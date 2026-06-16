On y sera. L'équipe d'Android DZ se rend à VivaTech 2026, le plus grand salon européen de la tech. Rendez-vous est pris à Paris Expo Porte de Versailles, pour les quatre jours de l'événement.
Une couverture en direct dès demain 9h
Le coup d'envoi de notre suivi est fixé à demain, 17 juin, à 9h. Vous retrouverez nos publications au fil du salon, sur notre page Facebook et sur le site. Photos, annonces et analyses à chaud, sans attendre.
Pour suivre le direct, gardez un œil sur cette publication.
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Ce que nous allons suivre
Le programme est chargé pour cette dixième édition. Nous ciblons les sujets utiles à nos lecteurs.
- Les annonces en intelligence artificielle, le fil rouge du salon.
- Les robots et les démonstrations matérielles.
- Les nouveautés côté smartphones et applications.
- Les startups africaines en lice à l'AfricaTech Award.
Le Maghreb sous les projecteurs
Un angle nous tient à cœur : la place du Maghreb. Le Maroc et la Tunisie tiennent chacun un pavillon, quand l'Algérie reste absente.
Nous avons détaillé chaque cas dans nos articles dédiés à la présence du Maroc, à celle de la Tunisie et à l'absence de l'Algérie. Sur place, nous verrons ce que cela donne concrètement.
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Où sera l'équipe d'Android DZ ?
À VivaTech 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, du 17 au 20 juin 2026.
Quand commence la couverture en direct ?
Dès demain, le 17 juin à 9h, jour d'ouverture. Le suivi continue pendant les quatre jours.
Que va couvrir Android DZ ?
L'IA, les robots, les smartphones, les startups africaines et la place du Maghreb à Paris.
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Où suivre la couverture ?
Sur la page Facebook d'Android DZ et sur android-dz.com, en photos et analyses à chaud.
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