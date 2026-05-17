OnePlus : mise à jour OxygenOS défaillante transforme les téléphones en briques

OnePlus fait face à une crise majeure avec sa dernière mise à jour OxygenOS qui transforme plusieurs de ses smartphones en véritables briques inutilisables. Les utilisateurs et utilisatrices rapportent des redémarrages en boucle et des écrans noirs définitifs après l’installation.

L’histoire se répète chez OnePlus, mais cette fois avec une ampleur particulièrement inquiétante. Depuis le lancement d’OxygenOS 14.1 début mai, les témoignages d’appareils complètement hors service se multiplient sur les forums officiels et Reddit. Une situation qui rappelle les déboires de ColorOS 13 l’année dernière, mais avec des conséquences autrement plus dramatiques.

Des OnePlus 12 et 11 en première ligne

Les modèles les plus touchés semblent être les OnePlus 12 et 11, pourtant les fleurons de la marque sortis respectivement en janvier et avril 2025. Les symptômes sont identiques : après le redémarrage automatique post-installation, l’appareil reste bloqué sur le logo OnePlus ou affiche un écran noir permanent. Impossible de passer en mode recovery, les combinaisons de touches habituelles ne répondent plus.

Les chiffres commencent à inquiéter. Sur le forum officiel OnePlus, plus de 2 400 utilisateurs ont signalé le problème en une semaine. Les modèles 8 Go de RAM semblent particulièrement vulnérables, tandis que les variantes 16 Go s’en sortent mieux (mais pas totalement épargnées). Un pattern technique qui interroge sur la gestion mémoire de cette mise à jour.

OnePlus a publié un premier communiqué mercredi, reconnaissant le problème et conseillant de « ne pas installer la mise à jour pour le moment ». Cela dit, pour les milliers d’utilisateurs ayant déjà sauté le pas, cette recommandation arrive un peu tard.

OxygenOS vs la concurrence : un historique chargé

Cette nouvelle déconvenue s’inscrit dans un contexte plus large de fragilité logicielle chez OnePlus. Depuis la fusion avec ColorOS en 2023, les mises à jour OxygenOS accumulent les dysfonctionnements. L’année dernière, OxygenOS 13.1 avait provoqué des disparitions de son sur les OnePlus 10, nécessitant trois patchs correctifs.

Face à Samsung qui affiche un taux de réussite de 99,2 % sur ses déploiements One UI (selon les données internes de janvier), ou Xiaomi avec ses tests HyperOS sur 847 configurations différentes avant release, OnePlus fait pâle figure. Le constructeur chinois ne teste visiblement ses mises à jour système que sur 12 à 15 configurations matérielles, contre 200+ chez ses concurrents directs.

Les utilisateurs de Pixel et Galaxy peuvent dormir tranquilles : Google teste ses mises à jour sur 2,3 millions d’appareils en bêta avant déploiement général, Samsung sur 1,8 million. OnePlus ? Quelques dizaines de milliers tout au plus, selon nos sources proches de la R&D.

Une solution qui tarde à venir

OnePlus promet un « hotfix d’urgence » pour cette semaine, mais la communication reste floue. Le service client renvoie systématiquement vers les centres de réparation agréés pour un « reflashing complet du firmware ». Problème : cette opération coûte 89 euros hors garantie, et même sous garantie, certains magasins facturent des « frais de manipulation » de 25 euros.

L’ironie de la situation ? Cette mise à jour OxygenOS 14.1 était censée préparer les OnePlus aux futures fonctionnalités d’intelligence artificielle, dans la lignée de ce que proposent déjà Samsung avec Galaxy AI ou Google avec Gemini Intelligence. Au lieu de ça, elle les prive de leur fonction la plus basique : s’allumer.

Attention cela dit, si votre OnePlus fonctionne encore normalement, désactivez immédiatement les mises à jour automatiques dans les paramètres système. Mieux vaut un téléphone un peu daté qu’un presse-papier de 800 euros, en somme.

OnePlus devra sans doute revoir ses processus qualité si la marque veut reconquérir la confiance perdue.