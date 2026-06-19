Oppo Find X9 Pro : fiche technique, prix et caractéristiques

L'Oppo Find X9 Pro est le haut de gamme photo de la marque en 2026. Il associe un écran OLED 6,78 pouces 120 Hz, la puce MediaTek Dimensity 9500, une grosse batterie de 7500 mAh et un téléobjectif Hasselblad de 200 MP. Il est lancé autour de 1299 euros en Europe.

À retenir Téléobjectif 200 MP Hasselblad avec zoom optique 3x, signature photo du modèle. Batterie de 7500 mAh, charge filaire 80 W et sans fil 50 W. Certification IP68 et IP69, écran 120 Hz très lumineux (jusqu'à 3600 nits en crête).

Design et écran Oppo Find X9 Pro

L'appareil mesure 161,3 x 76,5 x 8,3 mm pour 224 grammes. Le verre avant est protégé par du Gorilla Glass Victus 2. La double certification IP68 et IP69 couvre la poussière, l'immersion et les jets d'eau chaude sous pression.

L'écran est une dalle OLED de 6,78 pouces en définition 1272 x 2772 pixels. Le taux de rafraîchissement grimpe à 120 Hz et la luminosité atteint 1800 nits en usage soutenu, jusqu'à 3600 nits en pic. La gradation PWM à 2160 Hz vise un meilleur confort visuel.

Performances et batterie

Le Find X9 Pro embarque la puce MediaTek Dimensity 9500 gravée en 3 nm. La mémoire vive va de 12 à 16 Go en LPDDR5X. Le stockage UFS 4.1 monte jusqu'à 1 To selon la configuration.

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La batterie de 7500 mAh est l'un de ses points forts. Elle accepte la charge filaire 80 W et la charge sans fil 50 W, plus la recharge inversée. Le téléphone tourne sous Android 16 avec l'interface ColorOS 16.

Photo

Le bloc arrière réunit trois capteurs. Un grand-angle de 50 MP (f/1.5, stabilisé), un ultra grand-angle de 50 MP (120 degrés) et un téléobjectif de 200 MP (f/2.1, zoom optique 3x, stabilisé). Le réglage photo est cosigné avec Hasselblad.

La vidéo monte jusqu'en 4K à 120 images par seconde avec Dolby Vision. À l'avant, le capteur selfie affiche 50 MP (f/2.0). Un accessoire téléobjectif optionnel pousse le zoom optique à 10x.

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Fiche technique complète

Caractéristique Oppo Find X9 Pro Écran OLED 6,78 pouces, 1272 x 2772 px, 120 Hz, jusqu'à 3600 nits (crête) Processeur MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM / Stockage 12 ou 16 Go LPDDR5X / 256 Go, 512 Go ou 1 To UFS 4.1 Batterie / Charge 7500 mAh, filaire 80 W, sans fil 50 W Photo arrière 50 MP grand-angle + 50 MP ultra grand-angle + 200 MP téléobjectif (zoom 3x), Hasselblad Photo avant 50 MP (f/2.0) OS Android 16, ColorOS 16 Dimensions / Poids 161,3 x 76,5 x 8,3 mm / 224 g Prix indicatif environ 1299 euros (à confirmer, juin 2026)

Prix et disponibilité

En Europe, l'Oppo Find X9 Pro est lancé autour de 1299 euros pour la version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les prix varient selon le revendeur et la configuration mémoire. Pensez à confirmer le tarif et la disponibilité sur le site officiel d'Oppo (prix indicatif, juin 2026).

Pour qui est-il fait ?

Ce modèle vise les amateurs de photo mobile qui veulent un zoom de qualité et une grande autonomie. Sa batterie de 7500 mAh et son écran lumineux conviennent aussi aux gros utilisateurs. À ce tarif, il s'adresse au public haut de gamme, pas à la recherche du bon plan.

Quel est le prix de l'Oppo Find X9 Pro ?

Il est lancé autour de 1299 euros en Europe pour la version 16 Go / 512 Go (prix à confirmer sur le site officiel, juin 2026).

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Que vaut la partie photo ?

Le bloc arrière combine trois capteurs de 50, 50 et 200 MP, avec un zoom optique 3x et un réglage cosigné Hasselblad.

Quelle est l'autonomie de l'Oppo Find X9 Pro ?

Sa batterie de 7500 mAh offre une grande autonomie. La charge filaire 80 W et sans fil 50 W limitent le temps de recharge.

L'Oppo Find X9 Pro est-il étanche ?

Oui, il porte les certifications IP68 et IP69, soit une résistance à la poussière, à l'immersion et aux jets d'eau sous pression.

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Quelles mises à jour logicielles sont prévues ?

Il sort sous Android 16 avec ColorOS 16. La durée exacte de suivi est non communiquée à ce jour, à confirmer auprès d'Oppo.

En bref

L'Oppo Find X9 Pro mise sur la photo et l'autonomie. Son téléobjectif 200 MP, sa batterie de 7500 mAh et son écran 120 Hz très lumineux justifient son positionnement haut de gamme. Son prix d'environ 1299 euros le réserve à un public exigeant.

Sources