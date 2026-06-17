Android 17 est là : toutes les nouveautés du déploiement officiel

Google a lancé Android 17 le 16 juin 2026, d'abord sur les Pixel. Entre bulles d'applications, outils IA et sécurité renforcée, la mise à jour est dense, mais Gemini Intelligence devra attendre l'été.

Google a donc tenu son calendrier. Android 17 est sorti en version stable le 16 juin 2026, bien avant la fenêtre d'automne historique que la firme de Mountain View a définitivement abandonnée l'an dernier. Le déploiement commence sur les appareils Pixel, du Pixel 6 jusqu'au tout récent Pixel 10a, et s'accompagne d'un Pixel Drop de juin et du lancement simultané de Wear OS 7. De quoi occuper votre dimanche si vous êtes du genre à lire les notes de version en entier.

Bubbles, Screen Reactions et une sécurité qui se muscle

La nouveauté la plus visible reste les Bulles d'applications (Bubbles). Jusqu'ici réservées aux conversations dans les applis de messagerie, elles s'étendent désormais à n'importe quelle app : appui long sur l'icône, tap sur le bouton apparu en haut à gauche, et voilà une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer ou réduire en icône circulaire. Sur les tablettes et les pliables, ces bulles se rangent dans une barre dédiée en bas à droite de l'écran. Pratique pour jongler entre Google Maps et votre appli de notes sans perdre le fil, comme l'indique 9to5Google dans son compte-rendu du lancement.

L'autre ajout qui va faire parler, c'est les Screen Reactions : vous enregistrez votre écran et votre visage en même temps, via la caméra frontale, pour produire une vidéo de réaction prête à publier sur TikTok, YouTube ou Instagram sans passer par un éditeur tiers. Franchement, c'est la seule fonctionnalité de cet Android 17 qui cible ouvertement les créateurs de contenu, et elle est bienvenue.

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Du côté de la sécurité, Google ne fait pas semblant. La fonction Marquer comme perdu dans Find Hub exige désormais la biométrie pour déverrouiller l'appareil, ce qui empêche un voleur connaissant votre code PIN de désactiver le suivi. Les permissions de localisation gagnent aussi en clarté : des cases à cocher explicites distinguent la localisation précise de la localisation approximative, et une option de partage ponctuel apparaît pour les apps qui n'ont pas besoin de savoir où vous êtes en permanence. Vous pouvez également partager des contacts individuels avec une application, plutôt que lui ouvrir l'intégralité de votre carnet d'adresses.

Bubbles pour toutes les apps (pas seulement la messagerie), avec barre dédiée sur grands écrans

Screen Reactions : écran + selfie simultanés pour les vidéos de réaction

Mark as Lost renforcé par la biométrie dans Find Hub

Permissions de localisation avec cases à cocher précise / approximative

Partage de contacts individuels avec les applications

Limites de mémoire par app pour stabiliser les performances et préserver la batterie

Contrôle parental étendu à tous les appareils Android, sans compte Google requis

Mode jeu 50/50 sur les pliables, avec gamepad dynamique en bas d'écran

Android 17 intègre aussi des limites de RAM par application, histoire que votre jeu ou votre navigateur ne dévore pas toutes les ressources du téléphone. Et si vous préférez un écran d'accueil épuré, une option masque désormais les noms des icônes. Petite chose, cela dit utile pour ceux qui connaissent leurs apps par leur logo.

Gemini et Wear OS 7 : l'IA s'installe, mais à son rythme

Attention tout de même à ne pas confondre vitesse et précipitation. Gemini Intelligence, la couche IA la plus avancée promise par Google, n'est pas incluse dans le déploiement initial. Elle arrivera « plus tard cet été » sur certains appareils compatibles, selon Digital Trends. Ce qui est disponible dès maintenant dans le Pixel Drop, c'est un ensemble d'outils IA plus ciblés : Gemini Omni pour éditer des vidéos directement dans une conversation, Lyria 3 pour générer des pistes musicales à partir d'un texte ou d'une image, et AudioLM pour la traduction parole-à-parole sur le Pixel 10a. De quoi rappeler que Google utilise ses Pixel comme vitrine technologique, en attendant que le reste de l'écosystème suive.

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Sur les montres, Wear OS 7 débarque en parallèle avec plusieurs ajouts concrets. Les Live Updates affichent en temps réel les scores sportifs, le statut d'une livraison ou l'avancement d'un entraînement directement au poignet. La montre peut aussi gérer les écouteurs, les enceintes et, d'ici cet automne, les lunettes connectées de Google. Tyler Gore, directeur senior des logiciels de Google Watch, souligne dans son billet que Wear OS 7 offre également jusqu'à 10 % d'autonomie en plus grâce à des optimisations bas niveau. Pas révolutionnaire, mais pas négligeable non plus sur une montre que vous rechargez déjà chaque soir.

Pour les pliables, un mode jeu 50/50 propose un écran partagé entre la vue de jeu et un gamepad virtuel dynamique. Et si vous ratez un appel, Android 17 vous permet d'enregistrer un message vocal personnalisé que vos correspondants entendront, une sorte de répondeur moderne enfin natif sur Android. La fonctionnalité avait été annoncée lors du précédent Pixel Drop et elle est désormais effective.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible sur votre Pixel, rendez-vous dans Paramètres > Système > Mise à jour du système et touchez « Rechercher une mise à jour ». Les utilisateurs de la bêta 4 doivent d'abord se désinscrire du programme bêta pour recevoir la version stable. Quant aux autres constructeurs, Samsung devrait annoncer One UI 9 lors d'un second Galaxy Unpacked attendu vers le 22 juillet 2026, et OnePlus ne devrait pas tarder non plus. Reste à voir si Gemini Intelligence, quand elle arrivera vraiment, justifiera l'attente que Google s'est imposée à lui-même.

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