Le jour 2 de VivaTech 2026 (18 juin) est le plus politique. Emmanuel Macron et Narendra Modi partagent la scène centrale, une session réunit Jensen Huang et Arthur Mensch, et l'Inde, partenaire IA officiel, déroule son pavillon. Voici le programme à suivre.

À retenir Macron et Modi partagent la scène principale, temps fort diplomatique de l'édition. Modi doit présenter le cadre indien de gouvernance de l'IA, baptisé MANAV. Session IA attendue avec Macron, Jensen Huang (Nvidia) et Arthur Mensch (Mistral). À suivre : India-EU Stack à 9h30, Female Founder Award à midi, AI vs AI à 14h50.

Après une première journée dominée par Jeff Bezos, VivaTech passe à la vitesse diplomatique. Le 18 juin met l'Europe et l'Inde au centre, autour d'une même question : qui mène la course à l'IA ? Tour d'horizon des rendez-vous du jour.

Macron et Modi, le sommet politique de la journée

C'est le temps fort de l'édition. Emmanuel Macron et Narendra Modi partagent la scène centrale, le Theater. Le président français parle de l'avenir de l'IA et de la place de l'Europe. Le Premier ministre indien, lui, vient en partenaire de poids : l'Inde est le partenaire IA officiel de cette édition.

Modi doit présenter le cadre indien de gouvernance de l'IA, baptisé MANAV. L'idée : déployer vite la technologie, tout en posant des garde-fous éthiques, des règles de sécurité et une inclusion numérique. Une troisième voie, ni américaine ni chinoise, que Paris et New Delhi veulent porter ensemble.

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La session IA : Macron, Huang et Mensch

L'autre rendez-vous très attendu réunit trois acteurs clés. VivaTech annonce une session avec Emmanuel Macron, Jensen Huang, patron de Nvidia, et Arthur Mensch, patron de Mistral AI.

Le trio résume la partie en cours. Nvidia fournit les puces, Mistral porte le modèle européen, l'État pose le cadre. Un condensé de la bataille pour la souveraineté, sujet déjà au cœur du jour 1. Pour le contexte, voir notre analyse de cette session Macron, Nvidia et Mistral.

Les rendez-vous à suivre le 18 juin

Au-delà des grandes scènes, plusieurs sessions méritent l'œil. Le tableau ci-dessous donne les horaires confirmés, à l'heure de Paris.

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Heure Session Scène 9h30 Table ronde India-EU Stack Theater 12h00 Finale du Female Founder Award Black Stage 14h50 AI vs AI : sécuriser le futur Purple Stage

Le débat AI vs AI court jusqu'à 15h35. Il porte sur la cybersécurité, quand l'IA sert autant à attaquer qu'à défendre.

L'Inde, partenaire IA officiel

L'Inde n'est pas un invité comme les autres. Pour la première fois, le salon crée le statut de partenaire IA officiel et le confie à New Delhi. Le pavillon indien est annoncé comme l'un des plus grands du salon.

Derrière l'image, un enjeu industriel. L'Inde veut s'imposer comme une voix de la gouvernance mondiale de l'IA, et la France y voit un allié pour peser face aux géants. Le fil rouge de l'édition reste clair : « l'IA, de l'impact, pas de l'illusion ».

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Que se passe-t-il au jour 2 de VivaTech 2026 ?

Le 18 juin, Emmanuel Macron et Narendra Modi partagent la scène centrale de VivaTech. Au programme aussi : une session IA avec Jensen Huang et Arthur Mensch, une table ronde India-EU Stack à 9h30, la finale du Female Founder Award à midi et un débat AI vs AI à 14h50.

Quand parlent Macron et Modi à VivaTech ?

Le jeudi 18 juin, sur la scène principale (Theater). Emmanuel Macron s'exprime sur l'avenir de l'IA et la place de l'Europe, et le Premier ministre indien Narendra Modi partage la scène centrale avec lui.

Qu'est-ce que le cadre MANAV de l'Inde ?

MANAV est le cadre indien de gouvernance de l'IA que Narendra Modi doit présenter. Il vise à concilier un déploiement rapide de la technologie avec des garde-fous éthiques, des règles de sécurité et une inclusion numérique démocratique.

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Quelle est la session IA avec Huang et Mensch ?

VivaTech annonce une session réunissant Emmanuel Macron, Jensen Huang, patron de Nvidia, et Arthur Mensch, patron de Mistral AI. Elle met face à face la puce, le modèle européen et l'enjeu de souveraineté.

Quels rendez-vous suivre le 18 juin ?

La table ronde India-EU Stack à 9h30 au Theater, la finale du Female Founder Award à midi sur la Black Stage, et le débat AI vs AI: The Race to Secure the Future de 14h50 à 15h35 sur la Purple Stage.

Pour suivre les annonces minute par minute, gardez un œil sur notre fil VivaTech 2026 en direct.

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