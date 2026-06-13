iOS 27 : les 21 nouvelles fonctionnalités dévoilées par Apple

Apple a levé le voile sur iOS 27 lors de la WWDC, en annonçant pas moins de 21 nouvelles fonctionnalités. Voici ce qui change concrètement pour les utilisateurs d'iPhone.

Vous avez suivi la keynote d'une oreille distraite, ou vous avez simplement manqué le direct ? Pas de panique. Apple a présenté iOS 27 à sa conférence annuelle des développeurs, et la liste des nouveautés est, cette année, franchement plus longue que d'habitude. Vingt et une fonctionnalités annoncées officiellement, c'est pas rien — surtout quand certaines d'entre elles attendaient depuis plusieurs versions. On fait le tri.

Siri, l'interface et la personnalisation : un iPhone qui se plie (enfin) à vous

Le chantier le plus visible d'iOS 27, c'est sans conteste Siri. La firme de Cupertino a promis un assistant profondément remanié, capable de comprendre le contexte d'une conversation sur plusieurs échanges, d'agir directement dans les applications tierces et de répondre à des requêtes complexes sans vous renvoyer vers Safari. Ce que ça change concrètement sur votre iPhone, on l'a détaillé ici. Cela dit, attention tout de même : certaines de ces capacités restent conditionnées à la langue utilisée et au modèle d'iPhone — les anciens appareils n'auront pas droit à toute la fête.

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Au-delà de Siri, Apple retouche l'interface avec de nouvelles options de personnalisation de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil. Les widgets gagnent en interactivité, les thèmes de couleur peuvent désormais s'appliquer à l'ensemble du système — icônes comprises — et le Centre de contrôle accueille enfin des raccourcis entièrement configurables par l'utilisateur. De quoi satisfaire celles et ceux qui jalousaient Android sur ce point depuis des années (et ils avaient raison).

Parmi les autres ajouts notables côté interface, on trouve un mode Focus amélioré, qui peut désormais s'activer automatiquement selon la localisation ou l'heure, filtrer les notifications application par application avec une granularité bien supérieure à ce qu'iOS 16 proposait à l'époque. D'ailleurs, la gestion des notifications était l'un des reproches les plus récurrents des utilisateurs Android passés chez Apple — Apple a visiblement pris note.

Siri contextuel multi-tours, avec actions dans les apps tierces

Personnalisation globale par thème de couleur (icônes incluses)

Centre de contrôle entièrement reconfigurable

Widgets interactifs étendus à de nouvelles catégories

Mode Focus géolocalisé et filtrage notification par notification

Nouvel écran de verrouillage avec modules réorganisables

Famille, confidentialité et productivité : les ajouts qui changent le quotidien

iOS 27 mise aussi beaucoup sur le volet familial. Apple renforce ses outils de contrôle parental avec Screen Time revu, des rapports hebdomadaires plus lisibles et — enfin — la possibilité pour un parent de valider ou refuser à distance une demande d'application sans que l'enfant ait à tendre le téléphone. L'ambition d'Apple est claire : faire de l'iPhone le téléphone de référence pour les familles. Reste à voir si la réalité du terrain suivra.

Côté confidentialité, le géant de la recherche… pardon, la firme de Cupertino (vieille habitude) renforce les autorisations pour l'accès aux photos. L'utilisateur peut désormais partager uniquement certains albums avec une application, et non plus choisir entre « accès total » et « sélection manuelle photo par photo ». Un compromis bienvenu. Sur le front européen, la situation reste plus tendue, certaines fonctionnalités IA étant encore soumises aux négociations réglementaires.

La productivité n'est pas en reste. Notes gagne un mode collaboration en temps réel plus robuste, Rappels intègre enfin des sous-tâches en cascade, et l'application Mail propose un résumé automatique des fils de discussion longs — pratique quand votre boîte pro déborde après un week-end. Franchement, c'est la seule fonctionnalité de cette liste qui risque de modifier une habitude quotidienne chez le commun des mortels.

Fonctionnalité Catégorie Disponibilité Siri contextuel multi-tours Intelligence artificielle iPhone 15 et supérieur Thèmes de couleur système Personnalisation Tous les iPhone compatibles Centre de contrôle personnalisable Interface Tous les iPhone compatibles Focus géolocalisé Notifications Tous les iPhone compatibles Contrôle parental Screen Time v2 Famille Tous les iPhone compatibles Partage d'albums granulaire Confidentialité Tous les iPhone compatibles Collaboration temps réel dans Notes Productivité Tous les iPhone compatibles Sous-tâches en cascade (Rappels) Productivité Tous les iPhone compatibles Résumé automatique dans Mail IA / Productivité iPhone 15 et supérieur

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Malgré tout, une mise en garde s'impose : quatre modèles d'iPhone sont exclus de la mise à jour. Si vous êtes encore sur un appareil de 2019 ou avant, iOS 27 passera à côté de vous — ce qui, pour une liste de 21 fonctionnalités aussi centrée sur l'IA embarquée, n'est pas vraiment une surprise. Et la première beta publique, déjà disponible pour les développeurs, confirme que le chantier est encore en cours. Le déploiement grand public est attendu à l'automne — comme d'habitude — mais la vraie question est de savoir combien de ces 21 promesses seront tenues sans astérisque au moment du lancement officiel.