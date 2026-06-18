Android 17 est là : bulles, sécurité renforcée et Wear OS 7

Google lance Android 17 ce 16 juin 2026, d'abord sur les Pixel avant de toucher le reste des appareils Android dans l'année. C'est la mise à jour la plus ambitieuse depuis le passage au Material 3 Expressive, et elle arrive bien avant la fenêtre automnale habituelle.

Google avait habitué ses utilisateurs à attendre septembre ou octobre pour une mise à jour majeure d'Android. Cette année encore, le géant de la recherche confirme son nouveau calendrier et sort Android 17 en juin, accompagné d'un Pixel Drop et de Wear OS 7. De quoi bousculer un peu Apple, dont iOS 27 ne sera public qu'en septembre. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ?

Les Bulles et le multitâche : la vraie nouveauté du quotidien

La fonctionnalité la plus visible s'appelle Bubbles (ou Bulles). Le principe : faire un appui long sur n'importe quelle icône d'application depuis l'écran d'accueil, puis taper le nouveau bouton en haut à gauche pour transformer l'app en une petite fenêtre flottante que vous déplacez à l'écran. Ça ressemble aux anciennes « chat heads » de Facebook Messenger, mais généralisé à toutes les applications. Vérifier Google Maps pendant qu'on tape une note, suivre un match en coin d'écran tout en répondant à un e-mail : c'est exactement ce genre d'usage que Google vise.

Sur les grands écrans et les pliables (Pixel 10 Pro Fold, Galaxy Fold...), une Bubble Bar apparaît en bas à droite : elle regroupe toutes vos bulles actives en un seul endroit, avec redimensionnement et passage en plein écran d'un seul geste. Attention cela dit : l'expérience sera probablement plus fluide sur un pliable que sur un 6 pouces où la bulle occupe vite de la place.

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Toujours côté multitâche, Android 17 introduit un mode gaming dédié aux pliables, avec un découpage 50/50 : jeu en haut, manette virtuelle en bas. La gestion mémoire a aussi été revue pour le gaming HD, avec un nettoyage plus agressif en arrière-plan. Moins de chutes de framerate, en théorie.

Sécurité, vie privée et autres changements qui comptent

Android 17 apporte plusieurs changements discrets mais vraiment utiles sur la vie privée. Désormais, quand une application demande votre localisation, vous pouvez accorder un accès précis à usage unique : l'app obtient votre position exacte une fois, puis c'est terminé. La distinction entre localisation précise et approximative est aussi rendue plus lisible avec des cases à cocher explicites. Et ça, c'est pas rien, surtout pour celles et ceux qui installent beaucoup d'applications.

Autre bonne nouvelle côté contacts : vous pouvez désormais partager uniquement certains contacts avec une application, au lieu de lui donner accès à tout votre répertoire. Une limite que réclamaient les défenseurs de la vie privée depuis des années.

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Find Hub (anciennement Find My Device) permet de verrouiller à distance un téléphone perdu avec biométrie, même si le voleur connaît votre code PIN

Live Threat Detection est étendu pour bloquer davantage d'applications suspectes

Le nombre de tentatives de saisie du PIN est limité, avec des délais d'attente allongés entre chaque essai raté

Les contrôles parentaux sont renforcés, avec contrôle du temps d'écran et filtrage de contenus paramétrable sans compte Google

Du côté de l'interface, quelques retouches : l'enregistreur d'écran adopte une interface en pilule flottante, plus accessible depuis la barre de statut en cours d'enregistrement. Les indicateurs de caméra, micro et localisation dans les Réglages rapides sont redessinés, plus compacts. Et une option permet enfin de masquer les noms d'applications sur l'écran d'accueil (Fond d'écran et style > Icônes > Noms). Petit détail, mais attendu depuis longtemps par les puristes du bureau épuré.

Pixel Drop, Wear OS 7 et ce qui reste à venir

Ce lancement s'accompagne d'un Pixel Drop qui réserve quelques exclusivités matérielles. L'édition conversationnelle dans Google Photos arrive sur les Pixel 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold et 10a, mais seulement en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie pour l'instant. La traduction vocale temps réel avec AudioLM débarque sur le Pixel 10a. Et la compatibilité Quick Share avec AirDrop d'Apple s'étend aux Pixel 8a et 9a, qui rejoignent les Pixel 10 sur ce point.

Wear OS 7 arrive en parallèle pour les Pixel Watch. La montre intègre désormais la détection d'urgence (accident de voiture, chute, perte de pouls) directement dans le cœur du système, avec appel automatique aux secours et notification aux contacts désignés. Les mises en miroir d'applications depuis le téléphone sont améliorées, et Google promet des gains d'autonomie allant jusqu'à 10 %. Un chiffre à prendre avec des pincettes tant que les tests indépendants ne l'auront pas confirmé.

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Cet été, Gemini Intelligence rejoindra les appareils avancés compatibles : automatisation multietapes, widgets personnalisés par description, et connexion aux données personnelles Google pour un contexte enrichi. Pour l'heure, ce n'est pas encore dans la mise à jour du jour.

Android 17 est disponible dès maintenant pour les Pixel 6 jusqu'aux Pixel 10a. Pour forcer la vérification : Paramètres > Système > Mise à jour du système, puis « Rechercher une mise à jour ». Les utilisateurs de la Beta 4 doivent d'abord se désinscrire du programme bêta pour recevoir la version stable. Reste à voir à quelle vitesse Samsung, OnePlus et les autres constructeurs adapteront cette version sur leurs propres surcouches, ce qui est souvent là que le calendrier se complique vraiment.