Le Honor Magic 8 Pro est un smartphone haut de gamme sorti début 2026. Il associe un écran OLED de 6,71 pouces, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un téléobjectif périscopique de 200 MP. Son prix de lancement en France tourne autour de 1 299 euros pour la version 512 Go.

À retenir Écran OLED LTPO 6,71 pouces, 120 Hz, pic à 6 000 nits. Triple capteur photo dont un périscope 200 MP avec zoom optique 3,7x. Batterie de 6 270 mAh en Europe, charge filaire 100 W et sans fil 80 W.

Design et écran du Honor Magic 8 Pro

Le Magic 8 Pro mesure 161,2 sur 75 mm pour 8,3 mm d'épaisseur. Il pèse 219 grammes. Le cadre est en aluminium, la face avant protégée par un verre NanoCrystal Shield. La certification IP68 et IP69K couvre la poussière et l'eau.

L'écran est une dalle OLED LTPO de 6,71 pouces. La définition atteint 1 256 sur 2 808 pixels. Le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz. La luminosité de pointe annoncée est de 6 000 nits, ce qui aide à la lecture en plein soleil.

Performances et batterie

Le téléphone embarque le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm. Selon les versions, il propose 12 ou 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage UFS. Cette configuration vise le jeu exigeant et le multitâche lourd.

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La batterie est de 6 270 mAh sur les modèles européens, contre 7 100 mAh sur la version globale. La charge filaire grimpe à 100 W et la charge sans fil à 80 W. L'autonomie sur une journée chargée reste donc confortable.

Photo

Le bloc arrière réunit trois capteurs. Le principal fait 50 MP (f/1.6) avec stabilisation optique. L'ultra grand-angle fait 50 MP (122 degrés). Le téléobjectif périscopique atteint 200 MP avec un zoom optique 3,7x.

Le capteur 200 MP cible les portraits éloignés et les scènes de nuit. À l'avant, le capteur selfie fait 50 MP. La vidéo s'appuie sur les capteurs principaux pour les plans stabilisés.

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Fiche technique complète

Caractéristique Honor Magic 8 Pro Écran OLED LTPO 6,71 pouces, 1 256 x 2 808 px, 120 Hz, jusqu'à 6 000 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM / Stockage 12 ou 16 Go de RAM, 256 Go à 1 To (UFS) Batterie / Charge 6 270 mAh (Europe), filaire 100 W, sans fil 80 W Photo arrière 50 MP principal (f/1.6, OIS) + 50 MP ultra grand-angle (122°) + 200 MP périscope (zoom optique 3,7x) Photo avant 50 MP (f/2.0) OS Android 16, surcouche MagicOS 10 Dimensions / Poids 161,2 x 75 x 8,3 mm, 219 g Prix indicatif environ 1 299 euros (512 Go) (à confirmer, juin 2026)

Prix et disponibilité

En France, le tarif de lancement s'établit autour de 1 299 euros pour la version 512 Go. Des baisses et codes promotionnels font parfois descendre ce prix sous la barre des 900 euros. Ce montant reste à confirmer sur le site officiel Honor, car les offres évoluent vite.

Pour qui est-il fait ?

Ce modèle vise les amateurs de photo au zoom et les joueurs mobiles. Sa puce et son écran 120 Hz tiennent les usages lourds. Son tarif le place face aux Galaxy S et iPhone Pro, donc plutôt sur un budget élevé.

Quel processeur équipe le Honor Magic 8 Pro ?

Il utilise le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm. C'est l'une des puces les plus performantes de 2026.

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Quelle est la capacité de la batterie ?

La version européenne affiche 6 270 mAh. La version globale monte à 7 100 mAh. La charge filaire atteint 100 W.

Le Honor Magic 8 Pro est-il étanche ?

Oui. Il dispose des certifications IP68 et IP69K contre la poussière et l'eau, sous réserve d'un usage normal.

Quel zoom propose son appareil photo ?

Le téléobjectif périscopique de 200 MP offre un zoom optique 3,7x. Un zoom numérique plus poussé complète l'ensemble.

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Quel système d'exploitation utilise-t-il ?

Il tourne sous Android 16 avec la surcouche maison MagicOS 10. Honor y ajoute plusieurs outils liés à l'IA.

En bref

Le Honor Magic 8 Pro est un haut de gamme complet : écran lumineux, puce rapide et zoom photo poussé. Son prix élevé le réserve aux acheteurs au budget large. Vérifiez le tarif et la disponibilité sur le site officiel avant tout achat.

Sources