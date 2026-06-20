Vivo X300 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

Le Vivo X300 Pro est un smartphone haut de gamme lancé en octobre 2025, arrivé en Europe en 2026. Il associe un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces, la puce MediaTek Dimensity 9500, un téléobjectif de 200 MP réglé avec Zeiss et une charge filaire de 90 W. Prix européen : 1 399 €.

À retenir Écran LTPO AMOLED 6,78 pouces, 120 Hz, définition 1,5K (1260 x 2800 pixels). Processeur MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, avec 16 Go de RAM en Europe. Triple capteur photo, dont un téléobjectif 200 MP, accord Zeiss et kit téléobjectif fourni dans la version européenne.

Design et écran

Le Vivo X300 Pro mesure 161,2 x 75,5 x 8 mm pour 226 g. Le cadre est en aluminium, les faces avant et arrière sont en verre. Le téléphone porte une double certification IP68 et IP69, qui couvre l'immersion et les jets d'eau à haute pression.

L'écran est une dalle LTPO AMOLED de 6,78 pouces. Sa définition est de 1260 x 2800 pixels, soit environ 452 pixels par pouce. Le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz. La luminosité de pointe annoncée atteint 4500 nits, avec une valeur mesurée plus basse en usage courant.

Performances et batterie

Le X300 Pro repose sur le MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm. Il dispose d'un cœur principal à 4,21 GHz, de trois cœurs à 3,5 GHz et de quatre cœurs à 2,7 GHz. La version européenne embarque 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS, sans port microSD.

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La batterie affiche 5440 mAh sur la version européenne, contre 6510 mAh en Chine. La charge filaire atteint 90 W, la charge sans fil 40 W. La recharge inversée filaire et sans fil est prise en charge.

Photo

Le bloc arrière compte trois capteurs. Le principal est un Sony LYT-828 de 50 MP, ouverture f/1.6, stabilisé. Le téléobjectif grimpe à 200 MP, f/2.7, avec zoom optique 3,7x et stabilisation. L'ultra grand-angle est un capteur de 50 MP, f/2.0, champ de 119 degrés.

Le réglage est signé Zeiss. La version internationale inclut un complément optique téléobjectif Zeiss 2,35x. Le capteur avant atteint 50 MP, f/2.0. La vidéo monte jusqu'en 8K à 30 images par seconde, et en 4K à 120 images par seconde.

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Fiche technique complète

Caractéristique Vivo X300 Pro Écran LTPO AMOLED 6,78 pouces, 1260 x 2800 pixels, 120 Hz, 4500 nits crête Processeur MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM / Stockage 16 Go / 512 Go (version Europe), UFS 4.1, sans microSD Batterie / Charge 5440 mAh (Europe) / 90 W filaire, 40 W sans fil Photo arrière 50 MP principal (Sony LYT-828, OIS) + 200 MP téléobjectif (zoom 3,7x, OIS) + 50 MP ultra grand-angle, réglage Zeiss Photo avant 50 MP, f/2.0 OS Android 16, surcouche OriginOS 6 Dimensions / Poids 161,2 x 75,5 x 8 mm / 226 g Prix indicatif 1 399 € (à confirmer, juin 2026)

Prix et disponibilité

Le Vivo X300 Pro est lancé en Europe au prix de 1 399 €, dans une seule configuration : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce tarif inclut le complément optique téléobjectif Zeiss 2,35x. Les prix bougent vite selon les revendeurs et les promotions, donc à confirmer auprès des sites officiels.

Pour qui est-il fait ?

Le X300 Pro vise les amateurs de photo mobile qui veulent un long zoom et le réglage Zeiss. La charge 90 W et l'écran 120 Hz couvrent aussi un usage quotidien soutenu. Son tarif le place face aux modèles haut de gamme de Samsung et Google.

Quel processeur équipe le Vivo X300 Pro ?

Le smartphone utilise le MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm, et non une puce Snapdragon.

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Quelle est la capacité de la batterie ?

La version européenne embarque une batterie de 5440 mAh. La version chinoise atteint 6510 mAh.

Le Vivo X300 Pro est-il étanche ?

Oui. Il porte une double certification IP68 et IP69, qui couvre l'immersion et les jets d'eau à haute pression.

Combien coûte le Vivo X300 Pro en Europe ?

Le prix de lancement annoncé est de 1 399 €, en configuration 16 Go plus 512 Go. À confirmer auprès des revendeurs en juin 2026.

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Quelle version d'Android tourne sur l'appareil ?

Le X300 Pro fonctionne sous Android 16, avec la surcouche OriginOS 6 de Vivo.

En bref

Le Vivo X300 Pro mise sur la photo, avec un téléobjectif 200 MP et le réglage Zeiss. La charge 90 W, l'écran AMOLED 120 Hz et le Dimensity 9500 complètent une fiche solide à 1 399 €.

Sources