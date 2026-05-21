Google Health : le widget santé qui révolutionne Android

Google transforme définitivement l’application Fitbit en Google Health avec un nouveau widget qui affiche jusqu’à six métriques santé simultanément sur l’écran d’accueil Android. La mise à jour 5.0, déployée depuis le 19 mai, marque l’abandon progressif de la marque Fitbit au profit d’un écosystème santé unifié sous l’égide de Google.

Cette transition était dans l’air depuis le rachat de Fitbit par Google fin 2021. Petit à petit, la firme de Mountain View a grignoté l’identité de la marque pionnière du quantified self pour l’intégrer à sa stratégie santé globale. Avec cette mise à jour majeure, Google franchit un cap symbolique : Fitbit devient officiellement un simple fabricant de capteurs, tandis que l’expérience logicielle bascule entièrement sous pavillon Google Health.

Un widget modulable jusqu’à 5×3 cases

Le nouveau widget Google Health remplace l’ancien compteur de pas circulaire par une interface bien plus riche. En configuration maximale (5×3), il peut afficher jusqu’à six métriques simultanément : pas quotidiens, fréquence cardiaque, sommeil, minutes d’activité, calories brûlées ou encore l’anneau cardio hebdomadaire. Chaque métrique fonctionne comme un raccourci vers la page détaillée correspondante.

L’interface reprend les codes visuels de l’onglet « Aujourd’hui » de l’application, avec une icône cœur en haut à gauche pour ouvrir directement Google Health. Un bouton de rafraîchissement permet de mettre à jour les données manuellement, tandis qu’un horodatage indique la dernière synchronisation. Pour les utilisateurs préférant la sobriété, le widget peut être réduit à une seule métrique.

Cette modularité tranche avec la rigidité des widgets concurrents. Samsung Health propose certes plusieurs tailles, mais sans cette granularité dans le choix des métriques affichées. L’approche de Google mise sur la personnalisation plutôt que sur des configurations prédéfinies (et c’est tant mieux).

Gemini s’immisce dans votre suivi santé

Au-delà du widget, Google Health 5.0 introduit surtout l’assistant IA Gemini comme coach personnel. Accessible via un abonnement Premium (anciennement Fitbit Premium), cette fonctionnalité analyse vos données pour générer des résumés personnalisés et répondre à vos questions sur votre forme physique. « Pourquoi ai-je mal dormi cette semaine ? » ou « Mes performances cardio progressent-elles ? » deviennent des requêtes traitables par l’IA.

L’intégration se veut transparente avec l’écosystème Google existant. Health Connect sur Android centralise les données des applications tierces (Strava, MyFitnessPal, Withings), tandis que la synchronisation avec les futures lunettes connectées de Google semble déjà dans les cartons. Meta pousse certes ses Oakley Vanguards sur le créneau sport, mais sans l’intégration IA que promet Google avec Gemini.

Attention cela dit, cette coach virtuel nécessite d’accepter que Google analyse vos données de santé les plus intimes. Le consentement explicite est requis lors de l’activation, mais la frontière entre service personnalisé et surveillance algorithmique reste ténue. D’ailleurs, certains utilisateurs britanniques rapportent pouvoir accéder au preview malgré une disponibilité officiellement limitée aux États-Unis.

Fitbit devient une marque hardware pure

Cette transformation s’accompagne d’un repositionnement stratégique clair : Fitbit se cantonne désormais au matériel (trackers, montres), tandis que Google Health unifie l’expérience logicielle. Le nouveau Fitbit Air, attendu la semaine prochaine, nécessitera d’ailleurs Google Health 5.0 pour son activation initiale.

Le déploiement, débuté le 19 mai, doit s’achever le 26 mai pour l’ensemble des utilisateurs. Les possesseurs d’un abonnement Premium peuvent anticiper la migration via le programme Public Preview, disponible depuis octobre dernier. Une transition en douceur qui contraste avec les bouleversements parfois brutaux que Google impose à ses services (souvenez-vous de Google Reader).

Reste à voir si cette intégration poussée séduira les puristes de Fitbit, attachés à la simplicité de l’ancienne interface. Google promet la révolution santé… encore une fois.

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