Pour la confidentialité, Signal est la messagerie la plus sûre : chiffrement de bout en bout par défaut, code ouvert, très peu de métadonnées. WhatsApp offre le même chiffrement par défaut mais collecte des métadonnées pour Meta. Telegram séduit par ses fonctions et ses grands groupes, mais ses discussions ne sont pas chiffrées par défaut.

À retenir Le seul critère qui sépare vraiment ces trois applications est le chiffrement de bout en bout par défaut : Signal et WhatsApp l'appliquent, Telegram non. Telegram gagne sur les fonctions (grands groupes, canaux, stockage cloud), pas sur la confidentialité. Le choix dépend de votre priorité : vie privée (Signal), entourage déjà présent (WhatsApp), communautés et fichiers (Telegram).

Trois applications dominent la messagerie mobile, avec des philosophies opposées. WhatsApp mise sur l'ubiquité, Telegram sur les fonctions, Signal sur la vie privée. Ce comparatif tranche sur les critères qui comptent vraiment, sans jargon.

Le critère qui change tout : le chiffrement de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout signifie que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire un message. Ni l'application, ni un tiers, ne peut le déchiffrer. C'est la ligne de partage entre les trois.

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Signal chiffre de bout en bout tout, par défaut : messages, appels, groupes. Son protocole sert même de référence aux autres.

chiffre de bout en bout tout, par défaut : messages, appels, groupes. Son protocole sert même de référence aux autres. WhatsApp applique aussi ce chiffrement par défaut sur tous les échanges, en s'appuyant sur le protocole de Signal.

applique aussi ce chiffrement par défaut sur tous les échanges, en s'appuyant sur le protocole de Signal. Telegram ne chiffre pas de bout en bout par défaut. Les discussions classiques sont stockées sur ses serveurs ; seules les « discussions secrètes » en tête-à-tête le sont.

Tableau comparatif complet

Critère WhatsApp Telegram Signal Chiffrement bout en bout par défaut Oui (tout) Non (secret chats seulement) Oui (tout) Propriétaire Meta Telegram Fondation Signal (à but non lucratif) Code source ouvert Non (protocole basé sur Signal) Clients oui, serveurs non Oui (clients et serveurs) Collecte de métadonnées Importante Moyenne Minimale Taille max des groupes Limitée (milliers) Jusqu'à 200 000 Limitée (milliers) Stockage cloud Sauvegarde externe Cloud intégré Local, axé confidentialité Modèle économique Meta (services aux entreprises) Abonnement payant, publicité sur canaux Dons Utilisateurs (estimations 2024) Plus de 2 milliards Environ 950 millions Dizaines de millions

WhatsApp : l'ubiquité avant tout

La force de WhatsApp est simple : presque tout le monde l'a déjà. Avec plus de deux milliards d'utilisateurs, c'est la messagerie par défaut dans une grande partie du monde, y compris au Maghreb. Le chiffrement de bout en bout par défaut protège le contenu des messages.

Sa limite tient à son propriétaire, Meta. Le contenu reste illisible pour l'entreprise, mais les métadonnées (qui parle à qui, quand, à quelle fréquence) alimentent son modèle. Pour la plupart des usages quotidiens, WhatsApp reste un choix solide grâce à sa couverture.

Telegram : les fonctions et les grandes communautés

Telegram est l'application la plus riche en fonctions. Groupes jusqu'à 200 000 membres, canaux de diffusion sans limite d'abonnés, bots, stockage cloud, partage de gros fichiers : aucune autre ne va aussi loin sur ce terrain. C'est l'outil idéal pour animer une communauté ou diffuser de l'information.

Le revers est sur la confidentialité. Comme les discussions classiques ne sont pas chiffrées de bout en bout et résident sur les serveurs de Telegram, l'application ne convient pas si la protection du contenu prime. Réservez les sujets sensibles aux discussions secrètes.

Signal : la confidentialité maximale

Signal pousse la vie privée le plus loin. Tout est chiffré de bout en bout par défaut, le code source est ouvert et vérifiable, et l'application collecte le strict minimum de données. Gérée par une fondation à but non lucratif et financée par des dons, elle n'a aucun intérêt commercial dans vos échanges.

Sa faiblesse est l'effet de réseau : Signal compte moins d'utilisateurs, il faut donc convaincre ses contacts de l'installer. Pour qui place la confidentialité au sommet, c'est le meilleur choix disponible.

Métadonnées et modèle économique : qui gagne quoi

Une application gratuite se rémunère d'une façon ou d'une autre. Comprendre le modèle aide à choisir.

WhatsApp appartient à Meta, qui monétise ses services via les offres aux entreprises et les données comportementales (hors contenu des messages).

appartient à Meta, qui monétise ses services via les offres aux entreprises et les données comportementales (hors contenu des messages). Telegram se finance par un abonnement payant et de la publicité sur les canaux publics.

se finance par un abonnement payant et de la publicité sur les canaux publics. Signal ne vit que de dons. Pas de publicité, pas de revente de données.

Laquelle choisir selon votre profil

Votre priorité Application conseillée Pourquoi Vie privée maximale Signal Chiffrement total par défaut, code ouvert, zéro intérêt commercial Joindre tout le monde WhatsApp Présent sur quasiment tous les téléphones Animer une communauté Telegram Grands groupes, canaux, bots, partage de fichiers Bon compromis sécurité et usage WhatsApp ou Signal Chiffrement par défaut, sans sacrifier la simplicité

Rien n'oblige à choisir une seule application. Beaucoup gardent WhatsApp pour le quotidien et Signal pour les échanges sensibles.

FAQ

Quelle est la messagerie la plus sécurisée ?

Signal, grâce au chiffrement de bout en bout par défaut sur tout, au code source ouvert et à une collecte de métadonnées minimale. WhatsApp applique le même chiffrement mais collecte davantage de métadonnées.

Telegram est-il chiffré de bout en bout ?

Pas par défaut. Les discussions classiques sont stockées sur ses serveurs. Seules les discussions secrètes en tête-à-tête le sont, et jamais les groupes.

Le contenu des messages reste chiffré, donc illisible par Meta. En revanche, des métadonnées comme les contacts et la fréquence des échanges peuvent être exploitées.

Quelle messagerie pour les grands groupes ?

Telegram, qui autorise des groupes jusqu'à 200 000 membres et des canaux illimités, avec partage de gros fichiers.

Signal est-il vraiment gratuit ?

Oui, gratuit et sans publicité, géré par une fondation à but non lucratif et financé par des dons. Son code est ouvert et vérifiable.

Notre verdict

Si la vie privée guide votre choix, installez Signal. Si vous voulez joindre n'importe qui sans effort, WhatsApp reste imbattable par sa couverture, avec un bon niveau de protection. Si vous gérez des communautés ou échangez de gros fichiers, Telegram n'a pas d'équivalent, à condition de réserver les sujets sensibles aux discussions secrètes. Pour récupérer vos conversations lors d'un changement d'appareil, suivez notre guide pour transférer ses données d'un Android à un autre.

Sources

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