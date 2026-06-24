Nothing Phone 4b : Snapdragon 6 Gen 4 confirmé sur Geekbench

Le Nothing Phone (4b) vient de faire une apparition discrète sur Geekbench, révélant au passage son processeur avant tout lancement officiel. Le rendez-vous est fixé au 7 juillet 2026.

Vous l'avez peut-être remarqué : les grandes annonces de Nothing passent souvent par les bases de données de benchmarks avant même le moindre communiqué officiel. Le Nothing Phone (4b) ne fait pas exception. Il vient d'apparaître sur Geekbench avec, à la clé, une confirmation précieuse sur sa puce.

Un Snapdragon 6 Gen 4 pour tailler un segment précis

La fiche Geekbench repérée par nos confrères de Gizbot indique clairement un Snapdragon 6 Gen 4 sous le capot. Ce chipset de milieu de gamme de Qualcomm place d'emblée le Phone (4b) en dessous de la série Phone (4a), ce qui n'est pas un hasard : Nothing construit ici une gamme pyramidale, avec un modèle d'entrée accessible sans pour autant brader l'expérience.

Cela dit, le Snapdragon 6 Gen 4 n'est pas une puce à négliger. Elle offre un bon rapport performances/consommation pour un usage quotidien fluide, et la compatibilité 5G est attendue de série. De quoi satisfaire l'utilisateur qui veut la patte Nothing sans débourser le prix fort.

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D'ailleurs, le contexte est intéressant. Nothing a récemment annoncé qu'aucun nouveau smartphone CMF ne verrait le jour en 2026, la faute à des coûts de RAM et de stockage en hausse qui rendaient l'équation économique intenable sans rogner sur la qualité ou gonfler les tarifs. Le Phone (4b) prend donc une importance stratégique encore plus grande : il doit combler ce vide dans la gamme abordable de la marque.

Le 7 juillet 2026, un lancement à surveiller (avec quelques réserves)

La date du 7 juillet 2026 est désormais gravée dans le calendrier. Reste à voir si Nothing parviendra à tenir ses promesses tarifaires dans un contexte de composants sous tension. L'apparition sur Geekbench suggère que le développement matériel est bien avancé, mais les fiches de benchmark ne disent rien du prix, de la disponibilité réelle ni des marchés ciblés.

Attention tout de même : le positionnement sous la série Phone (4a) implique des compromis. Selon toute probabilité, l'écran, le module photo ou la capacité de charge pourraient être revus à la baisse. Nothing a habitué ses fans à des finitions soignées même sur les entrées de gamme, mais la pression sur les marges est réelle.

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En somme, le Phone (4b) ressemble à un pari raisonnable pour la marque britannique : garder une présence dans le segment accessible sans sacrifier l'ADN visuel qui fait sa réputation. Reste à voir si le prix final donnera raison à cette stratégie.