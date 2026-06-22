OnePlus 15 : fiche technique, prix et caractéristiques

Le OnePlus 15 est un smartphone haut de gamme sorti en novembre 2025. Il embarque un écran 6,78 pouces à 165 Hz, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie 7300 mAh chargée à 120 W et un triple capteur photo 50 Mpx. Son prix démarre à 980 euros (à confirmer, juin 2026).

À retenir Grosse batterie 7300 mAh et charge filaire 120 W, deux des meilleurs scores du marché. OnePlus quitte Hasselblad : la photo passe au moteur maison DetailMax. Écran LTPO AMOLED 165 Hz, puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, sous OxygenOS 16.

Design et écran

Le OnePlus 15 mesure 161,4 x 76,7 x 8,1 mm pour un poids de 211 à 215 grammes selon le coloris. La face avant utilise du verre Gorilla Glass Victus 2 et le cadre est en aluminium. Trois teintes sont vendues en France : Sand Dune, Absolute Black et Mist Purple.

L'écran est une dalle LTPO AMOLED de 6,78 pouces, en définition 1272 x 2772 pixels (450 ppp). Le taux de rafraîchissement grimpe à 165 Hz et la luminosité de pointe atteint 1800 nits. La compatibilité Dolby Vision et HDR10+ couvre la vidéo en streaming.

Le téléphone est certifié IP68 et IP69K. Cette double note couvre la poussière, l'immersion prolongée et les jets d'eau chaude sous pression, un cran au-dessus de la plupart des concurrents.

À lire aussi : Honor Magic 8 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

Performances et batterie

Sous le capot, on trouve la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravée en 3 nm, avec le GPU Adreno 840. La RAM monte à 12 ou 16 Go en LPDDR5X et le stockage va de 256 Go à 1 To en UFS 4.1, sans port microSD.

La batterie de 7300 mAh est l'un des plus gros réservoirs vus sur un flagship. La charge filaire 120 W remplit 50 % de la batterie en 15 minutes environ et 100 % en près de 40 minutes (chiffres constructeur, à vérifier en test). La charge sans fil 50 W complète l'offre.

Photo

Le bloc photo arrière réunit trois capteurs de 50 Mpx : un grand-angle f/1.8, un ultra grand-angle f/2.0 et un téléobjectif périscopique f/2.8 avec zoom optique 3,5x. Le capteur avant affiche 32 Mpx.

À lire aussi : Vivo X300 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

Changement notable : OnePlus a mis fin à son partenariat avec Hasselblad. Le traitement d'image repose désormais sur le moteur maison DetailMax, orienté photographie computationnelle. Reste à juger le rendu réel en conditions difficiles, faute de recul sur ce nouveau moteur.

Fiche technique complète

Caractéristique OnePlus 15 Écran LTPO AMOLED 6,78", 1272 x 2772 px, 165 Hz, 1800 nits Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), GPU Adreno 840 RAM / Stockage 12 ou 16 Go LPDDR5X / 256 Go, 512 Go ou 1 To UFS 4.1 Batterie / Charge 7300 mAh / 120 W filaire, 50 W sans fil Photo arrière 50 Mpx grand-angle f/1.8 + 50 Mpx ultra grand-angle f/2.0 + 50 Mpx téléobjectif périscope f/2.8 (zoom 3,5x), moteur DetailMax Photo avant 32 Mpx f/2.4 OS OxygenOS 16 (Android 16) Dimensions / Poids 161,4 x 76,7 x 8,1 mm / 211 à 215 g Prix indicatif (à confirmer, juin 2026) 980 euros (256 Go), 1129 euros (512 Go)

Prix et disponibilité

Le OnePlus 15 est sorti en France le 13 novembre 2025. Le tarif de lancement annoncé est de 980 euros pour la version 256 Go et 1129 euros pour la version 512 Go. La version 1 To n'a pas de prix France confirmé à ce jour.

Ces tarifs bougent vite après le lancement. Vérifiez le prix du jour sur le site officiel et chez les revendeurs avant tout achat (à confirmer, juin 2026).

À lire aussi : Oppo Find X9 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

Pour qui est-il fait ?

Le OnePlus 15 vise les gros utilisateurs qui veulent de l'autonomie et une recharge très rapide. La batterie 7300 mAh et la charge 120 W le placent parmi les meilleurs sur ce terrain.

Les amateurs de photo regarderont le rendu du nouveau moteur DetailMax avant de trancher, puisque le label Hasselblad disparaît. Les joueurs profitent eux de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et de l'écran 165 Hz.

Le OnePlus 15 garde-t-il le partenariat Hasselblad ?

Non. OnePlus a quitté Hasselblad pour le OnePlus 15. Le traitement photo passe par le moteur maison DetailMax.

À lire aussi : Fiche technique Samsung Galaxy Z Fold 8 : caractéristiques, prix et avis

Quelle est la capacité de la batterie du OnePlus 15 ?

La batterie est de 7300 mAh. Elle se recharge en filaire à 120 W et en sans fil à 50 W.

Le OnePlus 15 est-il étanche ?

Oui. Il porte une certification IP68 et IP69K, qui couvre la poussière, l'immersion et les jets d'eau chaude.

Quelle version d'Android tourne sur le OnePlus 15 ?

Le téléphone tourne sous OxygenOS 16, basé sur Android 16.

À lire aussi : Fiche technique Il n’y a pas de nom de smartphone dans ce titre. : caractéristiques, prix et avis

Combien coûte le OnePlus 15 en France ?

Le prix de lancement est de 980 euros pour la version 256 Go et 1129 euros pour la version 512 Go (à confirmer, juin 2026).

En bref

Le OnePlus 15 mise sur l'autonomie, la charge rapide et la puissance brute. La grosse batterie 7300 mAh, la charge 120 W et la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 forment un trio solide. Le départ de Hasselblad reste le point à surveiller côté photo, en attendant les tests du moteur DetailMax.

Sources