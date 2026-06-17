Nous y sommes. Suivez ici, en temps réel, ce qui se passe sur les scènes et les stands de VivaTech 2026. Les mises à jour les plus récentes apparaissent en haut du fil. Les horaires précis sont confirmés au fur et à mesure.
Ce qui vous attend cette semaine
Le programme s'étale sur quatre jours. Le tableau ci-dessous résume les temps forts à venir.
|Jour
|Temps fort
|Mercredi 17 juin
|Ouverture, keynote Jeff Bezos
|Jeudi 18 juin
|Macron et Modi sur l'IA
|Vendredi 19 juin
|Conférences, startups, AfricaTech
|Samedi 20 juin
|Robots et journée grand public
Pour aller plus loin, lisez notre programme jour par jour et notre analyse de la souveraineté technologique au cœur du salon.
À lire aussi : VivaTech 2026 : le programme jour par jour, qui parle quand
Comment suivre VivaTech 2026 en direct ?
Cette page est mise à jour en continu par nos équipes sur place. Les annonces les plus récentes apparaissent en haut du fil. Rechargez la page pour voir la dernière.
Quand a lieu VivaTech 2026 ?
Du 17 au 20 juin 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, pour la dixième édition.
Qui sont les intervenants vedettes ?
Jeff Bezos le 17, Emmanuel Macron et Narendra Modi le 18, ainsi que Yann LeCun et d'autres dirigeants de la tech entre le 17 et le 19 juin.
À lire aussi : Le Royaume-Uni interdit TikTok, Instagram et YouTube aux moins de 16 ans
Quel jour est ouvert au grand public ?
Le samedi 20 juin, avec des démonstrations de robots humanoïdes et une ambiance plus festive.
0 commentaire
Soyez le premier à réagir.