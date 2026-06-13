La première bêta développeur d'iOS 27 surprend par sa fluidité, y compris sur les anciens iPhone. Un constat inattendu, et plutôt encourageant, pour un système encore en phase de développement.

Vous l'avez peut-être remarqué si vous faites partie des développeurs qui ont sauté sur la bêta dès le 8 juin : iOS 27 tourne mieux qu'iOS 26. Pas légèrement, pas « peut-être ». Franchement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'une bêta 1 est normalement la pire version possible d'un système, bourrée de bugs, lente, instable. Là, c'est l'inverse qui se passe.

Ce qu'Apple a changé sous le capot

Le gain de fluidité ne doit rien au hasard ni à un effet placebo collectif. Apple a retravaillé en profondeur le planificateur de processeur (CPU scheduler), un composant qui gère la priorité des tâches en temps réel. Jusqu'ici réservé aux puces les plus récentes, ce mécanisme optimisé s'étend désormais à tous les iPhone compatibles iOS 27, à partir de l'iPhone 11. En clair : le système ne sollicite plus le processeur à tort et à travers, les tâches s'enchaînent dans le bon ordre, et le multitâche devient sensiblement plus stable.

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À cela s'ajoute une refonte du préchargement des données applicatives en mémoire vive. Les apps peuvent désormais préparer les informations essentielles avant même d'être lancées, ce qui se traduit par des ouvertures jusqu'à 30 % plus rapides selon Apple. De quoi changer la vie au quotidien, notamment pour celles et ceux qui jonglent entre une dizaine d'applications en permanence.

CPU scheduler étendu à tous les iPhone compatibles (iPhone 11 et plus récents)

Préchargement applicatif en RAM avant le lancement

Ouverture des apps jusqu'à 30 % plus rapide

Animations système retravaillées pour des transitions plus fluides

Les animations elles-mêmes ont été retravaillées : moins hachées lors des transitions entre pages d'accueil, plus cohérentes entre applications. C'est un détail qui ne se quantifie pas, mais qui se ressent dès les premières minutes. D'ailleurs, la rédaction d'iPhoneSoft, qui a pu tester la bêta, confirme ce ressenti sans réserve.

iOS 26 en arrière-plan (et c'est instructif)

Pour comprendre pourquoi ce gain de fluidité est aussi médiatisé, il faut se souvenir d'iOS 26. Ralentissements récurrents, animations hésitantes, comportements erratiques sur les anciens comme sur les récents iPhone : la firme de Cupertino avait livré un système en dessous de ce qu'on attendait d'elle. Pas catastrophique, mais suffisamment décevant pour entamer une réputation d'optimisation longtemps considérée comme irréprochable.

C'est precisément pour ça que lors de sa keynote à la WWDC 2026, Craig Federighi a mis la performance en tête de liste, avant même Apple Intelligence ou la refonte de Siri. Ce n'était pas un hasard de scénario : Apple voulait signaler que le sujet était traité sérieusement. Et ça, c'est pas rien, parce que la performance n'aurait jamais dû devenir un argument de vente pour un iPhone.

« Rendre les plateformes plus réactives au quotidien » : c'est la première des trois priorités annoncées par Craig Federighi à la WWDC 2026, avant la sécurité et Apple Intelligence.

Attention cela dit : on parle d'une bêta 1, pas d'une version finale. Les performances peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre d'ici la sortie officielle, prévue à l'automne. Les 21 nouvelles fonctionnalités d'iOS 27 sont encore en cours de polissage, et certaines d'entre elles, notamment les outils IA comme l'édition photo ou la génération de fonds d'écran, pourraient peser sur les performances à mesure qu'elles s'intègrent au système. Quant à la refonte complète de Siri, elle pourrait elle aussi avoir son mot à dire sur la consommation de ressources.

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Reste à voir si la version finale, celle que des millions d'utilisateurs installeront en septembre ou octobre, tiendra ces promesses de fluidité. Pour l'heure, la bêta 1 donne des raisons d'y croire. Malgré tout, Apple n'aurait jamais dû avoir à promettre un iPhone « plus léger dans ses mouvements » comme argument central d'une WWDC. Le chemin parcouru dans le mauvais sens, ces deux dernières années, explique à lui seul pourquoi ce retour aux fondamentaux fait autant de bruit.