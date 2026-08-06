Google a officialmente annoncé la fin de Google Assistant sur smartphones et tablettes Android à partir du 4 septembre 2025. Gemini devient le seul assistant numérique sur Android, avec une exception notable pour les voitures.

Un email envoyé à certains utilisateurs Android ne laisse plus de place au doute : Google Assistant est officiellement en fin de vie sur mobile. Comme le rapporte 9to5Google, le message est lapidaire : « Google Assistant disparaît des appareils mobiles » et sera « définitivement arrêté ». La date butoir est fixée au 4 septembre 2025, même si le géant de la recherche prévient que le basculement pourrait prendre quelques semaines selon les régions.

Gemini seul aux commandes, ou presque

Le mouvement est logique, dans la mesure où Google a déjà intégré Gemini dans la quasi-totalité de son écosystème ces derniers mois. Rendre Gemini assistant par défaut sur Android n'est donc que la prochaine étape d'une stratégie IA bien huilée. Cela dit, la transition ne se fait pas sans laissés-pour-compte.

Gemini n'est compatible qu'avec Android 10 et versions ultérieures (sorti fin 2019, soit il y a un peu plus de six ans). Si votre téléphone date d'avant cette période, vous n'aurez tout simplement plus d'assistant numérique après la bascule. Pas de Gemini, pas de Google Assistant. Rien. Et ça, c'est pas rien pour les millions d'appareils encore en circulation dans des marchés comme l'Algérie, où les cycles de renouvellement sont souvent plus longs qu'en Europe.

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L'email cité par 9to5Google est d'ailleurs explicite : « Une fois la disponibilité supprimée, vous ne pourrez plus utiliser Google Assistant ni y revenir sur votre téléphone, tablette ou appareils associés. » Pas de retour en arrière possible, donc.

Android Auto échappe (pour l'instant) à la règle

Il existe une exception, et elle concerne directement Android Auto et les systèmes embarqués. Les véhicules qui intègrent nativement Google Assistant dans leur système d'infodivertissement continueront d'y avoir accès après le 4 septembre. Google le confirme sans ambiguïté : les voitures ne sont pas concernées par cette première vague de suppression.

Même chose pour les smart TV, les montres connectées et les enceintes intelligentes : l'annonce ne s'applique pas à ces catégories, du moins pas encore. Attention tout de même, si Gemini est bien le cap que Google s'est fixé pour l'ensemble de son écosystème, il serait naïf de penser que ces appareils resteront indéfiniment à l'écart. La question n'est pas de savoir si, mais quand.

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Smart TV, montres, enceintes connectées : non concernées pour le moment

Reste à voir si Google proposera une solution de repli pour les utilisateurs d'appareils plus anciens, ou s'ils seront simplement invités à changer de téléphone (ce qui arrangerait bien les constructeurs, d'ailleurs). En somme, si vous n'avez pas encore exploré Gemini, vous avez un mois pour vous y habituer, parce que vous n'aurez bientôt plus le choix.