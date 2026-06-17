Nos équipes couvrent VivaTech 2026 (17-20 juin, Paris) en direct, et voici le programme. Il s'organise en quatre jours. Jeff Bezos ouvre le bal le 17, Emmanuel Macron et Narendra Modi parlent le 18, les pros occupent les 17 au 19, et le 20 juin ouvre au grand public avec les robots humanoïdes.

À retenir VivaTech 2026 se tient du 17 au 20 juin à Paris Expo Porte de Versailles, pour sa dixième édition. 17 juin : cérémonie d'ouverture à 9h15, puis Jeff Bezos sur la scène principale. 18 juin : Emmanuel Macron sur l'avenir de l'IA, avec Narendra Modi attendu le même jour. 20 juin : journée grand public, robots humanoïdes et démonstrations.

Sur place, suivre VivaTech 2026 sans plan, c'est se perdre. Le salon réunit des centaines d'intervenants sur quatre jours, à Paris Expo Porte de Versailles, et nous le couvrons en temps réel. Voici qui parle quand, jour par jour, pour ne rater aucun temps fort de cette dixième édition. Les horaires précis, hors ouverture, restent à confirmer sur le site officiel.

Le programme de VivaTech 2026 en un coup d'œil

Quatre journées, quatre ambiances. Les trois premières visent les professionnels, investisseurs et exposants. La dernière s'ouvre au public. Le tableau ci-dessous résume la trame.

Jour Temps fort Public Mercredi 17 juin Ouverture 9h15, keynote Jeff Bezos Professionnels Jeudi 18 juin Macron et Modi sur l'IA Professionnels Vendredi 19 juin Conférences, startups, AfricaTech Professionnels Samedi 20 juin Robots, démonstrations, défilés Grand public

17 juin : ouverture et Jeff Bezos

La première journée démarre à 9h15 par la cérémonie d'ouverture, avec Bernard Arnault et Maurice Lévy. Le ton est donné dès le matin.

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Le moment le plus attendu reste Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon et de Blue Origin monte sur la scène principale, le VivaTech Theater. Il échange avec Dave Limp, patron de Blue Origin, dans une discussion animée par l'astronaute Mike Massimino. Au menu : l'innovation, l'espace, l'IA et la fabrication avancée. L'horaire exact reste à confirmer [À VÉRIFIER].

18 juin : Macron, Modi et la souveraineté

La deuxième journée a une couleur politique. Emmanuel Macron s'exprime au Théâtre VivaTech sur l'avenir de l'IA et la place de l'Europe. Le Premier ministre indien Narendra Modi est attendu sur scène le même jour, l'Inde étant le partenaire IA officiel de l'édition.

Ce duo porte un message commun sur une voie européenne et indienne de l'IA. Pour creuser le sujet, voir notre article sur la souveraineté technologique au cœur de VivaTech 2026.

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Les autres intervenants et les robots

Entre le 17 et le 19 juin, plusieurs noms attirent l'attention. Yann LeCun, désormais à la tête d'AMI Labs après Meta, doit intervenir. On annonce aussi Shantanu Narayen pour Adobe, Joe Tsai pour Alibaba, et des dirigeants français comme Jean-Charles Samuelian-Werve (Alan) et Éléonore Crespo (Pigment). Le nageur Léon Marchand est également au programme.

Le clou du spectacle arrive le 20 juin, jour grand public. Les robots humanoïdes sont mis en avant, avec des démonstrations et des défilés. Leur coût aurait baissé de 30 à 40 % selon les chiffres relayés avant le salon [À VÉRIFIER], ce qui explique leur présence massive cette année.

Quel est le programme de VivaTech 2026 ?

Du 17 au 20 juin à Paris. Jeff Bezos le 17, Macron et Modi le 18, conférences pros jusqu'au 19, et journée grand public le 20 avec les robots.

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Quand intervient Jeff Bezos ?

Le mercredi 17 juin, sur la scène principale, avec Dave Limp (Blue Origin) et l'astronaute Mike Massimino, sur l'innovation, l'espace et l'IA.

Quand parlent Macron et Modi ?

Le jeudi 18 juin. Macron sur l'avenir de l'IA et la place de l'Europe, Modi attendu le même jour.

Quels autres intervenants à VivaTech 2026 ?

Yann LeCun (AMI Labs), Shantanu Narayen (Adobe), Joe Tsai (Alibaba), Jean-Charles Samuelian-Werve (Alan), Éléonore Crespo (Pigment) et le nageur Léon Marchand, entre les 17 et 19 juin.

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Quel jour est ouvert au public ?

Le samedi 20 juin, journée festive avec robots et démonstrations. Les 17 au 19 sont réservés aux professionnels.

Où a lieu VivaTech 2026 ?

À Paris Expo Porte de Versailles, du 17 au 20 juin, pour la dixième édition, avec environ 180 000 visiteurs attendus.

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