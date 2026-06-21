Samsung tiendrait son prochain grand événement Unpacked à Londres le 22 juillet 2026, avec au programme pas moins de trois pliables inédits, deux montres connectées et peut-être même des lunettes intelligentes. Voici ce que les rumeurs laissent entrevoir.

Le calendrier Samsung commence à se dessiner pour cet été. Selon plusieurs sources concordantes, le prochain Galaxy Unpacked se tiendrait à Londres le 22 juillet 2026, et l'événement s'annonce particulièrement chargé. Trois pliables, deux montres, et peut-être des lunettes connectées : Samsung semble vouloir frapper fort, dans un contexte où Apple prépare lui aussi un grand bouleversement de sa gamme. Cela dit, rien n'est encore officiel, et Samsung n'a confirmé aucune date à ce stade.

Trois pliables au lieu de deux : la grande nouveauté de l'été

Jusqu'ici, l'été Samsung rimait avec un Z Fold et un Z Flip, point. Cette année, la donne change. La marque coréenne lancerait trois appareils pliables distincts, avec une nouvelle organisation de sa gamme qui mérite quelques explications.

Le premier appareil, officieusement baptisé Galaxy Z Fold 8 standard, correspond à ce que les rumeurs appelaient jusqu'ici le « Z Fold Wide ». Comprenez : un pliable plus court et plus large que les générations précédentes, visiblement inspiré du design que prépare Apple pour son iPhone Ultra. L'écran plié mesurerait 7,8 pouces, contre une dalle de couverture de seulement 5,4 pouces. Deux capteurs photo au dos (au lieu de trois habituellement), une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 4 800 mAh compléteraient la fiche technique, d'après les fuites disponibles. Le prix et beaucoup d'autres détails restent inconnus pour l'instant.

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Ce changement de nomenclature entraîne une promotion en cascade : le successeur direct du Galaxy Z Fold 7 ne s'appellerait plus Z Fold 8, mais Galaxy Z Fold 8 Ultra. Et contrairement à certains renommages purement marketing, celui-ci semblerait se justifier par de vraies évolutions. La plus attendue : un écran sans pli visible, ou du moins très proche de cet objectif que les fabricants de pliables poursuivent depuis près de dix ans sans vraiment y parvenir. L'écran principal passerait à 8 pouces, la dalle de couverture à 6,5 pouces, et le tout serait 15 grammes plus léger que son prédécesseur. De quoi rendre ce modèle nettement plus agréable à tenir au quotidien.

Côté photo, le bond serait considérable sur le Z Fold 8 Ultra : le capteur principal passerait de 50 MP à 200 MP, l'ultra-grand-angle de 12 MP à 50 MP, et le téléobjectif de 10 MP à 12 MP. La charge rapide grimperait à 45 W (contre 25 W aujourd'hui), avec une batterie de 5 000 mAh. La mauvaise nouvelle : les pénuries mondiales de RAM pourraient faire monter le tarif d'entrée à environ 2 199 dollars pour le modèle 256 Go. Et ça, c'est pas rien.

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Enfin, le Galaxy Z Flip 8 devrait se montrer plus discret. Samsung a globalement négligé sa gamme flip ces dernières années, et les rumeurs ne laissent pas présager de révolution. Même gabarit attendu (écran de 6,9 pouces replié, dalle de couverture de 4,1 pouces), capteurs probables de 50 MP principal et 12 MP ultra-grand-angle, et peut-être un passage à la puce Exynos 2600 gravée en 2 nm. Attention cela dit : des rapports évoquent que Samsung pourrait arrêter la gamme Z Flip à terme. Le Z Flip 8 serait alors peut-être le dernier de la lignée, ce qui lui confère malgré lui un statut particulier.

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Montres et lunettes : l'autre volet de l'événement

L'Unpacked de juillet ne sera pas qu'une vitrine pour les pliables. Deux montres connectées sont attendues : la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2. Le changement le plus notable proviendrait du chipset : Samsung aurait abandonné ses puces Exynos de la série 1 au profit du Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. L'objectif serait d'intégrer davantage de fonctions d'intelligence artificielle directement dans la montre, sans avoir à déléguer les calculs au smartphone associé (ce qu'on appelle le traitement « on-device », c'est-à-dire embarqué dans l'appareil lui-même). La 5G pourrait également faire son apparition sur ces nouvelles montres, un ajout qui aurait du sens pour les utilisateurs qui souhaitent laisser leur téléphone à la maison.

Des lunettes connectées dites « Intelligent Eyewear » sont aussi mentionnées dans les rumeurs, sans que des détails concrets aient encore filtré. Samsung s'aventurerait ainsi sur un terrain que Meta occupe déjà avec ses Ray-Ban Stories, et qu'Apple tente d'investir avec l'Apple Vision Pro. Reste à voir si Samsung aura quelque chose de tangible à montrer à Londres, ou si ces lunettes resteront au stade du concept pendant encore quelques mois.

Le Galaxy Unpacked de l'été 2026 pourrait marquer un vrai tournant pour Samsung : nouveau format de pliable, montée en gamme assumée de la série Fold, et diversification vers les accessoires connectés. Mais entre les rumeurs et ce qui sera réellement annoncé le 22 juillet, il reste souvent un écart. Samsung sait faire monter la sauce, et la concurrence, elle, ne dort pas.

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