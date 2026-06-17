Nos équipes sont à VivaTech 2026. Sur la grande scène, Jeff Bezos a balayé la peur d'une IA qui détruirait les emplois. Pour lui, elle va au contraire créer une pénurie de main-d'œuvre. Il a aussi parlé de Blue Origin et de sa nouvelle société d'IA, Prometheus.

À retenir Pour Bezos, l'IA va créer une pénurie de main-d'œuvre, pas un chômage de masse. Il était sur scène avec Dave Limp (Blue Origin) et l'astronaute Mike Massimino. Blue Origin vise un retour en vol de New Glenn avant fin 2026, après l'explosion du 28 mai. Sa startup d'IA industrielle, Prometheus, a levé 12 milliards de dollars.

Jeff Bezos était l'invité vedette de VivaTech 2026 ce 17 juin. Sur la scène principale, le fondateur d'Amazon et de Blue Origin a livré un message à contre-courant sur l'intelligence artificielle et le travail. Un propos qui a vite circulé, tant il tranche avec le discours ambiant sur les suppressions d'emplois.

L'IA, une pénurie de main-d'œuvre plutôt qu'un chômage de masse

Le constat de Bezos est net. Il sait que beaucoup craignent une IA qui rendrait les humains inutiles. Il dit ne pas être d'accord. Selon lui, la productivité dopée par l'IA ne réduit pas le travail, elle l'augmente.

Son raisonnement tient en une idée. Les gains de productivité agrandissent l'économie, donc le volume total de tâches à accomplir. Résultat attendu : un manque de bras, pas un surplus de chômeurs. La vraie tension du marché du travail serait de trouver assez de personnes.

Cette lecture optimiste a une valeur de signal. Elle vient au moment où d'autres figures de la tech alertent sur l'effet inverse. Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a prévenu que les pertes d'emplois liées à l'IA pourraient être une caractéristique de fond de la technologie.

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Blue Origin et New Glenn après l'explosion de mai

Le volet spatial n'a pas été oublié. Bezos partageait la scène avec Dave Limp, patron de Blue Origin, sous la conduite de l'ancien astronaute Mike Massimino. La fusée lourde New Glenn était au cœur des échanges.

Le contexte est rude. Le 28 mai, New Glenn a explosé lors d'un essai de mise à feu statique à Cap Canaveral, endommageant son pas de tir. Malgré ce coup d'arrêt, Blue Origin maintient son objectif : voler de nouveau avant la fin de l'année 2026.

Prometheus, le nouveau pari de Bezos dans l'IA

Bezos n'est plus seulement Amazon et l'espace. Il pilote désormais Prometheus, une société d'IA industrielle, comme co-PDG avec Vik Bajaj, ancien de Google X. L'ambition est d'appliquer l'IA au monde physique et à l'industrie.

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Les moyens suivent. Prometheus a levé 12 milliards de dollars en série B, pour une valorisation de 41 milliards de dollars. Le tableau ci-dessous résume les trois messages forts du jour.

Sujet Ce que dit Bezos IA et emploi Une pénurie de main-d'œuvre, pas un chômage de masse Blue Origin New Glenn revolera avant fin 2026 malgré l'explosion de mai Prometheus IA industrielle, 12 milliards levés, 41 milliards de valorisation

Pour suivre les autres temps forts du salon, voir notre fil VivaTech 2026 en direct et notre analyse de la souveraineté technologique au cœur de l'édition.

Qu'a dit Bezos sur l'IA et l'emploi ?

Il a écarté l'idée d'une IA qui rendrait les humains inutiles. Pour lui, l'IA va créer une pénurie de main-d'œuvre, car les gains de productivité agrandissent l'économie et le travail à faire.

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Avec qui était-il sur scène ?

Avec Dave Limp, patron de Blue Origin, dans une discussion animée par l'ancien astronaute Mike Massimino, le 17 juin sur la scène principale.

Où en est la fusée New Glenn ?

Elle a explosé le 28 mai lors d'un essai à Cap Canaveral. Blue Origin vise un retour en vol avant la fin 2026.

Qu'est-ce que Prometheus ?

La nouvelle société d'IA industrielle de Bezos, co-dirigée avec Vik Bajaj. Elle a levé 12 milliards de dollars, pour une valorisation de 41 milliards.

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Pourquoi sa position fait-elle débat ?

Parce qu'elle tranche avec d'autres voix, comme Dario Amodei d'Anthropic, qui alerte sur des pertes d'emplois liées à l'IA.

Sources