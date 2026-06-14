iPhone Fold : tout ce qu'on sait sur le premier iPhone pliable

Apple prépare son premier smartphone pliable pour 2026, et les fuites s'accumulent. Voici l'état des lieux complet : design, écrans, prix et date de sortie probable.

Apple est en retard sur les pliables. Personne ne le contestera. Pendant que Samsung, Motorola, Huawei et même Xiaomi proposent leurs modèles depuis plusieurs années, la firme de Cupertino observe, peaufine, et (apparemment) prépare quelque chose. L'iPhone Fold se précise de semaine en semaine, notamment grâce aux indices glissés dans iOS 27. Tour d'horizon de tout ce qu'on sait.

iOS 27 trahit l'existence de l'iPhone Fold

Le premier indice solide ne vient pas d'une fuite dans la chaîne d'approvisionnement, mais du code lui-même. Le chercheur M1Astra a fouillé la première bêta développeur d'iOS 27 et y a trouvé des chaînes de caractères explicites : « mechanicalAngleDegrees » et « angleDegrees », qui indiquent qu'Apple travaille sur une logique d'interface adaptée à l'ouverture d'un appareil pliant. Le chercheur Sam Henri Gold a fait des découvertes similaires de son côté.

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D'ailleurs, certains widgets (Musique, Actualités, Météo) peuvent désormais occuper la quasi-totalité d'un écran dans iOS 27. Sur un iPhone classique, c'est peu utile. Sur un pliable, un widget pourrait occuper un pan entier de l'écran pendant qu'une app tourne de l'autre côté. Logique.

À la WWDC 2026, Craig Federighi a lui-même présenté un « Device Hub » permettant aux développeurs de simuler leurs apps sur différentes configurations d'écran. Et Macworld a repéré dans le code des références à un appareil combinant Dynamic Island et Touch ID, une configuration qui n'existe sur aucun iPhone actuel mais qui correspond exactement à ce que les rumeurs attribuent au Fold.

Design, écrans et caractéristiques : ce que les fuites révèlent

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'iPhone Fold serait un pliable en format « livre », avec quatre capteurs photo : deux à l'arrière, un sur la façade extérieure et un sur la face intérieure. Et contrairement aux iPhone actuels, il utiliserait Touch ID plutôt que Face ID, comme l'iPad Air ou l'iPad Pro. Les fuites récentes confirment toutes cette direction.

L'analyste Ming-Chi Kuo a précisé les dimensions attendues : un écran intérieur de 7,8 pouces et un écran extérieur de 5,5 pouces, tous deux en OLED. L'épaisseur plié serait comprise entre 9 et 9,5 mm. Une autre rumeur, datée de septembre 2025, évoque un appareil replié à seulement 5,6 mm, soit l'épaisseur de deux iPhone Air empilés. La discordance entre les deux chiffres s'explique probablement par la différence entre le téléphone ouvert et fermé.

Écran interne : 7,8 pouces OLED

Écran externe : 5,5 pouces OLED

Capteurs photo : 4 au total (48 MP double façade arrière, deux selfie)

Charnière en métal liquide pour la durabilité

Fabrication des dalles OLED confiée à Samsung Display

Le choix de Samsung Display pour les écrans n'est pas anodin. C'est la même entreprise qui équipe les Galaxy Z Fold, et qui maîtrise mieux que quiconque les dalles flexibles durables. Apple aurait exigé un pli le moins visible possible, ce qui explique aussi pourquoi le lancement prend autant de temps.

Sur le design global, les fuites suggèrent que l'iPhone Fold sera plus large que le Samsung Galaxy Z Fold 7, le Pixel 10 Pro Fold ou le Motorola Fold. Le marché s'y adapte d'ailleurs déjà : une variante « Wide » du Galaxy Z Fold 8 a fuité récemment, comme si Samsung anticipait la concurrence directe d'Apple sur ce segment.

Côté calendrier, la plupart des rumeurs pointent vers l'automne 2026, probablement en même temps que l'iPhone 18 Pro et le 18 Pro Max. Apple sort traditionnellement ses iPhone en septembre, mais l'analyste Tim Long a évoqué un début de commercialisation décalé à décembre 2026. Gurman, qui a rarement tort, a nuancé cette affirmation. Reste à voir si les pénuries de mémoire mondiales ne viendront pas perturber les plans d'Apple au dernier moment.

Quant au prix, accrochez-vous : les estimations oscillent entre 2 000 et 2 500 dollars. L'analyste Arthur Liao avance un chiffre précis de 2 399 dollars, ce qu'IDC juge cohérent avec le positionnement attendu. Pour comparaison, le Galaxy Z Fold 7 est affiché à 1 999,99 dollars. De quoi faire réfléchir même les plus fervents admirateurs de la pomme.

Le nom, lui, n'est pas encore officiel. On parle d'« iPhone Fold » par convention, mais 9to5Mac et d'autres ont commencé à utiliser « iPhone Ultra » ou « iPhone Ultra Fold ». Possible que la marque réserve le terme « Ultra » à ce produit pour marquer une rupture claire avec le reste de la gamme.

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Attention tout de même : Apple a l'habitude d'arriver tard sur de nouveaux segments et de finir par les dominer (les AirPods en sont l'exemple le plus criant). Cela ne garantit pas un succès immédiat avec l'iPhone Fold, mais ça relativise le retard. Un pliable à 2 400 dollars qui arrive deux ans après ses concurrents devra être irréprochable, pas juste correct.