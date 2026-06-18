Google a lancé Wear OS 7 le 16 juin 2026 sur les Pixel Watch 2, 3 et 4. Au programme : Live Updates, contrôle des appareils connectés, Gemini Intelligence et jusqu'à 10 % d'autonomie en plus.

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre montre connectée vous oblige à lever le poignet trois fois pour savoir où en est votre livraison ? Google s'est posé la même question. Le 16 juin 2026, le géant de la recherche a commencé à déployer Wear OS 7 sur les Pixel Watch 2, 3 et 4, avec quatre axes d'amélioration concrets. Pas une simple mise à jour cosmétique : le code a été retravaillé en profondeur, notamment côté gestion d'énergie. Voici ce qui change vraiment.

La première nouveauté s'appelle Live Updates (ou « mises à jour en direct »). Le principe est simple : les applications compatibles peuvent désormais afficher des informations en temps réel directement sur le cadran de la montre, sans que vous ayez à ouvrir quoi que ce soit. Score sportif, progression d'un entraînement, suivi de livraison ou statut d'un VTC : tout remonte en surface d'un coup d'oeil. Et ça, c'est pas rien, surtout quand on pense au nombre de fois où on déverrouille son téléphone juste pour vérifier si le coursier est encore à dix minutes.

Wear OS 7 introduit également un switcher de sortie audio directement depuis le poignet. Vous écoutez de la musique sur votre enceinte connectée et vous voulez basculer sur votre casque ? Plus besoin de passer par votre téléphone : la montre gère la transition, exactement comme Android le fait déjà sur smartphone. Un détail qui, en pratique, évite pas moins de quatre manipulations à chaque changement d'appareil.

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D'ailleurs, Google va plus loin en préparant l'intégration avec ses futures lunettes connectées Android XR. Une photo prise avec les lunettes intelligentes peut apparaître immédiatement sur le cadran de la montre pour une validation rapide. C'est encore une promesse pour « plus tard dans l'année », mais la direction est clairement posée : la montre devient le hub de contrôle de tout l'écosystème Google, pas seulement un afficheur de notifications.

Gemini Intelligence et batterie : ce qui va changer (et ce qui attend encore)

L'autre grande annonce concerne Gemini Intelligence, le système d'intelligence artificielle de Google. Attention cela dit : les fonctions IA les plus ambitieuses ne sont pas disponibles dans la mise à jour d'aujourd'hui. Elles arriveront « au second semestre 2026 » selon Google, et uniquement sur certains appareils.

Parmi les capacités annoncées, deux méritent l'attention. La première s'appelle Create My Widget : vous décrivez en langage naturel les informations que vous voulez voir sur votre cadran (« montre-moi la météo, mes pas et le prochain RDV »), et Gemini génère le widget correspondant. La seconde, baptisée Screen Automation (automatisation par écran), permet de chaîner des actions dans plusieurs applications, comme réserver un cours de sport ou commander un repas, sans toucher à votre téléphone. En somme, c'est l'assistant vocal qui prend enfin en charge des tâches à plusieurs étapes, pas juste une requête simple.

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Live Updates : infos en temps réel sur le cadran (livraison, sport, transport)

Switcher audio : changement d'appareil de lecture depuis la montre

Gemini Intelligence : widgets créés par commande vocale + automatisation multi-étapes (second semestre 2026)

Batterie : jusqu'à 10 % d'autonomie supplémentaire par rapport à Wear OS 6

Sur l'autonomie justement, Google annonce jusqu'à 10 % d'amélioration grâce à une optimisation système plus poussée. Pour une Pixel Watch 3 qui tient environ 24 heures en usage standard, cela représente approximativement 2 à 2,5 heures de plus. Pas de quoi rivaliser avec une Garmin qui tient une semaine, mais suffisant pour passer la nuit sans stresser. Le Pixel Watch 4, sorti en même temps, bénéficie également d'une charge plus rapide, ce qui complète bien le tableau.

Une question reste ouverte : quand Wear OS 7 arrivera-t-il sur les montres Samsung et autres fabricants qui utilisent également la plateforme ? Google n'a pas encore communiqué de calendrier. Le déploiement actuel reste donc réservé aux Pixel Watch, ce qui donne à Google la possibilité de peaufiner l'expérience avant d'ouvrir plus largement. Reste à voir si les partenaires seront patients.

En parallèle, la mise à jour Pixel de juin 2026 apportait déjà 38 corrections de bugs sous Android 17, signe que l'écosystème Pixel tourne à plein régime en ce moment. Et avec les outils IA du dernier Pixel Drop, le tout commence à former un ensemble cohérent, pour peu qu'on reste dans le jardin fermé de Google.

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