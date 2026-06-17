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VivaTech 2026 en direct : toutes les annonces, minute par minute

Quentin Chandelon Par Publié le Mis à jour le 1 min de lecture 27 vues

Nos équipes couvrent VivaTech 2026 en direct (17-20 juin, Paris). Ce fil rassemble les annonces au fil de la journée : Jeff Bezos, Emmanuel Macron, Narendra Modi, les robots humanoïdes et les temps forts de l'IA. Rechargez la page pour la dernière mise à jour.

VivaTech 2026 en direct : toutes les annonces, minute par minute

EN DIRECT

  1. À retenir

    Jeff Bezos attendu sur la scène principale

    Jeff Bezos doit monter sur la scène du VivaTech Theater dans la journée. Il échangera avec Dave Limp, patron de Blue Origin, dans une discussion animée par l'astronaute Mike Massimino, autour de l'espace, de l'IA et de l'entrepreneuriat.

  2. Startup Genome dévoile son classement mondial des startups

    Sur scène, Startup Genome présente son rapport 2026 sur les pôles startups mondiaux, basé sur 5,5 millions de jeunes pousses. La Silicon Valley et New York gardent la tête, tandis que Londres recule à la troisième place.

  3. CMA CGM muscle son IA avec Mistral

    Le groupe CMA CGM met en avant sa stratégie IA à VivaTech. Il investit 100 millions d'euros sur cinq ans dans Mistral AI et déploie sa nouvelle plateforme maison MAIA, construite avec la pépite française. Au total, l'armateur engage environ 500 millions d'euros dans l'IA.

  4. Macron, Jensen Huang et Arthur Mensch réunis pour une session IA

    VivaTech confirme une session commune réunissant Emmanuel Macron, Jensen Huang, fondateur de Nvidia, et Arthur Mensch, patron de Mistral AI. Jensen Huang assure aussi le keynote Nvidia GTC Paris. Trois pôles de l'IA réunis: la puce, le modèle américain et le modèle européen.

  5. Maurice Lévy optimiste sur l'IA européenne

    Sur scène, Maurice Lévy se dit confiant sur l'avenir de l'IA en Europe et salue l'envie d'entreprendre des jeunes générations. Le ton de l'ouverture reste tourné vers la souveraineté technologique.

  6. Ouverture de la dixième édition

    VivaTech 2026 ouvre ses portes à Paris Expo Porte de Versailles. La cérémonie réunit Bernard Arnault et Maurice Lévy. Dès les premières prises de parole, la souveraineté technologique et l'IA s'imposent comme le fil rouge de l'édition.

Nous y sommes. Suivez ici, en temps réel, ce qui se passe sur les scènes et les stands de VivaTech 2026. Les mises à jour les plus récentes apparaissent en haut du fil. Les horaires précis sont confirmés au fur et à mesure.

Ce qui vous attend cette semaine

VivaTech 2026 en direct : toutes les annonces, minute par minute

Le programme s'étale sur quatre jours. Le tableau ci-dessous résume les temps forts à venir.

JourTemps fort
Mercredi 17 juinOuverture, keynote Jeff Bezos
Jeudi 18 juinMacron et Modi sur l'IA
Vendredi 19 juinConférences, startups, AfricaTech
Samedi 20 juinRobots et journée grand public

Pour aller plus loin, lisez notre programme jour par jour et notre analyse de la souveraineté technologique au cœur du salon.

À lire aussi : VivaTech 2026 : le programme jour par jour, qui parle quand

Comment suivre VivaTech 2026 en direct ?

Cette page est mise à jour en continu par nos équipes sur place. Les annonces les plus récentes apparaissent en haut du fil. Rechargez la page pour voir la dernière.

Quand a lieu VivaTech 2026 ?

Du 17 au 20 juin 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, pour la dixième édition.

Qui sont les intervenants vedettes ?

Jeff Bezos le 17, Emmanuel Macron et Narendra Modi le 18, ainsi que Yann LeCun et d'autres dirigeants de la tech entre le 17 et le 19 juin.

À lire aussi : Le Royaume-Uni interdit TikTok, Instagram et YouTube aux moins de 16 ans

Quel jour est ouvert au grand public ?

Le samedi 20 juin, avec des démonstrations de robots humanoïdes et une ambiance plus festive.

Sources

VivaTech

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