L'iPhone Fold serait le premier iPhone pliable d'Apple. Le nom n'est pas officiel. Selon les fuites, il adopterait un format livre : un petit écran externe et un grand écran interne. Une présentation est attendue en septembre 2026. Tout ce qui suit vient de fuites, donc à prendre avec prudence.

À retenir Format livre attendu : un écran externe d'environ 5,5 pouces et un écran interne d'environ 7,8 pouces, selon les fuites. Puce A20 (parfois A20 Pro) et prix de départ attendu au-delà de 2 000 €, non confirmé. Rien n'est officiel. Apple n'a ni confirmé l'appareil, ni le nom, ni la date.

Design et écrans

Selon les fuites, l'iPhone Fold reprendrait un format livre, proche du Galaxy Z Fold. Plié, il sert de téléphone classique. Déplié, il offre une surface plus large.

L'écran interne ferait environ 7,76 pouces, l'écran externe environ 5,49 pouces. Les leakers décrivent une pliure presque invisible et un châssis mêlant titane et aluminium. Ces chiffres restent des estimations.

Performances et batterie

Les fuites pointent la puce A20, gravée en 2 nm, la même que l'iPhone 18 Pro. Le nom A20 Pro circule aussi. Côté mémoire, 12 Go de RAM sont évoqués.

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La batterie se situerait entre 5400 et 5800 mAh, selon les sources. C'est une fourchette de fuite, pas une donnée Apple.

Photo

Côté photo, les fuites parlent de deux capteurs arrière de 48 mégapixels, un principal et un ultra grand-angle. Pas de téléobjectif dédié, d'après ces mêmes sources.

À l'avant, deux caméras seraient prévues : une pour l'écran externe, une pour l'écran interne. Là encore, rien n'est confirmé.

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Fiche technique (selon les fuites)

Caractéristique iPhone Fold (attendu) Écran interne Environ 7,76 pouces, OLED, 2713 x 1920 (selon les fuites) Écran externe Environ 5,49 pouces, OLED, 2088 x 1422 (selon les fuites) Puce A20 (parfois nommée A20 Pro), gravure 2 nm (selon les fuites) RAM / Stockage 12 Go de RAM ; 256 Go, 512 Go, 1 To (selon les fuites) Batterie Environ 5400 à 5800 mAh (selon les fuites) Photo Deux capteurs arrière de 48 Mpx ; deux caméras avant (selon les fuites) iOS iOS 27 attendu (non confirmé) Date attendue Septembre 2026, disponibilité possiblement plus tardive (non confirmé) Prix attendu (à confirmer) À partir de plus de 2 000 € (non confirmé)

Prix et date de sortie

Les fuites annoncent un prix de départ supérieur à 2 000 €, sans doute davantage en France. Ce serait l'iPhone le plus cher jamais vendu. Les grandes capacités grimperaient encore plus haut, selon certains leakers.

La présentation est attendue en septembre 2026, avec l'iPhone 18. Des reports évoquent une mise en vente vers octobre, à cause de contraintes de production. Aucune date n'est officielle.

Faut-il l'attendre ?

Si vous visez un pliable Apple, patienter a du sens. Mais le prix attendu reste très élevé. Et tant qu'Apple n'a rien montré, les specs peuvent encore bouger.

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Pour un premier modèle, mieux vaut viser les retours des testeurs avant d'acheter. Un pliable de première génération comporte souvent des compromis.

iPhone Fold, c'est le nom officiel ?

Non. Apple n'a annoncé aucun nom. Les fuites parlent d'iPhone Fold ou d'iPhone Ultra. Tout cela reste des suppositions tant qu'Apple n'a rien présenté.

Quand l'iPhone Fold sortirait-il ?

Les fuites visent une présentation en septembre 2026, avec la gamme iPhone 18. Des reports évoquent une disponibilité plus tardive, vers octobre. Aucune date n'est confirmée.

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Combien coûterait l'iPhone Fold ?

Selon les fuites, le prix de départ dépasserait 2 000 €. Certaines estimations montent plus haut pour les grandes capacités. Le prix exact n'est pas confirmé et reste à confirmer à l'annonce.

Quelle puce dans l'iPhone Fold ?

Les fuites évoquent la puce A20, parfois nommée A20 Pro, gravée en 2 nm, partagée avec l'iPhone 18 Pro. Le nom final n'est pas confirmé.

L'iPhone Fold aurait-il Face ID ?

Selon les fuites, non. Le pliable utiliserait un Touch ID logé dans le bouton latéral, faute de place pour le module Face ID. Rien n'est officiel.

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En bref

L'iPhone Fold serait le premier pliable d'Apple, en format livre, attendu pour septembre 2026. Écrans d'environ 5,5 et 7,8 pouces, puce A20, prix au-delà de 2 000 €. Toutes ces données viennent de fuites. Apple n'a rien confirmé : le nom, la date et les specs peuvent changer.

Sources