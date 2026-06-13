Samsung Galaxy Z Fold 7 : ce que Galaxy AI change vraiment

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 embarque une nouvelle salve de fonctionnalités Galaxy AI via mise à jour. Voici ce qui change concrètement pour les utilisateurs du foldable premium de Samsung.

Vous avez déjà ouvert votre Galaxy Z Fold 7 sur un document de dix pages en réunion, en espérant qu'un miracle vous en donne l'essentiel en trente secondes ? Samsung a visiblement entendu ce genre de prière. Le constructeur coréen continue de déployer des mises à jour Galaxy AI sur son fleuron pliant, ajoutant couche après couche des fonctions d'intelligence artificielle qui, pour une fois, méritent qu'on s'y attarde.

Galaxy AI s'installe dans le quotidien du Z Fold 7

La grande surface d'affichage du Z Fold 7 — son écran interne de 7,6 pouces — n'est pas là que pour regarder des séries en format quasi-tablette. Avec la dernière salve Galaxy AI, Samsung exploite enfin cet espace différemment. Live Translate s'affine et propose désormais une traduction simultanée plus fluide pendant les appels, affichée directement sur l'écran principal sans que l'interlocuteur ait besoin d'avoir le même appareil. De quoi rendre un appel professionnel international un peu moins stressant.

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La fonction Note Assist dans Samsung Notes bénéficie aussi d'améliorations notables : résumé automatique, mise en forme intelligente et même transcription de réunion avec identification des intervenants. Sur un grand écran plié, prendre des notes en mode multitâche avec la transcription active à côté, c'est franchement utile — pas juste une démonstration de force technique.

D'ailleurs, Circle to Search — la fonction qui permet d'encercler n'importe quel élément à l'écran pour le rechercher — gagne en précision sur les contenus visuels complexes, notamment les graphiques et les captures de code. Pas moins de trois nouveaux contextes de recherche visuels seraient pris en charge selon les notes de mise à jour Samsung.

Photo, texte et IA générative : le trio gagnant (ou presque)

Sur le volet photo, Generative Edit évolue avec une meilleure gestion des extensions de cadre et un remplissage génératif plus cohérent sur les bords. Concrètement : si vous recadrez une photo prise en hauteur pour l'adapter à un format paysage, l'IA comble les zones vides avec bien moins d'artefacts qu'avant. Le résultat reste imparfait sur les scènes complexes (une foule, une forêt dense), mais pour un fond neutre ou un décor urbain, ça tient la route.

Le Résumé de page web dans Samsung Internet s'enrichit lui aussi, avec la possibilité de poser des questions directement sur le contenu d'un article ouvert — un peu à la manière de ce que Gemini propose sur Android depuis quelques mois. Samsung joue ici sur son propre terrain, en intégrant tout dans la surcouche One UI sans dépendre de l'assistant Google.

Live Translate amélioré pour les appels vocaux, sans app tierce

Note Assist avec transcription et résumé automatique

Circle to Search plus précis sur les contenus visuels

Generative Edit avec meilleur remplissage de cadre

Résumé et questions sur les pages web dans Samsung Internet

Attention cela dit : toutes ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans toutes les régions simultanément. Les utilisateurs au Maghreb pourraient constater un déploiement décalé, notamment pour les fonctions liées à l'arabe. Samsung a pris l'habitude de lancer ses nouveautés en anglais, coréen et quelques langues européennes en priorité — le reste suit, mais pas toujours vite.

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Reste à voir si cette accumulation de fonctions IA justifie à elle seule le positionnement tarifaire du Z Fold 7 face à un Galaxy Z Flip 8 ou même face à ce qu'Apple prépare avec son propre iPhone pliant. Galaxy AI est une vraie proposition de valeur — à condition que les mises à jour continuent d'arriver régulièrement, et pas seulement lors des grandes keynotes.