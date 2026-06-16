Des vidéos promotionnelles diffusées sur Amazon ont apparemment vendu la mèche avant Google lui-même. Le prochain Pixel Drop s'annonce centré sur la création de contenu, avec Screen Reactions, Gemini Omni et de la génération musicale au programme.

Des publicités Google repérées sur Amazon par Droid-Life ont mis la puce à l'oreille. Avant toute annonce officielle, trois fonctionnalités du prochain Pixel Drop semblent déjà confirmées par des vidéos promotionnelles qui portent le branding Pixel Drop, mais qui n'ont pas encore été publiées sur les canaux officiels de Google. Fort leak, en somme, mais pas encore un lancement.

Screen Reactions : la star du prochain Pixel Drop

C'est la nouveauté la plus concrète du lot. Screen Reactions permet d'enregistrer son écran tout en affichant son visage via la caméra frontale, en incrustation. Utile pour les vidéos de gameplay, les tutoriels d'applications, les réactions ou le contenu social rapide. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais exécuté nativement sur Pixel, c'est une autre histoire.

Google avait déjà montré Screen Reactions lors de The Android Show en mai, et la fonctionnalité est apparue la semaine dernière dans la bêta 4 d'Android 17 QPR1. La plupart des observateurs tablaient sur une sortie stable en septembre, alignée sur le calendrier habituel des QPR. Les vidéos promotionnelles suggèrent que la sortie publique pourrait intervenir bien plus tôt. Les Pixel restent ainsi le terrain d'expérimentation favori de Google, avant tout élargissement éventuel à d'autres constructeurs.

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Gemini Omni et musique IA : des outils de créateur, mais à quel prix ?

Les deux autres fonctionnalités annoncées tournent toutes deux autour de Gemini Omni, le modèle multimodal présenté à Google I/O 2026. L'idée : générer ou assembler des vidéos à partir de différents types de médias, directement sur un Pixel. La seconde promo montre un utilisateur demander à Gemini de composer une chanson country pour reprocher à son colocataire de manger sa glace. Casual, effectivement.

Gemini Omni vidéo : combiner plusieurs types de médias pour créer une vidéo, avec Google Flow comme infrastructure

: combiner plusieurs types de médias pour créer une vidéo, avec Google Flow comme infrastructure Music Generation : générer des morceaux ou clips audio à partir d'une simple invite textuelle

: générer des morceaux ou clips audio à partir d'une simple invite textuelle Screen Reactions : enregistrement écran avec incrustation caméra frontale, exclusivité Pixel

Attention cela dit : ces capacités Gemini Omni sont déjà disponibles sur Pixel, mais uniquement pour les abonnés au tier premium de Google One. Le Pixel Drop va-t-il les ouvrir au niveau gratuit, ou se contente-t-il de les mettre en avant pour inciter à payer ? Google n'a pas répondu à cette question, et c'est précisément là que le bât blesse. Utiliser une mise à jour logicielle trimestrielle pour promouvoir un abonnement payant, c'est un peu tiré par les cheveux (et ça mérite qu'on reste vigilants).

D'ailleurs, le dernier Pixel Drop remonte à mars 2026, ce qui signifie que Google accuse déjà du retard sur son calendrier trimestriel habituel. La mise à jour devrait atteindre les appareils dans les prochains jours selon les sources proches du dossier. Reste à voir si Google clarifiera la situation tarifaire au moment de l'annonce officielle, ou si l'on découvrira au dernier moment que les meilleures fonctions restent derrière un paywall.

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