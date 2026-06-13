Xiaomi Mix Fold 5 : le prix fuite et c'est plus cher que prévu

Les premières indiscrétions sur le tarif du Xiaomi Mix Fold 5 circulent, et elles ont de quoi faire tiquer. Le smartphone pliable de Xiaomi devrait franchir un nouveau palier tarifaire par rapport à son prédécesseur.

On commençait à s'y habituer : Xiaomi jouait depuis quelques générations la carte du pliable "accessible" face aux Galaxy Z Fold de Samsung. Le Mix Fold 4 avait d'ailleurs convaincu pas mal d'observateurs grâce à un rapport qualité-prix difficile à ignorer. Mais d'après les informations qui circulent actuellement, le Mix Fold 5 pourrait changer de registre. Vers le haut.

Un tarif qui grimpe, et pas qu'un peu

Selon les fuites en provenance de sources proches de la chaîne d'approvisionnement chinoise, le Xiaomi Mix Fold 5 serait proposé à un prix de lancement sensiblement plus élevé que celui du Mix Fold 4. On parle d'une hausse qui pourrait avoisiner les 10 à 15 % par rapport à la génération précédente, une tendance que l'on observe d'ailleurs sur l'ensemble du segment des pliables premium cette année. Rien d'officiel pour l'instant, cela dit : Xiaomi n'a pas encore communiqué sur le sujet, et il faut traiter ces chiffres avec la prudence qui s'impose.

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Ce qui alimenterait cette inflation tarifaire ? Principalement les composants. Le Mix Fold 5 embarquerait selon toute vraisemblance le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, la puce la plus performante du moment, ainsi qu'une charnière revue pour gagner en finesse et en durabilité. De quoi justifier, au moins partiellement, la note plus salée. Reste à voir si le marché européen , et a fortiori le marché maghrébin , sera au rendez-vous à ce niveau de prix.

Pour contextualiser : le Samsung Galaxy Z Fold 7 se positionne lui aussi sur un segment ultra-premium, et Xiaomi avait jusqu'ici l'avantage de coûter moins cher à fiche technique comparable. Si l'écart se resserre, l'argument commercial de Xiaomi s'érode un peu.

Ce qu'on attend vraiment du Mix Fold 5

Au-delà du prix, les rumeurs techniques sont plutôt enthousiasmantes , pour peu qu'on accepte de les prendre avec des pincettes. Xiaomi travaillerait sur un format encore plus fin que le Mix Fold 4, un objectif qui semble devenir la marotte de tous les constructeurs de pliables en 2025. La partie photo serait également renforcée, avec une collaboration reconduite avec Leica, déjà présente sur les Xiaomi 14 et 15.

Processeur Snapdragon 8 Elite (sous réserve de confirmation officielle)

(sous réserve de confirmation officielle) Charnière redessinée, plus fine et plus résistante

Optique co-développée avec Leica

Écran interne de 8 pouces environ, avec un taux de rafraîchissement élevé

Charge rapide en forte progression par rapport au Mix Fold 4

Franchement, si les caractéristiques annoncées se confirment, le Mix Fold 5 a tout pour bousculer la hiérarchie des pliables. Mais un pliable Xiaomi à plus de 2 000 euros (ou l'équivalent en dinars ou dirhams), c'est un positionnement qui change la donne commerciale pour la marque. Attention tout de même : Xiaomi pratique traditionnellement des prix différents entre la Chine et les marchés internationaux, avec une majoration parfois conséquente à l'export.

On pense aussi à l'iPhone Fold d'Apple, attendu lui aussi dans les prochains mois, qui va probablement tirer encore davantage les prix vers le haut sur ce segment. Dans ce contexte, Xiaomi joue peut-être tout simplement le jeu du marché. Et ça, c'est pas rien.

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La présentation officielle du Mix Fold 5 est attendue d'ici la fin de l'année, vraisemblablement lors d'un événement Xiaomi en Chine avant une sortie internationale décalée de quelques semaines. Reste à voir si le tarif définitif confirmera ces fuites , ou si Xiaomi garde encore un joker dans sa manche.