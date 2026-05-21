Google lance des applications 100% générées par IA sur Android : la révolution arrive

Google lance des applications 100% générées par IA sur Android : la révolution arrive

Google dévoile AI Studio, une suite permettant de générer des applications Android complètes via des prompts textuels, sans connaissances en programmation. Cette évolution d’Android Studio, annoncée lors de la Google I/O 2026, s’accompagne du remplacement de Gemini CLI par Antigravity CLI dès le 18 juin.

La démocratisation du développement mobile franchit une nouvelle étape. Après avoir observé OpenAI et Anthropic coloniser ce terrain avec Codex et Claude Code depuis fin 2024, Google contre-attaque avec une approche intégrée directement dans son écosystème Android. L’objectif affiché : permettre à n’importe qui de créer une application fonctionnelle en quelques minutes, sans jamais ouvrir un éditeur de code.

AI Studio : du prompt à l’APK en un clic

Concrètement, la nouvelle suite AI Studio transforme une description textuelle en application Android complète. Il suffit d’expliquer le principe de l’app, ses fonctionnalités et son design pour obtenir un fichier APK prêt à installer. L’outil prend en charge l’intégration des capteurs (GPS, Bluetooth, accéléromètre) et peut même incorporer des fonctionnalités d’IA supplémentaires dans l’application générée.

Les premières limitations sont toutefois strictes. Google cantonne pour l’instant l’outil aux « applications utilitaires personnelles et sociales simples ». Pas question de générer des jeux complexes ou des applications système. De plus, un compte développeur Play Console reste obligatoire, et la publication sur le Play Store public n’est pas encore autorisée. Les développeurs peuvent uniquement installer leurs créations via ADB ou les tester via des canaux privés.

Cette prudence n’est pas anodine. Le Play Store compte déjà plusieurs milliers d’applications générées par les IA d’OpenAI et d’Anthropic depuis 2025, avec des résultats qualité pour le moins inégaux. Google semble vouloir éviter l’inondation immédiate de son magasin par des apps « vibe-codées » aux performances douteuses.

Antigravity CLI remplace Gemini : unification forcée

En parallèle, Google procède à un changement d’infrastructure majeur. Gemini CLI, déployé il y a douze mois, sera définitivement coupé le 18 juin 2026 pour laisser place à Antigravity CLI. Cette transition concerne tous les utilisateurs gratuits et payants (AI Pro, Ultra), seules les souscriptions Enterprise conservant temporairement l’ancien système.

Antigravity CLI 2.0 promet des performances supérieures avec le support des flux asynchrones et l’orchestration multi-agents. L’outil adopte désormais une interface dédiée (fini le Visual Studio Code modifié) et s’aligne enfin sur le niveau de Codex d’OpenAI, dont il reprend d’ailleurs l’ergonomie sans complexe. Cette mise à jour corrige deux ans de retard concurrentiel pour Google dans les outils de développement assistés par IA.

L’entreprise annonce également une fonctionnalité de migration d’applications iOS vers Android « en quelques clics », directement intégrée à la suite. Une promesse ambitieuse qui, si elle fonctionne, pourrait considérablement faciliter le portage d’applications entre écosystèmes rivaux.

Démocratisation ou dévaluation du code ?

Cette évolution soulève des questions légitimes sur l’avenir du développement mobile. D’un côté, elle ouvre la création d’applications à des profils non-techniques, potentiellement source d’innovation. De l’autre, elle risque de dévaloriser le travail des développeurs professionnels et d’encombrer les stores d’applications génériques peu optimisées.

Les benchmarks de performances restent à établir. Aucun test AnTuTu ou comparaison avec des applications codées manuellement n’a encore filtré. La véritable mesure de cette révolution se fera dans les mois qui viennent, quand les premières applications AI Studio arriveront massivement entre les mains des utilisateurs.

Google mise gros sur l’IA générative pour conserver son avance sur Android – reste à voir si la qualité suivra la quantité.

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