iOS 26 reserve ses fonctions d’intelligence avancée aux iPhone 15 Pro et plus récents

Avec iOS 26, Apple généralise son nouveau design « Liquid Glass » sur tous les iPhone compatibles. Mais les fonctions les plus innovantes, liées à l’intelligence artificielle embarquée, restent réservées aux iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et modèles ultérieurs.

Traduction instantanée en temps réel

La traduction automatique en temps réel dans FaceTime, Messages et lors d'appels téléphoniques ne fonctionne que sur les derniers modèles. Les iPhone 15 Pro et les iPhone 16 sont les seuls compatibles avec cette fonction requérant un traitement local intensif.

Visual Intelligence pour analyser photos et captures d’écran

Cette fonction permet d'extraire du contexte, d'acheter un article ou de créer un évènement à partir d'une capture d'écran. Elle repose sur l'Action Button ou le contrôleur caméra et exige des puces récentes, disponibles uniquement à partir de l'iPhone 15 Pro.

Actions IA dans Raccourcis et rappels intelligents

iOS 26 introduit dans l'app Raccourcis des actions capables de résumer du texte, créer des images ou répondre à des questions. Dans l'app Rappels, l'IA détecte le contenu des mails pour générer des listes de courses ou organiser des tâches — fonctionnalités actives uniquement sur iPhone 15 Pro et plus.

GenMoji enrichi par l’intelligence artificielle

GenMoji permet maintenant de fusionner des emojis, personnaliser leur style ou créer des arrière-plans artistiques (anime, aquarelle…). Cette prise en charge créative repose sur Apple Intelligence et ne fonctionne que sur iPhone 15 Pro et modèles ultérieurs.

Liquid Glass accessible à tous les iPhone compatibles

Tous les iPhone dotés d'une puce A13 Bionic ou plus (iPhone 11 et plus récents) bénéficieront du nouveau design Liquid Glass. En revanche, les fonctions IA avancées resteront limitées aux équipements plus performants.