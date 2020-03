Les 8 meilleurs sites pour télécharger des livres gratuitement [PDF, EPub…]

Temps de lecture : 3 minutes

Que vous soyez un étudiant en quête d’ouvrages pour vos recherches, ou bien juste un mordu de littérature toujours assoiffé de nouveaux romans à lire, vous n’avez jamais trop de livres sur vous. Cela tombe bien, car, aujourd’hui sur Android-dz, on vous propose notre sélection des 8 meilleurs sites pour télécharger vos livres gratuitement !

Free-Ebooks.net : Le starter pack

Free-Ebooks.net est, comme son nom l’indique, un site qui vous permet de télécharger des livres et ebooks (livres électroniques) gratuitement. Il propose un large choix d’ouvrages classifiés selon plusieurs catégories telles que : Fiction, non fiction, manuels, classiques… etc.

Le site se démarque par le fait de proposer des livres au format audio, pour ceux qui aiment bien écouter leurs audio books (livres audio) dans le bus.

Il permet aussi de télécharger les livres sous différents formats comme TXT, Pub, EPub et Kindle, même si PDF est de loin le plus populaire. Le site permet aussi de prévisualiser les livres avant de les télécharger.

Visitez Free-Ebooks.net en suivant ce lien

Free Computer books : Pour les mordus des PC

Free computer Books est un site très populaire avec un catalogue bien garni. Le site se concentre principalement sur les ouvrages à thème scientifique et technique. On trouve notamment les catégories Mathématiques, Informatique, Programmation… etc.

Le site vous permet aussi de consulter un nombre conséquent de revues et magazines scientifiques très intéressants.

Le seul point négatif avec le site est que le nombre de livres en français est ridiculement petit, donc nous le conseillons aux étudiants bilingues.

Pour visiter Free Computer Books, c’est par ici

Many Books : des milliers de livres à votre disposition

Ce site vous permet de télécharger des livres parmi une sélection gigantesque d’ouvrages.

Points bonus pour la fonctionnalité permettant de télécharger les ouvrages aux formats adaptés aux tablettes Kindle et même aux iPods !

Le site semble avoir un penchant pour les romans, la section Genres en témoigne. Même si la majorité des ouvrages sont en anglais, il y a quand même un nombre considérable de livres français.

Visitez Many Books en suivant le lien

Open Library : Les archives d’internet

Encore un site avec un catalogue de livre imposant. Il y a tellement de livres sur ce site que même la section Catégories a besoin d’une barre de recherche, on ne s’en plaint pas.

Le site a pour but d’avoir une page pour chaque livre jamais édité, un objectif bien ambitieux, mais on ne peut que s’en réjouir !

Le site propose une sélection de livres français assez généreuse et variée allant d’articles scientifiques aux œuvres de fiction.

La plateforme est très facile à utiliser et permet de télécharger les livres gratuitement sous diffèrent formats.

Visitez Open Library : https://openlibrary.org/

Feedbooks : pourquoi avoir un compte ?

Si vous êtes passionné de littérature française, ce site est fait pour vous. Même si le site ne se présente pas comme un site de livre gratuit, il propose néanmoins beaucoup d’ouvrages à télécharger gratuitement, cela dans la section Domaine Public.

Une sélection variée de romans vous attend. L’interface du site est agréable et très adaptée aux téléphones.

Et si vous n’avez pas envie de vous inscrire sur le site, pas de problèmes, ce n’est pas obligatoire.

Visitez Feedbooks par là :

Ebooks Gratuits : Free Ebooks en français

Ce site ne propose pas d’énorme catalogue comme les précédents, mais il a l’avantage d’être 100% français avec des livres de différents domaines et thématiques, comme les sciences, les BD, les romans, la poésie et autres.

Le site est riche en ouvrages classiques : plus de 2800, mais il ne manque pas de nouveaux livres à vous proposer. Vous pouvez télécharger les livres sous différents formats.

Visitez ebooks Gratuit en suivant ce lien

Gallica : un site Officiel

Le site officiel de la bibliothèque nationale français vous ouvre ces portes et vous propose sa sélection de livres en tous genres.

Pas seulement des livres, mais aussi des photos, journaux et disques. Tous les ouvrages sont fidèlement reproduits et l’on peut même tomber sur certains livres datant du 19e siècle.

Tous les livres sont téléchargeables au format PDF, le seul problème c’est que les fichiers sont plutôt lourds.

Les développeurs ont donné une attention particulière à la création de leur site, car il est entièrement optimisé pour être bien affiché sur une tablette Kindle. Il y a aussi une application pour Android et iOS.

Visitez Gallica par ici

Wikisource : La bibliothèque gratuite

Plus d’un quart de millions de livres sont mis à votre disposition par une communauté d’internautes bénévoles. Les catégories principales sont la littérature, les arts et les religions croyantes, mais il y a un nombre considérable d’ouvrages scientifiques sur le site.

Visitez wikisource ici

Bien, maintenant que vous savez quels sont les meilleurs sites pour télécharger vos livres gratuitement, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire sur l’un d’entre eux et commencer à lire.

