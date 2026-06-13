La firme de Cupertino aurait revu en profondeur son procédé de traitement de l'aluminium pour l'iPhone 18 Pro, après les mésaventures de l'iPhone 17 Pro et sa teinte Orange cosmique qui virait au rose. Une correction discrète, mais loin d'être anodine.

Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez suivi l'actualité Apple ces derniers mois : l'iPhone 17 Pro a eu droit à sa petite polémique bien embarrassante. Certains modèles dans le coloris Orange cosmique ont progressivement changé de teinte, virant vers un rose assez peu flatteur pour un appareil vendu à plus de 1 000 euros. Pas tous, certes, mais suffisamment pour que le sujet fasse le tour des forums. Avec l'iPhone 18 Pro, Apple chercherait à refermer ce dossier sans forcément y apposer un « mea culpa » officiel.

Un procédé de raffinage revu de fond en comble

C'est le leaker coréen yeux 1122 qui a mis la puce à l'oreille, relayé notamment par Blog Nouvelles Technologies. Selon cette source, Apple utiliserait pour l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max un procédé de raffinage de l'aluminium amélioré, impliquant des températures plus basses et moins d'étapes électrochimiques qu'auparavant. L'objectif affiché : augmenter la résistance à la corrosion, renforcer la solidité de l'alliage et, surtout, réduire drastiquement les risques de décoloration dans le temps.

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Apple conserverait donc l'aluminium pour ses modèles Pro (apprécié pour sa meilleure dissipation thermique, rappelons-le), mais en modifierait substantiellement le traitement industriel. En somme, même matériau, recette différente. D'ailleurs, ce changement aurait un effet de bord plutôt bienvenu : réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité d'utilisation de la matière première, ce qui offrirait à la firme de Cupertino un argument environnemental tout prêt pour sa keynote de septembre.

Attention cela dit : on reste dans le domaine de la rumeur. Aucune confirmation officielle n'a été apportée par Apple, qui n'a d'ailleurs jamais reconnu publiquement le problème de décoloration de l'iPhone 17 Pro. Le conditionnel s'impose donc jusqu'à la présentation officielle.

Dark Cherry : une nouvelle couleur sous haute surveillance

L'iPhone 18 Pro devrait introduire un coloris inédit baptisé Dark Cherry, présenté comme l'une des signatures visuelles de la gamme. Et c'est précisément là que l'enjeu du nouveau procédé prend tout son sens : si une teinte aussi profonde et distinctive devait se dégrader comme l'Orange cosmique, le retentissement serait particulièrement dommageable pour l'image premium de la gamme Pro. De quoi comprendre pourquoi Apple aurait cette fois misé sur un traitement plus robuste avant même le lancement.

La firme pourrait d'ailleurs insister, lors de sa présentation, sur la durabilité du traitement de surface ou sur des arguments éco-responsables liés à la fabrication, une façon habile de signaler que les choses ont changé sans jamais évoquer les problèmes de l'année passée. C'est le genre de communication soignée que l'on attend d'une marque qui vend du rêve à prix premium (et qui a tout intérêt à ne pas raviver de mauvais souvenirs).

Pour rappel, si l'iOS 27 s'annonce déjà chargé en nouveautés, l'iPhone 18 Pro ne devrait pas bouleverser totalement sa formule côté design. Mais à plus de 1 000 euros, les utilisateurs attendent un appareil qui conserve son apparence dans le temps, pas seulement lors des premières semaines après déballage. Et ça, c'est pas rien.

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Reste à voir si le nouveau procédé tiendra ses promesses dans la durée, et si le Dark Cherry gardera toute sa profondeur après six mois en poche. Réponse attendue à l'automne 2025.