Samsung Health 2026 : redesign complet, 5 points forts et faibles

Samsung Health vient de s'offrir un lifting radical, juste avant l'arrivée de la Galaxy Watch 9 et de One UI 9. Le résultat est spectaculaire, mais pas toujours pour les bonnes raisons.

Vous l'avez peut-être remarqué en ouvrant Samsung Health cette semaine : quelque chose a changé. Beaucoup, même. L'application de référence pour les montres Galaxy et les trackers fitness de la marque coréenne vient de recevoir sa refonte la plus ambitieuse depuis des années. Et comme toute révolution esthétique, elle divise. Après plusieurs heures d'utilisation intensive, voici ce qui tient la route et ce qui coince.

Ce que le redesign réussit (vraiment bien)

Une barre de navigation enfin logique

Le changement le plus utile, de loin, c'est l'apparition d'une barre de raccourcis en haut de l'écran. Elle donne accès directement aux cinq grandes catégories : Activité, Sommeil, Signes vitaux, Pleine conscience et Nutrition. Un sixième bouton ramène au tableau de bord personnalisable.

Avant cette mise à jour, retrouver une métrique précise dans Samsung Health tenait parfois du jeu de piste. Fallait-il chercher la composition corporelle dans Activité ou ailleurs ? Avec cette nouvelle organisation en silos, chaque information a un foyer logique. De quoi gagner un temps précieux, surtout quand on consulte l'appli après une séance ou au réveil.

À lire aussi : Google AI 2026 : Gemini, tarifs, appli Android et FAQ

Un tableau de bord modulable comme une appli météo

Les widgets du tableau de bord peuvent désormais être déplacés, redimensionnés, empilés à sa guise. C'est une approche empruntée aux meilleures applications météo, et elle fonctionne parfaitement dans un contexte de suivi santé où chaque utilisateur a ses priorités. Certains veulent le sommeil en gros plan, d'autres préfèrent les pas en premier. C'est possible, et c'est tant mieux.

Ce qui agace (et ce n'est pas qu'une question de goût)

Une débauche de couleurs sans logique

Soyons directs : le nouveau design est chargé. Les dégradés envahissent l'arrière-plan, les cartes de widgets affichent des teintes criardes, et surtout, les couleurs ne signifient plus rien. Dans les anciennes versions de l'appli (jusqu'à l'époque Galaxy S8), le vert désignait l'activité, le bleu le sommeil. C'était cohérent. Aujourd'hui, le violet illustre aussi bien les calories que le score de sommeil, le bleu s'applique aux entraînements et à la composition corporelle, l'orange au stress et à l'alimentation. Ces associations sont arbitraires.

Une appli qui présente des données de santé, c'est-à-dire des informations qui orientent des décisions concrètes, devrait faire en sorte que la forme serve le fond. Là, c'est clairement la couleur pour la couleur. Et ça, c'est pas rien comme problème d'ergonomie.

À lire aussi : Meilleures applis de prédiction sportive sur Android en juin 2026

Les graphiques : une demi-réussite

Samsung a amélioré la gestion des graphiques, notamment en permettant de les pincer pour zoomer sur l'axe temporel. Pratique pour analyser une nuit de sommeil en détail. Sauf que cette fonction ne s'applique pas à tous les graphiques, loin de là. Le graphique du sommeil, justement, ne la supporte pas. Celui de la fréquence cardiaque nocturne non plus, alors que son équivalent diurne, oui. L'incohérence est difficile à justifier.

D'ailleurs, Samsung Health continue de faire l'impasse sur une fonctionnalité réclamée depuis longtemps : un écran de comparaison multi-indicateurs. Il existe bien une option « Comparer les données » sur certaines pages, mais elle se limite à croiser deux variables du même domaine (temps de sommeil contre score de sommeil, par exemple). Impossible de voir si vos longues marches de l'après-midi améliorent votre nuit, ou si votre programme muscu fait grimper votre masse musculaire malgré un poids stable. Dommage.

Les montres anciennes laissées de côté, mais pas discrètement

Le vrai agacement vient de là : Samsung a intégré par défaut au tableau de bord des widgets liés aux fonctionnalités des nouvelles montres (Galaxy Watch 7 et 9), même si votre appareil est une Galaxy Watch 4 ou plus ancienne. Résultat : des tuiles grises, inaccessibles, qui encombrent l'interface. L'application devrait détecter le matériel connecté et masquer les options incompatibles. Ce n'est pas le cas. Attention cela dit, il est possible de retirer ces widgets manuellement, mais pourquoi imposer cette étape à l'utilisateur ?

À lire aussi : Émulateur Android pour Mac : les 10 meilleurs en 2026

Changement Verdict Barre de raccourcis par catégorie Hit : navigation beaucoup plus rapide Tableau de bord modulable Hit : personnalisation intuitive Nouveau design coloré Miss : incohérence chromatique, forme sans fonction Zoom sur les graphiques Mitigé : partiel, pas universel Widgets incompatibles affichés par défaut Miss : expérience dégradée sur anciennes montres

Ce que ça change concrètement pour vous

Si vous portez une Galaxy Watch récente ou que vous envisagez de passer à la Watch 9, ce redesign a du sens : la navigation est plus rapide, le suivi des données plus accessible, et les nouvelles fonctionnalités One UI 9 trouvent un cadre adapté. Pas moins de cinq sections entièrement restructurées vous attendent.

Pour les utilisateurs de montres plus anciennes, en revanche, l'expérience est plus frustrante. Les widgets fantômes et les couleurs sans signification nuisent à la lisibilité des données qui, rappelons-le, sont le coeur du produit. Une appli de santé doit d'abord être lisible, pas juste jolie.

Reste à voir si Samsung affinera ce redesign dans les semaines à venir, notamment en rendant le zoom universel sur tous les graphiques et en masquant intelligemment les fonctionnalités incompatibles avec le matériel détecté. La fondation est là. Malgré tout, le chantier n'est pas tout à fait terminé.

À lire aussi : WhatsApp vs Telegram vs Signal : quelle messagerie choisir en 2026 ?