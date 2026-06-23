iPhone 18 Pro Max : fiche technique, prix et date de sortie

Cette fiche regroupe les informations attendues pour l'iPhone 18 Pro Max, un modèle non encore annoncé. Toutes les données viennent de fuites pour une sortie supposée en septembre 2026. Les fuites évoquent un écran de 6,9 pouces, une puce A20 en 2 nm et un capteur photo à ouverture variable. Aucun point n'est officiel.

À retenir L'iPhone 18 Pro Max est attendu en septembre 2026, sans date confirmée par Apple. Les fuites pointent vers une puce A20 gravée en 2 nm, un Dynamic Island réduit et un capteur principal à ouverture variable. Rien n'est officiel. Apple n'a communiqué aucune caractéristique. Chaque chiffre cité ici peut changer.

Design et écran

Selon les fuites, l'iPhone 18 Pro Max garderait une dalle de 6,9 pouces, comme le modèle précédent. La technologie passerait au LTPO+, ce qui viserait une meilleure gestion de l'énergie.

Plusieurs rapports parlent d'un Dynamic Island réduit, avec des capteurs Face ID en partie passés sous l'écran. Ces sources se contredisent. L'épaisseur exacte n'est pas confirmée.

Performances et batterie

Les fuites évoquent une puce A20 gravée en 2 nm chez TSMC. Cette finesse de gravure servirait surtout l'efficacité énergétique. Le nombre de cœurs et la fréquence ne sont pas confirmés.

À lire aussi : OnePlus 15 : fiche technique, prix et caractéristiques

La quantité de RAM n'est pas confirmée. Côté batterie, les fuites parlent d'une capacité en hausse par rapport au modèle précédent, sans chiffre stable. Les valeurs avancées varient selon les sources.

Photo

D'après plusieurs fuites, le capteur principal passerait à une ouverture variable. Cela permettrait de régler la quantité de lumière reçue par le capteur.

Un téléobjectif à plus grande ouverture est aussi évoqué, dans un bloc à trois capteurs. La définition en mégapixels et les détails du module avant ne sont pas confirmés.

À lire aussi : Honor Magic 8 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

Fiche technique (selon les fuites)

Caractéristique iPhone 18 Pro Max (attendu) Écran 6,9 pouces, LTPO+ (selon les fuites) Puce A20, gravure 2 nm chez TSMC (selon les fuites) RAM / Stockage non confirmé Batterie capacité en hausse annoncée, valeur non confirmée Photo arrière triple capteur, principal à ouverture variable (selon les fuites) ; mégapixels non confirmés Photo avant non confirmé iOS non confirmé Date de sortie attendue septembre 2026 (selon les fuites) Prix attendu (à confirmer) tarif proche du 17 Pro Max (1 479 € en France) attendu (à confirmer)

Prix et date de sortie

Les fuites tablent sur une sortie en septembre 2026, dans le calendrier habituel d'Apple. Aucune date n'a été donnée par la marque.

Côté tarif, les rapports évoquent un prix proche du modèle actuel. En France, l'iPhone 17 Pro Max est lancé autour de 1 479 €, et le 18 Pro Max devrait s'en approcher, avec une hausse possible (à confirmer). Ces montants restent à confirmer sur le site officiel d'Apple.

Faut-il l'attendre ?

Si vous visez le haut de gamme et que votre téléphone tient encore, attendre l'annonce de septembre 2026 a du sens. Vous verrez les vraies caractéristiques avant d'acheter.

À lire aussi : Vivo X300 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

Si votre appareil montre des signes de faiblesse, rien n'oblige à patienter sur la foi de fuites. Aucune donnée n'est officielle à ce stade.

Quelle est la date de sortie de l'iPhone 18 Pro Max ?

Selon les fuites, le modèle est attendu en septembre 2026, dans le calendrier habituel d'Apple. Aucune date n'est confirmée.

Quelle puce équipe l'iPhone 18 Pro Max ?

Les fuites parlent d'une puce A20 gravée en 2 nm chez TSMC. Le détail des cœurs et la fréquence ne sont pas confirmés.

À lire aussi : Oppo Find X9 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

L'appareil photo aura-t-il une ouverture variable ?

Plusieurs fuites évoquent une ouverture variable sur le capteur principal. La valeur d'ouverture et la définition ne sont pas confirmées.

Quel sera le prix de l'iPhone 18 Pro Max ?

Les fuites tablent sur un tarif proche du modèle actuel. En France, comptez autour de 1 479 € comme référence (le 17 Pro Max), à confirmer.

Le Dynamic Island va-t-il être réduit ?

Les fuites parlent d'un Dynamic Island plus petit, mais les rapports se contredisent. Rien n'est confirmé.

À lire aussi : Fiche technique Samsung Galaxy Z Fold 8 : caractéristiques, prix et avis

En bref

L'iPhone 18 Pro Max attendu en septembre 2026 reposerait, selon les fuites, sur une puce A20 en 2 nm, un écran de 6,9 pouces et un capteur principal à ouverture variable. Tant qu'Apple n'a rien annoncé, ces points restent des rumeurs. Cette fiche sera mise à jour dès les premières infos officielles.

Sources