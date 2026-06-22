Google AI 2026 : Gemini, tarifs, appli Android et FAQ

Google AI s'est imposé discrètement comme l'un des outils les plus utilisés de la planète, et la plupart des gens n'ont eu besoin de rien télécharger pour commencer. En 2026, la question n'est plus « Gemini existe-t-il ? » mais « vaut-il vraiment le coup, plan payant compris ? »

Quelques semaines de tests sur le plan gratuit et les abonnements payants, sur iOS et Android, et un regard attentif sur ce qui a réellement changé depuis Google I/O de mai 2026 : voilà la base de ce tour d'horizon. Le résultat est plus nuancé que les communiqués de presse ne le laissent entendre.

Ce que Google AI recouvre vraiment en 2026

Google AI est désormais le nom-parapluie que le géant de la recherche utilise pour ses modèles Gemini et tout ce qui tourne autour. Concrètement, ça se traduit par l'application Gemini (web, iOS, Android), mais aussi par Gemini intégré dans Search, Gmail, Docs, Sheets et Chrome. Sur Android, la couche Gemini Live remplace l'ancien Assistant Google avec une fluidité qui mérite d'être soulignée.

Sous le capot, la gamme s'organise autour de deux grandes familles de modèles : les versions Flash (Gemini 3 et 3.5 Flash), rapides et économes en ressources pour la conversation quotidienne, et les versions Pro (Gemini 3.1 et 3.5 Pro), plus lourdes mais nettement plus capables sur le raisonnement, le code et les longs documents. À cela s'ajoutent des outils que Google a intégrés dans la même structure d'abonnement : le générateur vidéo Veo, l'outil image Whisk, le flow créatif Flow, et NotebookLM pour la recherche documentaire. En somme, un abonnement débloque aujourd'hui une boîte à outils bien plus large qu'un simple chatbot.

À lire aussi : Meilleures applis de prédiction sportive sur Android en juin 2026

Plan gratuit : honnête, avec ses limites

Oui, il existe un vrai plan gratuit. Pas besoin de carte bancaire : un compte Google suffit pour accéder à l'appli Gemini, qui tourne sur Gemini 3 Flash pour la conversation, la rédaction et le brainstorming. Une fenêtre d'accès limité aux modèles Pro est prévue chaque jour.

Attention cela dit : le plan gratuit bride vite les modèles les plus capables. Les crédits de recherche approfondie (Deep Research) et de génération vidéo s'épuisent rapidement si vous les sollicitez régulièrement. Pour un usage occasionnel, c'est franchement l'un des plans gratuits les plus généreux du marché en ce moment. Pour une utilisation intensive quotidienne, vous cognerez dans les plafonds au bout d'une semaine, pas plus.

Application Android et iOS : une expérience soignée, presque sans défaut

L'appli Gemini est propre, intuitive, et ne déroute pas même un utilisateur qui n'a jamais ouvert un chatbot. L'historique de conversation se synchronise automatiquement entre appareils, le basculement entre Flash et Pro se fait en un tap, et le mode vocal via Gemini Live sonne naturel plutôt que robotique. Et ça, c'est pas rien quand on compare à ce que proposaient les assistants vocaux il y a encore deux ans.

À lire aussi : Émulateur Android pour Mac : les 10 meilleurs en 2026

Nous n'avons pas constaté d'écart significatif entre la version iOS et la version Android lors de nos tests, ce qui est un point positif : les deux plateformes affichent les mêmes fonctionnalités, le même historique, le même mode voix. Quelques fonctionnalités restent absentes de l'appli mobile par rapport à la version web (certaines options d'édition d'image, notamment), mais rien de rédhibitoire pour un usage standard.

Tarifs 2026 : ce qui a changé depuis Google I/O

Google a revu sa structure tarifaire en profondeur lors de Google I/O en mai 2026. L'ancienne segmentation Pro/Ultra a laissé place à trois paliers payants au-dessus du plan gratuit. Le changement le plus marquant : le tarif d'entrée d'Ultra est passé de 249,99 $ à 99,99 $ par mois, ce qui le rend enfin accessible à un public plus large que les seuls power users inconditionnels.

Plan Profil cible Modèle inclus Gratuit Découverte, usage occasionnel Gemini 3 Flash (Pro limité) Plus Limites d'usage relevées Gemini 3 Flash avec plus de crédits Pro Étudiants, professionnels, utilisateurs Workspace Gemini 3.1 Pro + Deep Research complet Ultra Power users, génération vidéo/image intensive Gemini 3.5 Pro + crédits maximaux + stockage étendu

Les trois plans payants incluent désormais tous Deep Research, Gems, Canvas et Gemini Live. La vraie différence se joue sur le modèle par défaut, la taille du pool de crédits IA pour la vidéo et l'image, et la quantité de stockage cloud incluse. Google a par ailleurs abandonné les plafonds de prompts journaliers fixes au profit d'un système basé sur la consommation de ressources de calcul : une question courte consomme beaucoup moins que le rendu d'une vidéo longue. Une logique plus juste, d'ailleurs, même si elle complique un peu la prévisibilité de l'usage.

À lire aussi : WhatsApp vs Telegram vs Signal : quelle messagerie choisir en 2026 ?

Ce que les vrais utilisateurs en pensent

En croisant les avis d'utilisateurs indépendants sur G2 et Gartner Peer Insights avec notre propre expérience, un thème revient systématiquement : les gens apprécient la façon dont Gemini s'intègre naturellement dans les outils qu'ils utilisent déjà. Gmail, Docs, Drive : si vous vivez dans l'écosystème Google, l'assistant y a une vraie valeur ajoutée au quotidien.

Cela dit, une partie des avis pointe des réponses trop génériques sur des sujets de niche, et des imprécisions qui rappellent que tout assistant IA reste à vérifier sur les sujets factuels ou à fort enjeu. L'outil d'édition d'image est également décrit comme parfois trop lourd dans ses retouches. Rien de rédhibitoire, mais des signaux à ne pas ignorer si vous comptez l'utiliser pour un travail précis.

Notre verdict : 4 sur 5, et voilà pourquoi

Google AI mérite un solide 4/5. Le plan gratuit est l'un des plus utilisables du marché, l'expérience mobile est soignée sur les deux plateformes, et l'intégration profonde avec Gmail, Docs et Drive représente un gain de temps réel si vous êtes déjà dans l'écosystème Google. La baisse de prix d'Ultra rend la formule premium enfin raisonnable comparée à ce qu'elle était l'année dernière.

À lire aussi : Comment savoir si on est bloqué sur WhatsApp : les 5 signes qui ne trompent pas

Il perd des points sur les réponses génériques en terrain spécialisé, un outil d'édition d'image parfois trop interventionniste, et quelques fonctionnalités encore absentes de l'appli mobile. D'ailleurs, la concurrence (OpenAI, Anthropic) n'a pas chômé ces derniers mois, et le départ récent de Noam Shazeer, co-lead de Gemini, vers OpenAI pose des questions légitimes sur la dynamique interne de l'équipe. Reste à voir si Google saura maintenir ce rythme d'amélioration face à une concurrence qui, elle, ne lève pas le pied.

FAQ : les questions qu'on nous pose le plus

Est-ce que Google AI est vraiment gratuit ?

Oui. Vous pouvez vous connecter avec un compte Google classique et utiliser l'appli Gemini sans débourser un centime. Le plan gratuit tourne sur Gemini 3 Flash pour la conversation, la rédaction et la recherche rapide, avec un accès journalier limité aux modèles plus avancés. Pour un usage casual, ça tient la route.

Quelle est la différence entre Plus, Pro et Ultra ?

Plus relève surtout les plafonds d'usage. Pro ajoute Gemini 3.1 Pro, une fenêtre de contexte nettement plus grande, et l'accès complet à Deep Research (c'est le plan que la plupart des utilisateurs réguliers finissent par choisir). Ultra est conçu pour les usages intensifs : modèles les plus puissants, plus grand pool de crédits pour la vidéo et l'image, et davantage de stockage cloud.

À lire aussi : Grok entraîné avec Claude : xAI accusé d’avoir copié l’IA d’Anthropic

L'appli est-elle disponible sur Android et iOS ?

Oui. Gemini dispose d'applications dédiées sur iOS et Android, et les deux versions correspondent étroitement à l'expérience web : historique de conversation, mode voix, et changement de modèle inclus. Nous n'avons pas constaté d'écart significatif entre les deux plateformes lors de nos tests.

Quels modèles sont disponibles sur Google AI ?

La gamme inclut Gemini 3 Flash, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro et Gemini 3.5 Pro. Les versions Flash sont rapides et accessibles sur le plan gratuit ; les versions Pro sont réservées aux abonnements payants et offrent de meilleures capacités de raisonnement, de codage et d'analyse de longs documents.

Google AI est-il disponible partout dans le monde ?

L'application Gemini est accessible dans de nombreux pays, dont les marchés du Maghreb, via un compte Google. Certaines fonctionnalités avancées (Gemini Live en langue locale, Deep Research en arabe ou en darija) restent cependant limitées selon la région. Il est conseillé de vérifier directement sur gemini.google.com les fonctionnalités disponibles dans votre pays.

À lire aussi : Meta lance les abonnements Instagram, Facebook et WhatsApp