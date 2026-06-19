VivaTech 2026 : le bilan des deux premiers jours

Les deux premières journées de VivaTech 2026 ont tourné autour de trois mots, intelligence artificielle, espace et souveraineté. Jeff Bezos en vedette le 17 juin, Narendra Modi et Emmanuel Macron sur scène le 18, et une série d'annonces industrielles françaises. Voici le récap.

À retenir Jour 1 : Jeff Bezos sur l'IA et l'espace, L'Oréal s'allie à OpenAI et Nvidia, achat d'un ordinateur quantique français. Jour 2 : Narendra Modi sur scène avec Emmanuel Macron, et des serveurs IA Nvidia bientôt assemblés en France. Fil rouge : la souveraineté technologique européenne, du financement aux puces.

Pour ses dix ans, VivaTech a frappé fort. Le salon a aligné les grands noms et les annonces concrètes sur deux journées denses. Tour d'horizon de ce qu'il fallait suivre avant la dernière ligne droite.

Jour 1, Bezos et les grandes voix de l'IA

Jeff Bezos était l'invité vedette du 17 juin. Le fondateur d'Amazon et de Blue Origin a balayé la peur d'une IA destructrice d'emplois. Pour lui, elle créera une pénurie de main-d'oeuvre, car la productivité agrandit l'économie. Il a aussi déroulé sa vision spatiale et confirmé le retour en vol de la fusée New Glenn avant la fin de l'année.

Deux autres figures ont marqué la scène. Yann LeCun, désormais à la tête d'AMI Labs, a plaidé pour le droit de chaque État à une IA souveraine et critiqué les modèles fermés. Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web, a défendu un Internet où chacun garde la maîtrise de ses données.

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Les deals IA, L'Oréal en tête

Le groupe de beauté a frappé deux fois le premier jour. Avec OpenAI d'abord, pour faire entrer ChatGPT dans le parcours client. Avec Nvidia ensuite, pour passer à l'échelle son IA générative, du rendu 3D à la recherche.

Le deuxième jour a confirmé la tendance, une IA concrète plutôt que des effets d'annonce. Bull et Foxconn ont dévoilé la fabrication en Europe de serveurs IA Nvidia de la plateforme Vera Rubin. L'assemblage et la validation se feront à l'usine Bull d'Angers, avec 120 millions d'euros à la clé.

La souveraineté, fil rouge des deux jours

La souveraineté technologique a dominé les débats. La France et l'Allemagne, pays de l'année, ont affiché un front commun pour une IA européenne moins dépendante des géants américains. La France a aussi étendu son programme French Tech au niveau européen.

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Le geste le plus concret est venu du quantique. La France a signé l'achat d'un ordinateur quantique de la startup française Alice & Bob, présenté comme le premier calculateur tolérant aux fautes installé dans un centre de calcul européen. En parallèle, l'Île-de-France et plusieurs acteurs ont scellé un partenariat sur des puces IA européennes.

Jour 2, Modi et Macron sur la scène

Le 18 juin, Narendra Modi s'est exprimé sur la scène de VivaTech aux côtés d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre indien a salué la dixième édition et mis en avant le partenariat entre l'Inde et l'Europe. Il a cité l'accord de libre-échange Inde-Union européenne comme un levier de commerce et d'investissement.

Modi a aussi décrit l'usage du numérique par l'Inde à très grande échelle, de l'inclusion financière à la télémédecine. Sa formule a retenu l'attention, la technologie ne fait progresser que si elle profite à tous. L'Inde est le partenaire IA de cette édition.

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Les produits et démos qui ont marqué

Au-delà des scènes, le salon a montré du concret. Samsung a présenté une mise à jour de Samsung Health pour Galaxy, capable d'évaluer le coeur à partir d'une photo. La startup Xpanceo a fait tester une lentille de contact mêlant IA et réalité étendue.

Les démonstrations ont aussi frappé. HABS et Unitree ont relié un humain et un robot humanoïde par la pensée, sans implant. Côté startups, le Female Founder Award a tenu sa finale et MS4ALL a été primée au prix Tech for Change. Le tableau ci-dessous résume les temps forts.

Catégorie Temps fort Keynote Jeff Bezos sur l'IA, l'emploi et l'espace (jour 1) Politique Narendra Modi et Emmanuel Macron sur scène (jour 2) Deal industriel Serveurs IA Nvidia fabriqués en France par Bull et Foxconn Souveraineté Ordinateur quantique Alice & Bob acheté par la France Produit Lentille IA Xpanceo, santé Samsung, robot HABS x Unitree

Le Maghreb et l'Afrique au rendez-vous

Le continent a tenu sa place sur les deux jours. L'AfricaTech Award a réuni des startups de dizaines de pays, avec des pépites marocaines bien placées. Le Sénégal et la Tunisie ont déployé leurs pavillons et poussé leurs jeunes pousses vers l'international.

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Quels ont été les temps forts des deux premiers jours de VivaTech 2026 ?

Le keynote Bezos, le double deal IA de L'Oréal, l'achat d'un ordinateur quantique français, la venue de Modi sur scène avec Macron, et les serveurs IA Nvidia fabriqués en France par Bull et Foxconn.

Qu'a dit Jeff Bezos à VivaTech 2026 ?

Que l'IA créera une pénurie de main-d'oeuvre, pas du chômage. Il a aussi défendu l'espace et le retour en vol de New Glenn avant fin 2026.

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Que sont venus dire Modi et Macron à VivaTech ?

Le 18 juin, Modi s'est exprimé sur scène avec Macron. Il a vanté le numérique indien à grande échelle, défendu une IA inclusive et cité l'accord de libre-échange Inde-Union européenne.

Quelles annonces industrielles ont marqué le salon ?

Bull et Foxconn ont annoncé des serveurs IA Nvidia assemblés à Angers, avec 120 millions d'euros à l'appui. La France a aussi acheté un ordinateur quantique à Alice & Bob.

Quand a lieu VivaTech 2026 ?

Du 17 au 20 juin à Paris Expo Porte de Versailles. Les 17, 18 et 19 juin sont professionnels, le 20 juin ouvre au public.

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La dernière journée professionnelle se joue ce 19 juin, avec la cérémonie des startups gagnantes. Suivez la suite dans notre fil VivaTech 2026 en direct et notre dossier sur l'intelligence artificielle.