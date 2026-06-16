La Tunisie expose à VivaTech 2026 (17-20 juin, Paris) via un pavillon national installé dans la zone Africa Tech, coordonné par le CEPEX avec l'APII et la S2T. Neuf startups y représentent le pays en fintech, intelligence artificielle, santé et technologies durables, avec un programme de rencontres B2B.

À retenir Pavillon national tunisien dans l'espace Africa Tech de VivaTech 2026, du 17 au 20 juin à Paris. Coordination par le CEPEX, avec l'APII et la S2T, soutien de Smart Capital, de la CDC, de la GIZ et du ministère des Technologies. Neuf startups sélectionnées (appel clos le 15 mai 2026) en fintech, IA, santé et tech durables. Un programme de rencontres B2B est prévu avec des investisseurs et des partenaires internationaux.

VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, ouvre le 17 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. La Tunisie y revient avec un dispositif structuré. Le pays installe un pavillon national et y place neuf startups, dans une zone dédiée à l'innovation africaine.

Un pavillon tunisien dans la zone Africa Tech

La Tunisie ne se contente pas d'envoyer des entreprises isolées. Elle monte un pavillon national, un espace identifié où les visiteurs et les investisseurs retrouvent l'offre du pays au même endroit. Ce pavillon prend place dans la zone Africa Tech, l'un des pôles les plus fréquentés du salon.

L'objectif affiché est clair : gagner en visibilité sur les marchés européens et internationaux. Pour des jeunes pousses, un stand collectif sous bannière nationale ouvre des portes qu'un passage anonyme ne garantit pas.

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Qui organise et finance la présence tunisienne

La coordination revient au CEPEX, le centre public de promotion des exportations. Il travaille avec l'APII et la Société tunisienne des pôles technologiques intelligents (S2T). Plusieurs partenaires financent et appuient l'opération.

Le tableau ci-dessous récapitule les acteurs et leur rôle, d'après les communiqués des structures tunisiennes.

Acteur Rôle CEPEX Coordination du pavillon national APII Sélection et rencontres B2B (réseau EEN) S2T (pôles technologiques) Appui aux pôles et aux startups Smart Capital Soutien au programme Startup Tunisia Caisse des dépôts et consignations Financement de la participation GIZ (coopération allemande) Partenaire d'appui Ministère des Technologies Tutelle et annonce officielle

Cet attelage public-privé montre une participation pilotée par l'État, pas une initiative dispersée. C'est ce qui distingue une présence durable d'un coup ponctuel.

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Neuf startups, quels secteurs ?

Les neuf startups ont été retenues après un appel à candidatures clos le 15 mai 2026. La sélection a comporté un examen des dossiers, puis des pitchs devant un jury, en français ou en anglais.

Côté domaines, les communiqués citent la fintech, l'intelligence artificielle, la santé et les technologies durables. Les thèmes des rencontres B2B ajoutent la cybersécurité, l'industrie 4.0 et la deeptech.

Pour situer le niveau, le vivier tech tunisien a déjà produit des réussites connues. InstaDeep, née à Tunis en 2014, a été rachetée par l'allemand BioNTech en 2023. Expensya, fondée par des Tunisiens, a rejoint le suédois Medius la même année. Ces sociétés ne font pas partie de la délégation 2026, mais elles illustrent le vivier d'où sortent ces startups.

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Un programme de rencontres B2B

La présence ne se limite pas à un stand. L'APII, qui pilote le réseau Enterprise Europe Network en Tunisie, organise des rencontres B2B en marge du salon. Le principe : des rendez-vous ciblés entre entreprises tunisiennes et partenaires internationaux.

Pour les startups, l'enjeu est concret. Lever des fonds, nouer des partenariats commerciaux, ouvrir des marchés. Le pavillon sert de vitrine, les rendez-vous B2B servent à transformer l'essai.

Tunisie présente, Algérie absente : le contraste maghrébin

La Tunisie et le Maroc tiennent un pavillon à VivaTech 2026. L'Algérie, elle, n'a ni pavillon ni délégation officielle cette année, et aucune startup dans le top 30 de l'AfricaTech Award. Nous l'avons détaillé dans notre article sur l'absence de l'Algérie à VivaTech 2026.

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Le contraste est parlant. Là où Tunis structure une participation pilotée par le CEPEX, Alger ne se présente pas. Pour des pays voisins qui visent les mêmes investisseurs, la différence d'organisation pèse sur la visibilité.

La Tunisie participe-t-elle à VivaTech 2026 ?

Oui, avec un pavillon national dans la zone Africa Tech, coordonné par le CEPEX, l'APII et la S2T, qui accueille neuf startups.

Combien de startups tunisiennes sont sélectionnées ?

Neuf, retenues après un appel clos le 15 mai 2026, en fintech, IA, santé et tech durables, via un jury sur dossiers et pitchs.

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Qui organise le pavillon tunisien ?

Le CEPEX, avec l'APII et la S2T. Soutien de Smart Capital, de la CDC, de la GIZ et du ministère des Technologies de la communication.

Quels avantages pour les startups ?

Un stand aménagé, la prise en charge du billet Tunis-Paris, l'accès au salon et un programme de rencontres B2B avec des investisseurs.

Où se trouve le pavillon tunisien ?

Dans l'espace Africa Tech de VivaTech 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, du 17 au 20 juin 2026.

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L'Algérie est-elle aussi présente ?

Non. L'Algérie n'a ni pavillon ni délégation officielle, contrairement à la Tunisie et au Maroc.

Sources