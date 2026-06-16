L'équipe d'Android DZ sera à VivaTech 2026, à Paris, dès demain. Nous couvrons le salon en direct à partir du 17 juin, 9h : annonces IA, robots, smartphones et startups du Maghreb. Suivi en photos et analyses pendant les quatre jours.

À retenir Android DZ est à VivaTech 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, du 17 au 20 juin. Couverture en direct dès demain, 17 juin, à 9h. Au menu : IA, robots, smartphones, startups africaines et place du Maghreb.

On y sera. L'équipe d'Android DZ se rend à VivaTech 2026, le plus grand salon européen de la tech. Rendez-vous est pris à Paris Expo Porte de Versailles, pour les quatre jours de l'événement.

Une couverture en direct dès demain 9h

Le coup d'envoi de notre suivi est fixé à demain, 17 juin, à 9h. Vous retrouverez nos publications au fil du salon, sur notre page Facebook et sur le site. Photos, annonces et analyses à chaud, sans attendre.

Pour suivre le direct, gardez un œil sur cette publication.

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Ce que nous allons suivre

Le programme est chargé pour cette dixième édition. Nous ciblons les sujets utiles à nos lecteurs.

Les annonces en intelligence artificielle, le fil rouge du salon.

Les robots et les démonstrations matérielles.

Les nouveautés côté smartphones et applications.

Les startups africaines en lice à l'AfricaTech Award.

Le Maghreb sous les projecteurs

Un angle nous tient à cœur : la place du Maghreb. Le Maroc et la Tunisie tiennent chacun un pavillon, quand l'Algérie reste absente.

Nous avons détaillé chaque cas dans nos articles dédiés à la présence du Maroc, à celle de la Tunisie et à l'absence de l'Algérie. Sur place, nous verrons ce que cela donne concrètement.

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Où sera l'équipe d'Android DZ ?

À VivaTech 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, du 17 au 20 juin 2026.

Quand commence la couverture en direct ?

Dès demain, le 17 juin à 9h, jour d'ouverture. Le suivi continue pendant les quatre jours.

Que va couvrir Android DZ ?

L'IA, les robots, les smartphones, les startups africaines et la place du Maghreb à Paris.

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Où suivre la couverture ?

Sur la page Facebook d'Android DZ et sur android-dz.com, en photos et analyses à chaud.

Sources