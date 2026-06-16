À VivaTech 2026 (17-20 juin, Paris), l' Algérie n'a ni pavillon national ni délégation officielle, et aucune startup algérienne ne figure dans le top 30 de l'AfricaTech Award. Ses voisins, le Maroc et la Tunisie, exposent. Un recul net après la cinquantaine de startups algériennes présentes en 2024.

À retenir VivaTech 2026 réunit environ 15 000 startups et 60 pavillons nationaux, du 17 au 20 juin à Paris. Aucun pavillon ni délégation algérienne officielle cette année. Le Maroc et la Tunisie, eux, sont présents. Aucune startup algérienne dans le top 30 de l'AfricaTech Award 2026, qui réunit 11 pays. En 2024, l'Algérie avait envoyé une cinquantaine de startups, avec des stands financés à 80 % par la Safex.

VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, ouvre ses portes le 17 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Pour cette dixième édition, l'événement annonce près de 170 pays représentés, 60 pavillons nationaux et environ 15 000 startups. L'Afrique y tient une place visible. L'Algérie, elle, ne figure nulle part dans les pavillons annoncés.

L'Algérie absente des pavillons africains de VivaTech 2026

Le constat est simple. Dans la liste des pavillons nationaux africains, on retrouve l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, ainsi que le Maroc et la Tunisie. L'Algérie n'y apparaît pas.

Même absence côté palmarès. L'AfricaTech Award 2026 a reçu plus de 260 candidatures venues de 34 pays africains, en hausse de 13 % sur 2025. Les 30 finalistes représentent 11 pays. Le Nigeria domine avec 11 startups sélectionnées, devant le Kenya et l'Égypte. Aucune startup algérienne dans cette liste.

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Une nuance s'impose. L'absence de pavillon ne veut pas dire zéro Algérien sur place. Une jeune pousse peut exposer via un incubateur ou un partenaire étranger. Mais il n'y a pas de stand national ni de délégation portée par les institutions algériennes.

Maroc et Tunisie présents : le contraste maghrébin

Le contraste avec le voisinage rend l'absence plus voyante. La Tunisie revient avec son pavillon, comme les éditions précédentes. Le Maroc fait son entrée parmi les nouveaux pavillons nationaux de 2026.

Le tableau ci-dessous résume la situation des trois pays du Maghreb à cette édition.

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Pays Pavillon national 2026 Top 30 AfricaTech Award Maroc Oui (nouvel entrant) Non Tunisie Oui (récurrent) Non Algérie Non Non

Avoir un pavillon change tout pour des startups. C'est un espace identifié, un drapeau, un point de rendez-vous pour les investisseurs. Sans cela, la visibilité d'un pays repose sur des initiatives isolées.

Un recul après l'édition 2024

L'Algérie n'est pourtant pas une nouvelle venue à VivaTech. En 2024, le pays avait fait parler de lui. Une cinquantaine de startups algériennes avaient présenté leurs solutions, avec des produits remarqués comme le robot Hoggar.

La participation était alors soutenue par les institutions. La Safex couvrait environ 80 % du coût des stands, l'ADC (Algerian Digital Cluster) et l'Algex étaient de la partie, et un concours Algeria Innov sélectionnait les lauréats. Le tableau ci-dessous retrace cette trajectoire.

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Édition Présence algérienne Cadre 2019 Une dizaine de startups Premiers pas à Paris 2024 ~50 startups Stand national, soutien Safex et ADC 2026 Pas de stand national Absente des pavillons et du palmarès

Entre 2024 et 2026, la dynamique s'est cassée. Dans les communiqués de l'édition 2025 comme de 2026, aucun stand national algérien n'apparaît. La présence remarquée d'il y a deux ans n'a pas eu de suite.

Pourquoi cette absence ? Aucune explication officielle

À ce stade, aucune autorité algérienne n'a communiqué de raison. Pas de note, pas de déclaration, rien qui explique le retrait. Toute lecture du « pourquoi » reste donc une hypothèse.

Un élément de contexte mérite d'être posé, sans le présenter comme une cause. L'Algérie a réorienté une partie de son effort vers le Golfe. Une délégation a participé pour la première fois au salon LEAP de Riyad en février 2025, portée par Algeria Venture, avec des startups en intelligence artificielle, villes intelligentes et recherche pétrolière. Le marché saoudien offre des financements et une proximité que Paris ne garantit pas.

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Cette piste n'explique pas tout. Un budget contraint, un calendrier mal aligné ou un défaut de coordination institutionnelle peuvent aussi peser. Faute de source officielle, ces explications restent ouvertes. Le fait, lui, est établi : à VivaTech 2026, l'Algérie n'a pas de stand, quand ses voisins en ont un.

L'Algérie participe-t-elle à VivaTech 2026 ?

L'Algérie n'a ni pavillon national ni délégation officielle à VivaTech 2026 (17-20 juin, Paris), et aucune startup algérienne dans le top 30 de l'AfricaTech Award. Des participations individuelles via des partenaires restent possibles.

Quels pays du Maghreb sont à VivaTech 2026 ?

Le Maroc et la Tunisie ont un pavillon national. Le Maroc est un nouvel entrant, la Tunisie un participant récurrent. L'Algérie ne figure pas dans la liste des pavillons africains.

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L'Algérie était-elle présente avant ?

Oui. En 2024, le pays avait envoyé une cinquantaine de startups, avec un stand financé à 80 % par la Safex et un concours Algeria Innov. Une dizaine de startups avaient déjà participé en 2019.

Pourquoi l'Algérie est-elle absente cette année ?

Aucune raison officielle n'a été donnée. On note en parallèle un virage vers le salon LEAP de Riyad, où une délégation algérienne a participé en février 2025. Cette piste reste une hypothèse.

Combien de pays sont à VivaTech 2026 ?

Près de 170 pays et 60 pavillons nationaux, pour environ 15 000 startups. L'AfricaTech Award a reçu plus de 260 candidatures de 34 pays africains.

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Quand a lieu VivaTech 2026 ?

Du 17 au 20 juin 2026, à Paris Expo Porte de Versailles. C'est la dixième édition du salon.

Sources