Nos équipes couvrent VivaTech 2026 en direct (17-20 juin, Paris). Ce fil rassemble les annonces au fil de la journée : Jeff Bezos, Emmanuel Macron, Narendra Modi, les robots humanoïdes et les temps forts de l'IA. Rechargez la page pour la dernière mise à jour.

À retenir VivaTech 2026 se tient du 17 au 20 juin à Paris, pour sa dixième édition. Jeff Bezos ouvre les keynotes le 17, Macron et Modi parlent le 18, le 20 juin est grand public. Thèmes du jour : souveraineté technologique, IA et robots humanoïdes. Ce fil est mis à jour en continu par nos équipes sur place.

Nous y sommes. Suivez ici, en temps réel, ce qui se passe sur les scènes et les stands de VivaTech 2026. Les mises à jour les plus récentes apparaissent en haut du fil. Les horaires précis sont confirmés au fur et à mesure.

Ce qui vous attend cette semaine

Le programme s'étale sur quatre jours. Le tableau ci-dessous résume les temps forts à venir.

Jour Temps fort Mercredi 17 juin Ouverture, keynote Jeff Bezos Jeudi 18 juin Macron et Modi sur l'IA Vendredi 19 juin Conférences, startups, AfricaTech Samedi 20 juin Robots et journée grand public

Pour aller plus loin, lisez notre programme jour par jour et notre analyse de la souveraineté technologique au cœur du salon.

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Comment suivre VivaTech 2026 en direct ?

Cette page est mise à jour en continu par nos équipes sur place. Les annonces les plus récentes apparaissent en haut du fil. Rechargez la page pour voir la dernière.

Quand a lieu VivaTech 2026 ?

Du 17 au 20 juin 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, pour la dixième édition.

Qui sont les intervenants vedettes ?

Jeff Bezos le 17, Emmanuel Macron et Narendra Modi le 18, ainsi que Yann LeCun et d'autres dirigeants de la tech entre le 17 et le 19 juin.

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Quel jour est ouvert au grand public ?

Le samedi 20 juin, avec des démonstrations de robots humanoïdes et une ambiance plus festive.

Sources