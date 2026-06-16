Google déploie ce 16 juin 2026 sa mise à jour mensuelle pour les Pixel, embarquant pas moins de 38 corrections de bugs. Et comme si ça ne suffisait pas, cette mise à jour coïncide avec le lancement officiel d'Android 17.

Le timing est bien choisi. Google profite de sa mise à jour de juin pour frapper fort : non seulement elle embarque le patch de sécurité de juin 2026, mais elle marque aussi le lancement grand public d'Android 17, après quatre bêtas. Résultat, c'est une mise à jour d'environ 1,5 Go qui attend les Pixel du monde entier, des plus vieux Pixel 6 aux tout frais Pixel 10a sortis il y a quelques semaines à peine.

38 bugs corrigés : ce qui change vraiment au quotidien

38 corrections, c'est beaucoup. Et pour une fois, la liste ne se limite pas aux habituelles retouches de l'interface que personne ne remarque vraiment. Google cible cette fois des problèmes qui agaçaient concrètement au quotidien.

Parmi les principaux domaines couverts, comme le détaille 9to5Google dans son analyse du changelog :

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Plantages d'applications inattendus

Instabilité Bluetooth (connexions aux écouteurs et voitures surtout)

Performances de la charge sans fil

Instabilité de l'appareil photo

Un bug spécifique au déverrouillage par reconnaissance faciale (Face Unlock)

Corrections d'interface utilisateur (affichage, animations, menus)

Correctifs Audio, GPS/Localisation, Téléphonie et écran tactile

Attention tout de même : toutes ces corrections ne concernent pas forcément votre modèle. Google applique un système de marqueurs par génération. Le fix Bluetooth, par exemple, ne cible que les Pixel 8 jusqu'au Pixel Tablet, tandis que certaines améliorations de l'appareil photo sont réservées aux Pixel 9 et 10. De quoi lire le changelog en détail avant de s'emballer.

Android 17 pour tous les Pixel supportés (même les anciens)

Ce qui rend cette mise à jour particulièrement notable, c'est sa portée. Comme le précise Android Authority, tous les Pixel officiellement supportés reçoivent la mise à jour, du Pixel 6 au Pixel 10a. C'est d'ailleurs un rattrapage bienvenu : le mois dernier, les Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 et 7 Pro avaient mystérieusement été écartés de la mise à jour de mai. Cette fois, ils sont bien de la partie.

Android 17 apporte lui aussi son lot de nouveautés côté usage. La plus visible : la fonction Bubble, qui permet de faire flotter n'importe quelle application sous forme d'icône ronde déplaçable, à la manière des anciennes « chat heads » de Messenger. Pratique pour garder Google Maps sous la main pendant qu'on rédige un message, ou pour suivre un match tout en naviguant ailleurs. D'ailleurs, un Pixel Drop complémentaire est aussi attendu avec des Screen Reactions et des outils IA, pour celles et ceux qui veulent pousser l'expérience plus loin.

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On note aussi la séparation des tuiles Wi-Fi et données mobiles dans les réglages rapides, une refonte de l'enregistreur d'écran avec une interface en pilule flottante, et des améliorations sur les permissions de localisation (choix plus explicite entre localisation précise et approximative). En somme, Android 17 n'est pas qu'un ravalement de façade.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible sur votre appareil : Paramètres > Système > Mise à jour du système, puis appuyez sur « Rechercher une mise à jour ». Vu le poids du fichier (autour de 1,5 Go), mieux vaut passer par le Wi-Fi. Reste à voir si le déploiement progressif de Google n'implique pas d'attendre quelques jours supplémentaires selon les régions.