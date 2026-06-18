Android 17 et Xiaomi : ce que les utilisateurs peuvent attendre

Android 17 commence son déploiement officiel sur les Pixel. Pour les possesseurs de smartphones Xiaomi, REDMI et POCO, la mise à jour arrivera plus tard, intégrée dans une future version de HyperOS.

Google a officiellement lancé le déploiement d'Android 17 sur les appareils Pixel compatibles, ouvrant ainsi le prochain grand cycle Android. Pour les millions d'utilisateurs de smartphones Xiaomi, REDMI et POCO dans le monde, cela ne signifie pas une mise à jour immédiate : la marque chinoise adapte systématiquement les nouvelles couches Android à son propre système, HyperOS, avant de les diffuser. Le calendrier précis reste flou, mais les fonctionnalités sont déjà connues.

Les nouveautés d'Android 17 qui débarqueront dans HyperOS

Android 17 ne mise pas sur un grand redesign visuel. L'accent est mis sur la productivité, la confidentialité et les outils créateurs. Parmi les ajouts les plus notables, les App Bubbles permettent de transformer des applications en fenêtres flottantes compactes. Sur tablettes et appareils pliables, une barre dédiée facilite la gestion de ces bulles, pour une expérience multitâche qui se rapproche enfin d'un usage bureau. De quoi faire plaisir à celles et ceux qui jonglent en permanence entre WhatsApp et leur agenda.

La fonction Screen Reactions est l'autre ajout phare : elle permet d'enregistrer simultanément l'écran et la caméra frontale, pensée pour les vidéos de réaction, les tutoriels et les clips gaming. Google avait déjà présenté Screen Reactions comme une fonctionnalité créateur lors d'un précédent Pixel Drop. Elle intègre désormais Android 17 pour tous.

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Côté interface, les indicateurs de permissions (micro, caméra, localisation) dans la barre de statut et le panneau des Réglages rapides sont désormais plus grands et plus lisibles. Autre détail pratique : Android 17 introduit un contrôle de volume indépendant pour l'assistant vocal, séparé du volume média. Fini la réponse tonitruante de Google Assistant pendant une réunion.

Confidentialité renforcée : les changements qui comptent vraiment

C'est probablement sur la vie privée qu'Android 17 marque les points les plus concrets. Une nouvelle option de permission de localisation temporaire permet d'accorder l'accès à la position uniquement jusqu'à la fermeture de l'application, sans avoir à revenir dans les paramètres manuellement. Plus pratique que l'actuel système « toujours autoriser / seulement lors de l'utilisation ».

© Android DZ

Google ajoute également un sélecteur de contacts inspiré du photo picker existant. Plutôt que de céder l'intégralité de votre carnet d'adresses à une application, vous pouvez désormais choisir précisément quels contacts partager. Selon la documentation développeur de Google, ce sélecteur fonctionne sans permission explicite, ce qui réduit d'autant la surface d'exposition.

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Les protections antivol sont également renforcées. Android 17 allonge les délais entre tentatives de saisie du code PIN après plusieurs échecs consécutifs et affiche des informations plus claires sur l'écran de verrouillage. Dans Find Hub (l'outil de localisation à distance), le verrouillage d'un appareil depuis un autre nécessite désormais la saisie du PIN de l'appareil cible, ajoutant une couche de vérification supplémentaire. Attention cela dit : pour les utilisateurs Xiaomi, le comportement final dépendra du ROM installé (Global, EEA, Inde ou Chine) et de la disponibilité des services Google.

Quand Xiaomi recevra-t-il Android 17 ?

Google indique qu'après les Pixel, les autres appareils Android éligibles suivront courant 2026. Xiaomi n'a pas encore communiqué de calendrier officiel. La marque intègre les mises à jour Android dans HyperOS, ce qui signifie que les fonctionnalités comme les App Bubbles ou le sélecteur de contacts pourraient arriver avec des ajustements d'interface propres à Xiaomi, voire des noms différents.

Pour vérifier si votre appareil Xiaomi, REDMI ou POCO est éligible, la liste publiée par des sites spécialisés de suivi des mises à jour (comme celle recensée sur Ximitime) donne un aperçu des modèles concernés, sans être une confirmation officielle de Xiaomi. En somme, mieux vaut surveiller les annonces directement dans les paramètres ou via le centre de mise à jour HyperOS.

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Reste à voir si Xiaomi tiendra des délais raisonnables pour les modèles de milieu de gamme, souvent les parents pauvres des cycles de mise à jour (les flagships sont généralement servis en premiers). La mise à jour Pixel de juin 2026 embarque déjà 38 corrections aux côtés d'Android 17, un signe que la base est solide. Pour Xiaomi, le vrai test sera la rapidité d'adaptation dans HyperOS.