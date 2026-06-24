Le Google Pixel 11 Pro XL est attendu pour aout 2026, avec une mise en vente vers mi-septembre. Selon les fuites, il embarquerait la puce Tensor G6 en 2 nm, un écran OLED de 6,8 pouces et une LED « Pixel Glow ». Le prix attendu tourne autour de 1 199 €. Rien n'est officiel.

À retenir Selon les fuites, le Pixel 11 Pro XL miserait sur le Tensor G6 gravé en 2 nm, un grand écran de 6,8 pouces et de nouveaux capteurs photo. L'annonce est attendue en aout 2026. Le tarif de départ évoqué est d'environ 1 199 €, à confirmer. Rien n'est officiel. Tant que Google ne publie pas la fiche, ces informations restent des rumeurs.

Design et écran

Selon les fuites, le Pixel 11 Pro XL garderait une grande dalle OLED de 6,8 pouces. La définition citée est de 1344 x 2992 pixels.

Le rafraichissement irait de 1 à 120 Hz. La luminosité de pointe attendue atteindrait 2450 nits. Ces chiffres viennent des fuites, pas de Google.

La nouveauté la plus commentée reste « Pixel Glow ». Il s'agirait d'une LED lumineuse logée dans la barre photo. Elle remplacerait le capteur de température et servirait aux notifications. Cette fonction n'est pas confirmée.

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Performances et batterie

La puce attendue est le Tensor G6. Les fuites la décrivent gravée en 2 nm, avec un modem MediaTek M90 et un GPU PowerVR.

Côté mémoire, deux options circulent : 12 Go ou 16 Go de RAM. La capacité de stockage n'est pas confirmée par les fuites.

La batterie est donnée autour de 5000 mAh. La puissance de charge, filaire comme sans fil, n'est pas confirmée pour l'instant.

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Photo

Le module photo évoluerait. Les fuites mentionnent de nouveaux capteurs, désignés « bastet » et « barghest », pour le principal et le téléobjectif.

Les définitions précises en mégapixels ne sont pas confirmées. La photo avant n'a pas fuité non plus. Prudence donc sur ce point.

Fiche technique (selon les fuites)

Caractéristique Pixel 11 Pro XL (attendu) Écran OLED 6,8 pouces, 1344 x 2992, 1 à 120 Hz, jusqu'à 2450 nits (selon les fuites) Puce Google Tensor G6, gravure 2 nm, modem MediaTek M90 (selon les fuites) RAM / Stockage 12 ou 16 Go de RAM ; stockage non confirmé Batterie / Charge environ 5000 mAh ; puissance de charge non confirmée Photo arrière nouveaux capteurs attendus (« bastet », « barghest ») ; mégapixels non confirmés Photo avant non confirmé OS non confirmé (version Android non précisée par les fuites) Date attendue annonce aout 2026, vente vers mi-septembre 2026 (selon les fuites) Prix attendu (à confirmer) environ 1 199 € (selon les fuites)

Prix et date de sortie

Selon les fuites, la gamme Pixel 11 serait annoncée en aout 2026. La mise en vente suivrait vers la mi-septembre.

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Le prix de départ attendu pour le Pro XL tourne autour de 1 199 €. Ce tarif n'est pas officiel et peut bouger jusqu'à l'annonce.

Faut-il l'attendre ?

Si vous visez le très haut de gamme Pixel, patienter jusqu'à aout 2026 reste logique. L'annonce est proche.

Mais gardez la tête froide. Aucune specification n'est validée par Google. Une fuite peut se tromper sur un chiffre ou une fonction.

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Quand sort le Google Pixel 11 Pro XL ?

Selon les fuites, l'annonce est attendue en aout 2026. La mise en vente suivrait vers la mi-septembre 2026. Aucune date n'est officielle.

Quel est le prix attendu du Pixel 11 Pro XL ?

Les fuites évoquent un tarif de départ autour de 1 199 €. Ce prix reste à confirmer par Google.

Quelle puce équipe le Pixel 11 Pro XL ?

Le Tensor G6 gravé en 2 nm est attendu, avec un modem MediaTek M90. Rien n'est confirmé pour l'instant.

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C'est quoi Pixel Glow ?

Selon les fuites, Pixel Glow serait une LED logée dans la barre photo. Elle servirait aux notifications et à l'état de l'IA. Cette fonction n'est pas confirmée.

Faut-il attendre le Pixel 11 Pro XL ?

Si vous voulez le haut de gamme Pixel, attendre l'annonce d'aout 2026 a du sens. Mais aucune fiche n'est officielle à ce jour.

En bref

Le Pixel 11 Pro XL s'annonce comme un grand modèle attendu pour aout 2026. Selon les fuites, il combinerait Tensor G6 en 2 nm, écran de 6,8 pouces et LED Pixel Glow, pour un tarif proche de 1 199 €. Tant que Google ne confirme rien, ces données restent des rumeurs.

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Sources