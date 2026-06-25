Le Samsung Galaxy Z Flip 8 est attendu pour l'été 2026, autour d'un second Unpacked. Les fuites évoquent un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (ou Exynos 2600 en Europe), une batterie de 4300 mAh, un châssis plus fin et un prix proche de 1 199 € en France (référence Z Flip 7). Rien n'est officiel à ce stade.

À retenir Présentation pressentie vers le 22 juillet 2026, disponibilité estimée en août. La puce serait un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ou un Exynos 2600 selon la région. Le format reste celui d'un clapet pliable, avec un écran externe et un grand écran intérieur. Le bloc photo serait repris du Z Flip 7. Toutes ces données viennent de fuites. Rien n'est officiel. Les chiffres et les prix sont à confirmer sur le site officiel Samsung.

Design et écran

Selon les fuites, le Galaxy Z Flip 8 garderait le format clapet de la gamme. Il serait un peu plus fin et plus léger que le Z Flip 7. Des renders évoquent un poids d'environ 180 grammes.

L'écran principal pliable mesurerait 6,9 pouces. L'écran externe ferait 4,1 pouces, dans la lignée du FlexWindow du modèle précédent. La pliure serait moins marquée, sans confirmation officielle.

Pour suivre les autres modèles pliables, voir notre page Samsung Galaxy.

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Performances et batterie

Une fuite décrit un partage régional pour la puce. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy équiperait une partie du monde. L'Exynos 2600, gravé en 2 nm, viserait l'Europe et l'Inde.

La mémoire vive serait de 12 Go. Le stockage irait de 256 à 512 Go. La batterie resterait à 4300 mAh, valeur reprise du Z Flip 7. La puissance de charge n'est pas confirmée.

Photo

Côté photo, les fuites pointent vers un bloc identique au Z Flip 7. On parle d'un capteur principal de 50 Mpx et d'un ultra grand-angle de 12 Mpx. À l'avant, le module ferait 10 Mpx.

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Les gains viendraient surtout du logiciel et du traitement par IA. Aucun téléobjectif n'est attendu. Ces chiffres restent au stade de la rumeur.

Fiche technique (selon les fuites)

Caractéristique Galaxy Z Flip 8 (attendu) Écran principal 6,9 pouces, pliable (non confirmé) Écran externe 4,1 pouces (non confirmé) Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, ou Exynos 2600 selon région (non confirmé) RAM / Stockage 12 Go / 256 ou 512 Go (non confirmé) Batterie / Charge 4300 mAh / charge non confirmée Photo arrière 50 Mpx principal + 12 Mpx ultra grand-angle (non confirmé) Photo avant 10 Mpx (non confirmé) OS Android 17, One UI 9 (non confirmé) Date attendue présentation vers le 22 juillet 2026, dispo vers août 2026 (non confirmé) Prix attendu (à confirmer) environ 1 199 € en France (256 Go), référence Z Flip 7, à confirmer sur le site officiel

Prix et date de sortie

Une fuite évoque un tarif proche de celui du Z Flip 7. En France, le Z Flip 7 était lancé à 1 199 €, le Z Flip 8 devrait s'en approcher. La version 512 Go serait au-dessus (à confirmer).

La présentation serait calée vers le 22 juillet 2026, à Londres. La mise en vente suivrait vers août. Ces repères restent des rumeurs, à confirmer sur le site officiel Samsung.

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Faut-il l'attendre ?

Si vous visez un clapet pliable récent, attendre l'annonce officielle a du sens. Les specs réelles, les prix locaux et les promotions de lancement ne seront fixés qu'à ce moment.

Si vous avez déjà un Z Flip 7, le saut semble léger d'après les fuites. La puce et la finesse changent, mais la photo et la batterie bougent peu. Rien n'est tranché tant que Samsung ne communique pas.

Quelle est la date de sortie du Galaxy Z Flip 8 ?

Une fuite cite une présentation le 22 juillet 2026 à Londres, lors d'un second Unpacked. La disponibilité suivrait vers août 2026. Aucune date n'est officielle.

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Quel processeur dans le Galaxy Z Flip 8 ?

Les fuites évoquent un partage régional : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dans une partie du monde, Exynos 2600 en Europe et en Inde. Rien n'est confirmé.

Quel est le prix attendu du Galaxy Z Flip 8 ?

En France, comptez autour de 1 199 € (référence Z Flip 7, 256 Go), à confirmer sur le site officiel Samsung.

Quelle batterie pour le Galaxy Z Flip 8 ?

Les fuites parlent d'une batterie de 4300 mAh, reprise du Z Flip 7. La puissance de charge n'est pas confirmée.

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Le Galaxy Z Flip 8 a-t-il un meilleur appareil photo ?

Selon les fuites, le bloc photo reprend celui du Z Flip 7 : 50 Mpx principal, 12 Mpx ultra grand-angle, 10 Mpx à l'avant. Les gains viendraient surtout du logiciel.

En bref

Le Galaxy Z Flip 8 s'annonce comme une mise à jour mesurée. Puce plus récente, design plus fin, photo et batterie quasi stables. Tout reste au conditionnel jusqu'à l'Unpacked. Vérifiez le prix en France sur le site officiel Samsung avant tout achat.

Sources