Ils co-fondent alors Character.AI, une plateforme de personnages conversationnels qui attire rapidement des millions d'utilisateurs. En août 2024, Google frappe fort : accord de licence avec Character.AI, retour de Shazeer et De Freitas au sein de DeepMind, pour un montant estimé à 2,7 milliards de dollars. Shazeer récupère au passage entre 750 millions et 1 milliard de dollars sur sa participation dans Character.AI selon le Wall Street Journal.

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À peine rentré, il est nommé co-lead du développement de Gemini, le modèle phare de Google. Dix-huit mois plus tard, il file chez OpenAI. Son rôle exact dans sa nouvelle entreprise n'a pas encore été communiqué.

La guerre des talents IA, acte de plus

Ce départ s'inscrit dans une tendance lourde : les grandes entreprises technologiques se livrent une bataille aussi féroce pour les chercheurs que pour la puissance de calcul. Shazeer était considéré comme l'une des figures centrales ayant permis à Gemini de réduire son retard sur ChatGPT. Le perdre au profit d'OpenAI, c'est donc doublement symbolique.

D'ailleurs, le timing n'est pas anodin. OpenAI a récemment déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse, selon plusieurs sources concordantes. Recruter un co-inventeur de l'architecture transformer quelques semaines avant cette étape stratégique, c'est un signal fort envoyé aux investisseurs comme aux concurrents. Pour Google, qui venait tout juste de présenter Gemini 3.5 Flash et l'agent Gemini Spark lors de son Google I/O, le départ arrive au mauvais moment.

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Reste à voir si ce mouvement va provoquer un effet domino. Dans un secteur où les meilleurs profils se comptent en dizaines à l'échelle mondiale, chaque départ pèse lourd. Attention tout de même à ne pas surestimer l'impact à court terme sur Gemini : Google emploie des milliers d'ingénieurs, et les modèles en cours de développement ne s'arrêtent pas à chaque changement de leadership. Mais symboliquement, perdre l'architecte principal du transformer au profit de votre principal rival, ça fait désordre.