Samsung prépare une version extra-large de son Galaxy Z Fold 8, baptisée Wide, dotée d'un verre intérieur renforcé de 60 micromètres. L'objectif affiché est clair : ne pas laisser à l'iPhone Ultra le soin de définir le segment premium des pliables.

La bataille du haut de gamme entre Samsung et Apple n'a jamais été aussi frontale. D'un côté, la firme de Cupertino prépare ce qui serait appelé l'iPhone Ultra, un smartphone premium dont les contours restent encore flous. De l'autre, Samsung accélère le développement de son Galaxy Z Fold 8 Wide, un pliable au format passeport avec un écran intérieur extra-large. Et selon les sources de ZDNet Korea relayées par Android Authority, le géant coréen aurait décidé de ne surtout pas arriver les mains vides à ce rendez-vous.

Un verre plus épais pour un pliable plus solide

La grande nouveauté technique du Galaxy Z Fold 8 Wide concerne l'épaisseur du verre UTG (Ultra-Thin Glass) de son écran intérieur. Samsung a retenu une épaisseur de 60 micromètres, contre 45 micromètres pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra. C'est d'ailleurs la même valeur que celle du Z Fold 7.

Pourquoi ce choix en apparence contre-intuitif ? Le format plus large du Fold 8 Wide soumet le verre à des contraintes mécaniques différentes lors du pliage, ce qui rend la dalle plus vulnérable aux impacts. En augmentant l'épaisseur, Samsung espère réduire la fameuse marque de pli au centre de l'écran et améliorer la résistance aux chocs du quotidien. ZDNet Korea le résume ainsi : « Si le verre UTG est trop fin, les problèmes de pli s'aggravent et la durabilité face aux chocs externes diminue. »

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Attention cela dit, ce renforcement a ses propres inconvénients. Un verre plus épais devient paradoxalement plus fragile face aux pliages répétés sur le long terme, et il alourdit légèrement le profil du téléphone, le rendant un peu moins pocketable. C'est le genre de compromis que Samsung jongle depuis des années pour trouver l'équilibre parfait de ses pliables.

Modèle Épaisseur verre UTG Puce Galaxy Z Fold 8 45 µm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy Z Fold 8 Ultra 45 µm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy Z Fold 8 Wide 60 µm Non confirmée

Le 22 juillet à Londres : Samsung joue gros

Toute la gamme pliable Samsung doit être dévoilée lors du prochain Galaxy Unpacked, attendu le 22 juillet à Londres. Au programme : le Galaxy Z Fold 8, le Z Fold 8 Ultra, le Galaxy Z Fold 8 Wide et le Z Flip 8. Le leaker Ice Universe a d'ailleurs publié une comparaison des protège-écrans de ces modèles, révélant que l'écran de couverture du Fold 8 standard s'élargit enfin, une critique récurrente depuis des années, et que le Flip 8 troquera ses deux découpes caméra pour une seule ouverture en forme de pilule allongée.

Côté puces, le Fold 8 et le Fold 8 Ultra tourneront tous les deux sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, pendant que le Flip 8 se contentera de l'Exynos 2600. Pas moins de cinq autres appareils passent également par la case FCC : la Galaxy Watch Ultra 2 et quatre déclinaisons de la Galaxy Watch 9, en deux tailles, avec ou sans cellulaire.

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Ce qui est absent des dépôts FCC est en revanche tout aussi parlant. Le Galaxy Wide Fold, justement, n'y figure pas encore, ce qui alimente la spéculation sur son lancement différé ou sur un dépôt réglementaire via un autre organisme. Reste à voir si Samsung réussira à synchroniser tous ces lancements sur une même scène londonienne.

Du côté d'Apple, l'iPhone Fold et un éventuel iPhone Ultra restent pour l'instant dans le domaine des rumeurs et des plans stratégiques. La firme de Cupertino a l'habitude d'arriver en dernier sur un segment pour imposer ses propres règles, comme elle l'a fait avec les AirPods ou l'Apple Watch. Et ça, Samsung le sait parfaitement. De quoi justifier cette course à l'armement technologique avant même qu'Apple n'ait annoncé quoi que ce soit d'officiel. Franchement, c'est la seule stratégie qui vaille pour ne pas se retrouver à jouer les faire-valoir le jour J.